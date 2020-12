Ces influenceurs collent ensemble.

Lori Loughlinfille de Olivia Jade Giannulli a rejoint Facebook Watch Discussion sur la table rouge le mardi 8 décembre, pour un tout sur les peines de prison de ses parents et leur implication dans le scandale des admissions à l’université.

La jeune femme de 21 ans s’est excusée pour le comportement de sa famille et a admis: « C’est embarrassant en soi que j’ai parcouru toutes mes 20 années de vie sans me rendre compte que vous avez un privilège insensé – vous êtes comme l’enfant de l’affiche du privilège blanc et vous n’avait aucune idée. «

Après la conversation candide, Sofia Richie n’a pas tardé à montrer son soutien. Le mannequin de 22 ans a commenté le post Instagram d’Olivia, « Yes girl !! » avec deux emojis yeux de cœur, ajoutant: « Je ne peux pas attendre ce qui nous attend. »

L’éloge optimiste de Sofia a suscité des critiques pour être trop indulgente, avec un utilisateur écrivant, « privilège blanc soutenant le privilège blanc » avec un emoji de clown.

Sofia a répondu et a mis fin à la haine: « nous sommes tous humains, qui faisons des erreurs humaines. La vie est trop courte pour souhaiter de la négativité à qui que ce soit. Vous envoyer de l’amour », a-t-elle écrit. (Les fans ont également souligné que Sofia est métisse, comme son père est Lionel Richie).