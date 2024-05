Sofia Richie Grainge partage un doux aperçu de son nouveau-né

Sofia Richie Grainge et son mari Elliot Grainge ont accueilli leur premier enfant ensemble.

« J’ai appris plus au cours des six derniers mois que dans toute ma vie », a-t-elle déclaré à propos de sa grossesse. dans une interview pour Vogue à l’époque.

Elle a également déclaré à la publication qu’elle n’allait pas « faire de la publicité pour mon enfant sur Instagram », ajoutant qu’elle souhaitait qu’un jour la jeune fille fasse « le choix elle-même » d’être ou non une personne privée.

Lester Cohen via Getty Images

Et plus tôt ce mois-ci, elle a elle-même partagé une photo alors qu’elle était encore enceinte et célébrait l’arrivée prochaine de son bébé.