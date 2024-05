Sofia Richie accouche et accueille son premier bébé avec Elliot Grainge

Sofia RichieLa vie est devenue plus riche.

La jeune femme de 25 ans vient d’accueillir son premier enfant, une petite fille prénommée Éloïse Samantha Graingeavec mari Elliot Grainge le 20 mai, a-t-elle confirmé sur les réseaux sociaux.

À côté d’une jolie photo des pieds du nouveau-né du couple, en plus du nom et de la date de naissance de leur bébé, Sophia a simplement écrit : « Le plus beau jour de ma vie ».

Sofia, qui s’est mariée avec le directeur musical en avril 2023, a annoncé en janvier qu’elle attendait une petite fille avec une séance photo de maternité à Vogue.

« Elle grandit assez vite », a-t-elle déclaré à la publication dans un communiqué. interview publiée le 25 janviertout en publiant une série de clichés montrant son baby bump.

Et ce n’est pas le seul détail que le modèle : la fille de Lionel Richie et ex-femme Diane Alexandre– a partagé sa grossesse à l’époque. Elle a également réfléchi à tous les changements qu’elle a vécus depuis qu’elle est devenue future maman.

« J’ai appris plus au cours des six derniers mois que dans toute ma vie », a expliqué Sofia. « Et aussi de ce dont le corps féminin est capable. Chaque semaine apporte de nouvelles choses, qu’il s’agisse de changements hormonaux ou d’expansion : notre corps traverse tellement de choses et c’est tellement intéressant de tout vivre. »