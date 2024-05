Sofia Richie accueille son premier bébé avec son mari Elliot Grainge

Elliot Grainge et Sofia Richie

Cindy Ord/Getty Images pour David Yurman

Sofia Richie et Elliot Grainge forment officiellement une famille de trois personnes !

Le mannequin et plus jeune fille de l’icône de la musique Lionel Richie a accueilli son premier bébé, une fille, lundi. Elle a annoncé la nouvelle sur Instagram vendredi avec une photo en noir et blanc d’elle et Grainge tenant les pieds de leur fille.

« Eloise Samantha Grainge 5•20•24 est le meilleur jour de ma vie », a-t-elle écrit dans la légende du message.

Richie a initialement révélé qu’elle et le directeur musical attendaient leur premier enfant dans une interview avec Vogue en janvier.

« Il était tellement excité et nous avons tous les deux pleuré », a-t-elle déclaré au magazine lorsqu’ils l’ont découvert pour la première fois. « C’était fou et bouleversant et tellement difficile de ne pas le crier sur les toits. »

Richie s’est également rappelée du moment où elle a appris qu’ils allaient avoir une petite fille, affirmant qu’ils avaient utilisé des party poppers pour révéler le sexe.

« Nous pensions vraiment tous les deux que c’était un garçon, donc ça a été un véritable choc », avait-elle déclaré à l’époque. « Mon rêve dans la vie est d’avoir une fille [though], et Elliot est aussi très excité pour une fille. Je pense que c’est typique pour les garçons de vouloir des garçons, mais il a beaucoup de sœurs. C’était vraiment gentil. Il est très sensible.

Richie et Grainge se sont mariés en avril 2023 lors d’une somptueuse cérémonie à Antibes, en France. Au moment de son mariage, elle a dit Vogue, «Je suis tellement excitée de me marier, juste parce que j’épouse Elliot. Je sais que ça semble tellement ringard… c’est l’homme de mes rêves.