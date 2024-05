Sofia Vergara dit qu’elle envisage de faire « toutes les chirurgies plastiques »

Sofia Vergara est une grande fan de chirurgie plastique.

Dans une interview publiée mardi 28 mai, l’homme de 51 ans Famille moderne ancien s’est ouvert à Séduire à propos de ses opinions sur les procédures cosmétiques – ainsi que de ses propres projets de recherche d’améliorations.

« J’ai l’impression qu’il faut profiter de tout ce qui existe. Je veux dire, si vous vous souciez du vieillissement », a-t-elle déclaré au magasin. « Il n’y a rien de mal si vous ne vous en souciez pas. Ce n’est pas la fin du monde. Mais si vous le faites, il y a tellement de choses à faire.

Vergara a également déclaré que son emploi du temps chargé avait mis un frein à son projet de subir une chirurgie plastique.

«J’ai l’impression que je vais faire toutes les opérations de chirurgie plastique possibles quand je serai prête», a-t-elle déclaré. «J’aurais aimé avoir plus de temps d’arrêt; J’aurais déjà fait des trucs. [But] parce que je suis devant la caméra, ce n’est pas comme si je pouvais faire quelque chose et rester assis chez moi à récupérer pendant des semaines.

Les mots croisés PEOPLE Puzzler sont là ! En combien de temps pouvez-vous le résoudre ? Joue maintenant!

Le Griselda La star a partagé qu’elle prenait du Botox « depuis longtemps » sur son cou et autour de ses yeux, mais qu’elle restait à l’écart des produits de comblement.

« Je ne crois pas aux produits de remplissage », a-t-elle déclaré. «Je pense que le filler fait du bien quand on est très jeune et que l’on veut un peu plus de joues ou un peu plus pulpeux. À mon âge – 51 ans –, je pense que cela ne vous fera pas paraître plus jeune. Cela vous fera paraître plus accompli. Et j’ai l’impression que cela ne vous tire pas réellement vers le haut ; ça pèse en quelque sorte [you down]. Donc je suis contre ça, une fois qu’on atteint un certain âge.

Le sentiment de Vergara semble prendre de l’ampleur ; De plus en plus de célébrités font part de leur décision de faire dissoudre leur produit de comblement facial.

Sofia Vergara pour le beau numéro de PEOPLE.

Sami Drasin



Dans une récente interview pour PEOPLE’s Beautiful Issue, l’actrice a déclaré qu’il y avait peu de choses qu’elle n’essaierait pas au nom de la beauté.

Ne manquez jamais une histoire : inscrivez-vous à La newsletter quotidienne gratuite de PEOPLE pour rester au courant du meilleur de ce que PEOPLE a à offrir, des actualités sur les célébrités aux histoires captivantes d’intérêt humain.

« J’ai tout fait », a-t-elle partagé. « Je veux dire, tu me dis de mettre du ciment sous tes yeux, tu vas paraître plus jeune, je le ferai immédiatement. Je fais tout. C’est comme si je me mettais de l’huile de coco sur la tête. Je l’ai mis sur mes pieds. Je me suis enveloppé dans du plastique avec Aquaphor jusqu’au cou. Je vais le faire. Je m’en fiche. Ce n’est pas stupide.

En ce qui concerne le vieillissement, Vergara a admis que même si elle se sent « bien » dans la cinquantaine, elle n’est pas sûre de pouvoir un jour vieillir naturellement.

«Je sais que je ne me ressemble pas», dit-elle. « Mais je ne pense pas que je serai un jour la femme qui aura le courage d’avoir les cheveux entièrement blancs. »