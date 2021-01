SOFIA Vergara a été stupéfaite alors qu’elle posait en bikini blanc sur des photos de retour.

L’actrice de 48 ans portait également un collier de diamants élaboré et des boucles d’oreilles assorties sur les photos, qu’elle a partagées sur Instagram jeudi.

L’ancienne de la famille moderne semblait méconnaissable sur les anciennes photos, qui ont été prises alors qu’elle avait 20 ans.

Au lieu de porter ses cheveux normaux, le plus jeune Sofia bercé des serrures plus sombres dans les boutons-pression.

Elle a enfilé un sourire sérieux dans la première photo, qui a été suivie par un cliché d’elle souriant subtilement pour la caméra.

La photo finale a surpris Sofia en train de regarder sur le côté de la caméra alors qu’elle montrait ses courbes féminines et son décolleté.

Sofia a simplement sous-titré le Publier: « #tbt Los Angeles 🌞🌞 «

Un certain nombre de fans de la star se sont rendus dans la section des commentaires pour la féliciter pour les clichés.

Un fan l’a qualifiée de « superbe », comme beaucoup d’autres ont laissé des emojis.

Un autre fan a commenté: « Tu es magnifique !! »

D’autres ont complimenté ses cheveux noirs, comme l’a écrit un autre adepte: « J’adore ta coupe de cheveux. »

Quelqu’un a ajouté: « Même si vous avez l’air impeccable avec votre propre couleur de cheveux, nous devons revoir la brune Sofia !!! »

Sofia n’est pas étrangère à afficher son corps impressionnant sur les réseaux sociaux, comme elle l’a déjà fait a partagé une photo de retour d’elle dégoulinante alors qu’elle portait un bikini transparent en novembre.

L’actrice – qui a joué le rôle de Gloria Delgado-Pritchett sur ABC’s Famille moderne de 2009 à 2020- a été à cheval sur le pandémie de Corona virus avec mari Joe Manganiello.

Sofia et Joe, 44 ans, se sont fiancés le jour de Noël 2014 et se sont mariés en novembre 2015 à Palm Beach, en Floride.

Elle était auparavant mariée à son amoureux du lycée Joe Gonzalez de 1991 jusqu’à ce que leur divorce soit finalisé en 1993.

Les ex partagent le fils Manolo, né en septembre 1992.

Après avoir joué dans Modern Family pour 11 saisons, Sofia est rapidement revenue au monde à la télévision lorsqu’elle a été embauchée comme un juge sur America’s Got Talent.

Sofia est également apparue dans un certain nombre de films, notamment Les Schtroumpfs, le réveillon du Nouvel An, Les trois Stooges, Machete Kills, Chef et Hot Pursuit.