Sofia Richie accouche ! Le mannequin, 25 ans, et son mari Elliot Grainge, 30 ans, accueillent leur premier enfant, une petite fille nommée Eloise Samantha Grainge

Sofia Richie a accueilli son premier enfant, a-t-elle été partagée vendredi.

Le mannequin de 25 ans et son mari Elliot Grainge, 30 ans, ont révélé sur les réseaux sociaux qu’ils étaient désormais les parents d’Eloise Samantha Grainge. La petite fille est née il y a quatre jours, le 20 mai.

La sœur cadette de Nicole Richie a posté une photo d’Emma Bassill où elle et Elliot tenaient les pieds de leur enfant.

« Eloise Samantha Grainge 5•20•24, le meilleur jour de ma vie », lit-on en légende. Vanessa Lachey et Paris Jackson ont appuyé sur le bouton J’aime.

Les amies Emily Ratajkowski et Heather Dubrow ont partagé de doux commentaires avec des émojis cœur rouge.

Sofia et Elliot se connaissaient depuis plusieurs années avant de commencer à se fréquenter début 2021. Ils se sont fiancés en 2022 et se sont mariés en 2023.

Sofia Richie a accueilli son premier enfant, a-t-elle été partagée vendredi. Le mannequin et son mari Elliot Grainge ont révélé sur les réseaux sociaux qu’ils avaient accueilli Eloise Samantha Grainge le 20 mai.

La sœur cadette de Nicole Richie a posté une photo d’Emma Bassill où elle et Elliot tenaient les pieds de leur enfant

« Eloise Samantha Grainge 5¿20¿24 meilleur jour de ma vie », lit-on en légende. Les amies Emily Ratajkowski et Heather Dubrow ont partagé de doux commentaires

Leur mariage en avril 2022 était lavish avec une cérémonie étoilée qui a eu lieu dans le sud de la France.

Sofia a révélé sa grossesse au public lors d’une interview avec Vogue qui a été publié en janvier.

Elle a également annoncé qu’elle allait accueillir une petite fille.

Le mannequin était autrefois lié à Justin Bieber et Scott Disick avant de s’installer avec Grainge, un directeur de disques britannique.

Richie « faisait une dépression » avant d’accoucher, a déclaré son père Lionel la semaine dernière.

La chanteuse de 74 ans a révélé le 19 qu’à mesure que la date d’accouchement de Sofia approchait, elle devenait de plus en plus nerveuse.

Il a déclaré à Extra : « Ma vie est tellement remplie en ce moment. Mon bébé va maintenant avoir un bébé, que se passe-t-il ? Elliot et Sofia sont sur le point de faire une dépression nerveuse, mais je lui ai dit de se calmer. Je dis : « Quand le bébé arrive, alors tu peux faire une dépression nerveuse ! » C’est juste un bon moment ! »

Le juge d’American Idol est déjà le grand-père de Harlow, 16 ans, et de Sparrow, 14 ans, par l’intermédiaire de sa fille adoptive Nicole Richie, mais il est ravi de ressentir le sentiment de redevenir grand-parent car il a admis qu’il était « aux anges » et pense que la parentalité sera « l’aventure » ultime pour Sofia et son mari, a-t-il partagé il y a quelques jours à peine.

Il a dit : « Bien sûr, laissez-moi vous dire quelque chose, nous adorons tous ça. Je suis aux anges et j’essaie de rester calme. Je suis tellement excité.

Sofia a révélé sa grossesse lors d’une interview avec Vogue publiée en janvier

Grainge et Richie au défilé Tommy Hilfiger lors de la Fashion Week de New York en février

« Pour eux, je sais que cela va être l’aventure de leur vie !

Le chanteur de Hello – qui a Sofia avec son ex-femme Diane Alexander et a également un fils Miles, 29 ans, avec elle – a récemment admis qu’il était surréaliste d’apprendre que le mannequin attendait son propre bébé.

Il a déclaré : « Je regarde mon bébé avoir un bébé. Ouais ! Je veux dire, ça m’a juste un peu fait flipper. Mais en même temps, Elliot et Sofia sont une telle force. Ce petit bébé va être gonflé comme vous ne l’avez jamais vu auparavant. C’est incroyable.’

Vue avec son père Lionel Richie en 2020

Sofia était « tellement excitée et anxieuse » de devenir mère, a déclaré une source en avril.

Une source proche a affirmé que le couple avait préparé la crèche très tôt.

La source a déclaré à UsWeekly : « Le thème est les roses pastel et les neutres. C’est très confortable. tellement excitée et impatiente de la voir et qu’elle soit là. Elliot a été là pour elle et l’a vraiment soutenue tout au long de ce voyage.

« Il est vraiment impliqué et s’assure toujours qu’elle a ce dont elle a besoin, il prend rendez-vous avec elle et adore la conduire. »