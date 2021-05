Sofia Sapega, la petite amie de Roman Protasevich, apparaît dans une vidéo confessionnelle au milieu des craintes de torture après le détournement de Ryanair

La petite amie de ROMAN Protasevich est apparue dans une vidéo confessionnelle, après que sa famille ait dit qu’elle craignait d’être torturée dans un donjon biélorusse.

Sofia Sapega a déclaré qu’elle était rédactrice en chef d’une chaîne Telegram surnommée « le livre noir de la Biélorussie ».

11 Sofia Sapega a semblé faire des aveux, affirmant qu’elle faisait partie d’une organisation qui publie des informations personnelles sur des agents

11 Crédit: Reuters

11 Sofia Sapega, 23 ans, a été arrêtée dimanche par la police avec son petit ami Roman Protasevich Crédits: Sofia Sapega

Elle a confirmé devant la caméra qu’elle faisait partie de l’organisation – qui « publie des informations personnelles sur les responsables des affaires internes ».

Sa mère a déclaré que les aveux de la jeune femme de 23 ans semblaient être une «mise en scène» au milieu des craintes qu’elle ait été torturée en disant qu’elle a commis des crimes.

Les amis et la famille pensent qu’elle a reçu des lignes à réciter ou à faire face à des représailles de la part des redoutés services secrets biélorusses du KGB.

Elle est détenue depuis deux mois et est détenue dans une maison d’arrêt du KGB.

La mère de Sofia, Anna Dudich, a déclaré à RT: «Je regarde cette vidéo pour la dixième fois et je ne comprends pas ce qu’elle dit … Je ne comprends pas du tout ce qui se passe.

«Qu’est-ce que le livre noir», Sofia? Ou je suis confus, ou c’est un rêve. Ou c’est une configuration.

L’étudiant en droit russe – dont la famille dit ne pas s’impliquer dans la politique – volait d’Athènes à Vilnius après des vacances avec son petit ami Protasevich, 26 ans, lorsque le tyran biélorusse Alexander Lukashenko a fait tomber leur avion Ryanair et a arrêté le couple.

Cela vient après que ses parents ont supplié le dirigeant russe Vladimir Poutine d’intervenir pour sauver leur fille, qui a été enfermée dans un centre de détention notoire à Minsk.

Dans sa propre vidéo mise en ligne, le blogueur biélorusse Roman Protasevich dit qu’il est en bonne santé

11 Les jambes meurtries d’hommes qui ont été libérés de la prison d’Okrestina en août Crédit: AFP

11 Anna, la mère de Sofia, a écrit à Vladimir Poutine pour lui demander d’intervenir et au ministère russe des Affaires étrangères Crédit: Instagram

11 Sofia photographiée avec son père Andrey Sapega Crédits: East2West

Les parents inquiets craignent qu’elle n’ait été prise dans la vendetta du président biélorusse contre son petit ami activiste et qu’elle puisse être compromise par de «fausses allégations».

«Je sais que l’endroit où elle est détenue a malheureusement une très mauvaise réputation, avec des récits d’un certain genre sur ce qui s’y passe», a déclaré son père, Andrey Sapega, faisant référence aux allégations de torture par la police et le KGB sur des détenus.

« Aussi forte qu’elle soit, les gars qui s’occupent maintenant du destin de ma fille, ils peuvent briser n’importe qui. »

Un fonctionnaire consulaire de l’ambassade de Russie a rencontré Sofia mardi, avec un porte-parole disant: «Notre membre du personnel vient de terminer sa réunion avec Sofia.

« D’après les premières informations que nous avons reçues de lui, je peux dire qu’elle se sent bien. »

11 Sofia et Roman étaient en vacances en Grèce lorsque leur avion a été contraint de s’échouer Crédits: Sofia Sapega

11 Alexander Loukachenko salue les policiers anti-émeute le 23 août de l’année dernière Crédit: AP

En août dernier, des détenus libérés arrêtés pour avoir protesté contre Loukachenko ont donné des détails sur les passages à tabac pendant des jours de détention, Amnesty International les qualifiant de «torture généralisée».

