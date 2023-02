Sofia Richie porte une robe blanche plongeante pour sa douche nuptiale : photos – Hollywood Life

Voir la galerie





Sophie Richie est un pas de plus vers le fait de devenir une femme ! Le mannequin de 24 ans a célébré sa douche nuptiale avec sa famille et ses amis sous le soleil de Californie le week-end dernier, avant son mariage avec Elliot Graingé. Sofia portait une robe blanche en tricot plongeant, des lunettes de soleil marron et des talons blancs pour le magnifique événement, comme le montrent les instantanés publiés sur ses histoires Instagram. Sofia a révélé que son “ange marraine”, Shelleylyn Brandler, a organisé la fête, qui a été organisée par TaDa! Événements.

Sofia a pris tellement de photos avec sa famille et ses amis lors de sa douche nuptiale. Sa soeur Nicole Richie41 ans, et sa mère Diane Alexandre étaient tous les deux à la fête. Les tables étaient décorées de fleurs et de bougies et les invités se livraient à des boissons alcoolisées élégantes et à des desserts sucrés, notamment des cupcakes.

Le futur mari de Sofia s’est également présenté à la fête, mais probablement plus tard après que les femmes aient fait la fête. Elliot s’est habillé de manière décontractée avec un gilet bleu, un pull gris à fermeture éclair et une paire de jeans noirs. Sofia et Elliot ont pris une jolie photo ensemble où Lionel RichieLa plus jeune fille de a amoureusement enroulé ses bras autour de son homme.

La douche nuptiale de Sofia survient près de quatre mois après qu’elle a célébré son enterrement de vie de jeune fille à Paris avec un groupe de copines, dont sa grande sœur Nicole. Les sœurs Richie portaient des tenues noires assorties un soir lorsqu’elles sont allées dîner puis dans un club. HollywoodLa Vie a précédemment confirmé que Nicole aide à planifier le mariage de Sofia avec Elliot, avec des informations EXCLUSIVES d’une source proche des frères et sœurs. L’initié nous a dit: «Ils parlaient tous les deux de leur mariage quand ils étaient petites filles, et cela les a vraiment rapprochés plus qu’ils ne l’ont jamais fait. Sofia admire Nicole quand il s’agit de mode, et elle sait que sa sœur veut qu’elle ressemble à la plus belle mariée de tous les temps.

Sofia s’est fiancée à Elliot en avril 2022, après avoir été liée pour la première fois en couple en janvier 2021 lorsqu’ils ont été repérés en public ensemble pour la première fois. Avant de sortir avec Elliot, Sofia était aux yeux du public pour sa relation avec de Kourtney Kardashian ex, Scott Disick39. Sofia et Scott sont sortis ensemble pendant trois ans avant de l’appeler officiellement en mai 2020, et peu de temps après, Sofia a commencé à sortir avec Elliot.

