Sofia Richie donne naissance à son premier enfant avec son mari Elliot Grainge

Sofia Richie Grainge est maman !

Le mannequin et star des réseaux sociaux annoncé le 24 mai sur Instagram qu’elle et son mari, Elliot Grainge, ont accueilli leur premier enfant, une fille qu’ils ont nommée Eloise, quatre jours plus tôt.

« Eloise Samantha Grainge 5•20•24, le meilleur jour de ma vie », a-t-elle écrit à côté de l’image d’elle et des mains de Grainge berçant les pieds de leur petite fille.

Elle a ajouté une deuxième image dans sa story Instagram montrant les nouveaux parents tenant la main de leur fille.

Elliot Grainge et Sofia Richie Grainge sont désormais les fiers parents d’une fille nouveau-née. Théo Wargo / Getty Images

Sœur Nicole Richie a commenté : « J’ai maintenant un nouveau EG préféré. Désolé Elliot.

Les amis célèbres de Richie Grainge ont également répondu à l’heureuse nouvelle dans les commentaires de son post.

Hailey Bieber, qui attend son propre petit avec Justin Bieber, et Kylie Jenner ont toutes deux écrit : « Félicitations ».

« Omg, le nom le plus doux !! » a commenté l’ancienne star de Disney Channel Ashley Tisdale.

« Adorable », s’est exclamée Heather Dubrow, la star de « Les vraies femmes au foyer du comté d’Orange ».

La nouvelle de l’arrivée de bébé Eloise arrive un peu moins de quatre mois après que Richie Grainge a foulé son premier tapis rouge en tant que future maman aux Grammys 2024 le 4 février.

Fin janvier, Richie Grainge a annoncé qu’elle attendait son bébé lorsqu’elle est apparue dans une séance photo pour le magazine Vogue qui montrait son baby bump.

«Je l’ai découvert très, très tôt», dit-elle. a déclaré à la publication. «J’étais enceinte d’environ quatre semaines. J’étais en voyage à Milan pour la Fashion Week et j’allais au défilé Prada. J’effectuais un délai d’exécution très rapide de 24 heures et je me sentais très mal, mais je n’y pensais pas beaucoup. Je pensais que c’était le décalage horaire.

Lorsqu’elle est rentrée chez elle à Los Angeles, se souvient le mannequin, elle était réticente à rejoindre son mari, directeur du disque, et leurs amis lors d’un concert d’Ed Sheeran.

«Je savais en quelque sorte que ça allait être une soirée bien arrosée, et j’avais quelques jours de retard sur mes règles, et je voulais être généralement en sécurité, alors j’ai fait un test», se souvient-elle.

Après que le test ait montré les « plus faibles » lignes indiquant une éventuelle grossesse, Grainge, ravi, s’est précipité dans une pharmacie pour acheter d’autres tests.

« Il était tellement excité », se souvient Richie Grainge. « Nous avons parlé tout au long du trajet au téléphone. Et quand il est rentré à la maison, c’est un gars tellement gentil qu’il veut toujours protéger mes émotions et mes attentes, alors il m’a en quelque sorte fait asseoir et m’a dit : « Si celles-ci sont négatives, ne vous inquiétez pas. Notre moment viendra.' »

Le couple, qui essayait de fonder une famille depuis qu’il s’est marié en avril 2023, était joyeux lorsque les trois tests se sont révélés positifs.

« Il était tellement excité et nous avons tous les deux pleuré. C’était fou et bouleversant et tellement difficile de ne pas le crier sur les toits. Mais sachant que j’étais si tôt, j’étais tellement protecteur, même avec mes amis », a déclaré Richie Grainge.

Richie Grainge a révélé qu’elle et son mari attendaient une petite fille dans un Vidéo TikTok publiée le 28 janvier.

Dans le court clip, Richie Grainge, son mari et leurs chiens se tiennent dehors dans leur cour pendant que Grainge tient un petit canon. Après que Richie Grainge compte à rebours à partir de trois, Grainge tire le canon et un tas de confettis roses s’envole.

Richie Grainge crie de joie alors qu’elle court dans la cour. «Je suis tellement excitée», dit-elle à son mari alors que les deux s’embrassent.

« Désolé à tous mes voisins pour le cri horrible », a-t-elle légendé le doux message.