Human Rights Watch a rapporté sur les allégations des victimes de passages à tabac, de chocs électriques et, dans un cas, de viol, dans les chambres de torture de Loukachenko.

Les prisonniers avaient de graves blessures, notamment des fractures, des blessures cutanées, des dents fissurées, des brûlures électriques et des traumatismes crâniens légers. Certaines prisons avaient des lésions rénales.

Son père a déclaré: «Je suis très, très inquiet pour Sofia. Pourquoi les autorités biélorusses ont-elles besoin d’elle maintenant? Pour faire pression sur Roman? Je ne sais pas, mais c’est fort probable.

L’homme d’affaires et son ex-épouse Anna Dudich, qui vit en Biélorussie, n’ont pas pu la joindre, tout comme l’avocat qu’ils ont nommé.

La mère de Sofia, Anna, a écrit à Poutine pour lui demander d’intervenir et au ministère russe des Affaires étrangères.

«J’ai envoyé une lettre au président de l’administration russe pour demander de l’aide. Je ne connais pas l’efficacité de ces lettres mais je n’ai pas d’autres options », a-t-elle déclaré.

Le porte-parole de Poutine a déclaré aujourd’hui qu’il espérait que Sofia serait libérée «après que toutes les procédures juridiques nécessaires auront été accomplies», mais les autorités de Minsk ont ​​fait allusion à des accusations liées à l’implication dans les manifestations de l’été dernier.

«J’espère que nos autorités éclairciront la situation et j’exige en fait de ne pas ruiner la vie de ma fille, car c’est la démolition de la vie de mon enfant», a déclaré Anna.

11 Sofia et Roman sortaient ensemble depuis six mois lorsqu’ils ont été arrêtés tous les deux Crédit: Instagram

11 Des policiers arrêtent un homme à Minsk lors d’une manifestation contre le président Crédit: AFP

Les autorités bélarussiennes ont déclaré aujourd’hui qu’elle avait été détenue pendant 72 heures en raison de soupçons de crimes en août et septembre 2020, lorsque les manifestations étaient endémiques contre Loukachenko.

Une décision sera prise sur les frais dans les trois jours.

Lundi, Protasevich est apparu à la télévision d’État, affirmant qu’il était en bonne santé et reconnaissant avoir joué un rôle dans l’organisation de troubles de masse l’année dernière.

Il a déclaré lundi: « Je suis au centre de détention n ° 1 de Minsk. Je peux dire que je n’ai aucun problème de santé, y compris avec mon cœur ou tout autre organe.

« L’attitude des employés à mon égard est aussi correcte que possible et conforme à la loi. Je continue à coopérer avec les enquêteurs et j’avoue avoir organisé des troubles de masse dans la ville de Minsk. »

Les commentaires ont été immédiatement rejetés par ses alliés comme formulés sous la contrainte, ajoutant qu’il était presque certainement torturé.

« Voici à quoi ressemble Raman sous la pression physique et morale. Je demande la libération immédiate de Raman et de tous les prisonniers politiques », a écrit sur Twitter une chef de l’opposition biélorusse, Sviatlana Tsikhanouskaya.

Dans la vidéo, il semblait avoir une petite tache noire sur le front.

Une heure après la mise en ligne des images, les dirigeants de l’Union européenne ont accepté d’imposer des sanctions à la Biélorussie.

Réunis à Bruxelles, les 27 dirigeants nationaux du bloc ont exigé la libération immédiate de Protasevich et de sa petite amie Sofia ainsi qu’une enquête de l’Organisation internationale de l’aviation civile sur l’incident de dimanche.

Plus tôt dans la journée, les chefs de l’UE furieux ont annoncé l’interdiction aux compagnies aériennes biélorusses de survoler l’espace aérien du continent et d’utiliser l’un de ses aéroports