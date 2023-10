Sofia Vergara, 51 ans, d’AGT, évite de peu un dysfonctionnement de sa garde-robe dans un haut corset blanc très révélateur pour une nouvelle photo sexy

SOFIA Vergara a failli subir un snafu de tenue classée X tout en étant magnifique sur une nouvelle photo Instagram.

La poitrine de la juge anti-âge d’America’s Got Talent est presque sortie de son haut corset blanc.

La méga agence

Sofia Vergara, 51 ans, a évité de peu une erreur de la NSFW[/caption] Instagram/sofiaavergara

Sa poitrine était sur le point d’éclater de son haut alors qu’elle était stupéfaite sur Instagram[/caption]

Sofia, 51 ans, a partagé vendredi le cliché sensuel dans ses histoires Instagram pour ses 31 millions de followers.

La star de la télévision était incroyable avec ses longs cheveux bruns flottants et ses lèvres rouges audacieuses.

Elle portait un haut corset blanc extrêmement moulant et ses sous-vêtements Balenciaga apparaissaient sur son pantalon marron kaki.

Sofia a pris la pose des hanches dans la poche alors que la caméra se tournait vers elle et une copine.

Malheureusement, le haut de Sofia était si serré que son sein gauche sortait presque.

Il semblait que c’était par chance que sa poitrine soit restée en place alors qu’elle était presque exposée par rapport à son autre sein.

AVANCER ET ÊTRE BELLE

Sofia semble vivre sa meilleure vie, malgré le fait que son désormais ex, Joe Manganiello, entame une nouvelle relation.

Plus tôt ce mois-ci, Joe a été aperçu en train de traîner avec l’actrice Caitlin O’Connor.

Le duo a été vu quittant le Gold’s Gym à Venice, en Californie, alors que l’acteur portait un sac de sport tout en portant un débardeur blanc et un short camouflage.

Même si la star de Magic Mike semble s’éloigner de son ex, cela ne dérange pas vraiment Sofia.

Juste une semaine après la sortie publique de Joe et Caitlin, Sofia n’a pas tardé à faire comprendre qu’elle n’avait aucun problème avec leur relation apparente.

Sofia a été filmée à Los Angeles avec un sourire et a été interrogée sur Joe et Caitlin.

Elle a déclaré que cela n’avait pas d’importance pour elle en espagnol.

Le US Sun a rapporté que l’amour de Sofia pour la fête était l’un des facteurs de la rupture.

Joe restait souvent loin de sa femme lorsqu’elle sortait à Los Angeles pour des fêtes ou même recevait des amis pour des soirées cocktails dans leur manoir de 44 millions de dollars à Beverly Hills.

Joe, qui est sobre, « a trouvé difficile d’être entouré de tentations potentielles », selon un initié.

La source a partagé que le couple a vécu « deux dernières années difficiles ».

Il a également été rapporté que Joe rendait rarement visite à sa femme sur le tournage d’AGT pendant les spectacles en direct.

Pendant ce temps, Sofia a également été stupéfaite lors de divers événements, et sur sa page Instagram, elle portait une combinaison moulante pailletée et a embrassé Heidi lors d’un événement à New York un jour après la finale de la saison d’AGT.

AVENIR SUR AGT ?

Pendant ce temps, Sofia ne reviendra pas au jury de la nouvelle série dérivée intitulée AGT : Fantasy League.

Au lieu de cela, Mel B des Spice Girls la remplacera et rejoindra les piliers de l’AGT, Simon Cowell, 63 ans ; Heidi Klum, 50 ans ; et Howie Mandel, 67 ans.

Terry Crews, 55 ans, reviendra également pour animer l’émission.

Cependant, Sofia sera de retour pour la prochaine saison de diffusion régulière d’AGT.

Lors de la finale de la saison 18 de l’AGT mercredi soir dernier, Terry a demandé sans détour : « Attends Sofia, tu seras de retour sur NBC la saison prochaine, n’est-ce pas ? »

Elle a répondu : « Peut-être. Peut-être que si Simon… »et il regarda Simon Cowell avec hésitation.

La star de la télévision a ensuite révélé qu’elle ne faisait que plaisanter et a déclaré : « Oui, je suis de retour ! » et jeta les bras en l’air en signe de triomphe.

Simon rit et tapota le dos de Sofia alors qu’elle se penchait en arrière sur son siège et riait.

ABC a annoncé officiellement que America’s Got Talent a été renouvelée pour la saison 19, qui sera diffusée l’été prochain, selon Deadline.

Sofia, Heidi, Howie, Simon et Terry reviendront tous.

AFP

Sofia était également superbe lors d’un événement un jour après la finale de la saison 18 d’AGT.[/caption] NBC/L’Amérique a du talent

L’ancien de Modern Family sera de retour pour le concours de téléréalité la saison prochaine, mais pas pour AGT : Fantasy League, première en 2024.[/caption] Getty

Sofia a publié de superbes clichés Instagram et a fait tourner les têtes lors d’événements depuis sa séparation d’avec son mari cet été[/caption]