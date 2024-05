Sofia Richie a inclus un clin d’œil à la défunte maman de son mari Elliot Grainge au nom de la petite fille

Sofia Richie rend hommage à sa défunte belle-mère.

Richie a révélé via Instagram vendredi qu’elle et son mari, Elliot Grainge, avaient accueilli leur premier bébé ensemble plus tôt cette semaine, et le nom de la petite fille inclut un clin d’œil à la mère de Grainge.

« Eloise Samantha Grainge 🤍5•20•24 meilleur jour de ma vie🤍 », la nouvelle maman de 25 ans, a légendé une photo en noir et blanc des orteils de son petit bébé.

Le deuxième prénom du bébé est une douce référence à la défunte mère d’Elliot, Samantha Berg, qui a souffert de complications lors de l’accouchement. Ces complications l’ont conduite dans le coma, dans lequel elle est restée jusqu’à sa mort en 2007.

Richie et Grainge ont annoncé pour la première fois la nouvelle de leur grossesse en janvier après des mois passés à garder le silence sur la nouvelle du bébé.

Le mannequin avait déclaré à Vogue dans une interview à l’époque qu’ils avaient choisi de cacher sa grossesse pour « protéger notre santé mentale et notre espace de couple ».

Elle a également fait ses débuts avec son baby bump à l’époque sur Instagram avec une photo de sa séance photo pour Vogue.

« Nos cœurs sont remplis de tant d’amour ! Je suis tellement reconnaissant pour tout votre soutien ! Je ne peux pas attendre ce prochain chapitre de la vie », a-t-elle déclaré.

Son célèbre père, Lionel Richie, a également montré son enthousiasme pour le nouveau bébé depuis que l’heureux couple a annoncé qu’il attendait des nouvelles.

Dans une interview avec Entertainment Tonight, le juge d' »American Idol », qui refuse de se faire appeler « grand-père », a déclaré au média qu’il était « ravi » que son « bébé soit en train d’avoir un bébé ».

«Ils sont aux anges», a-t-il déclaré à propos du couple.

Lionel est également le grand-père des deux enfants de sa fille Nicole Richie, Harlow et Sparrow, qu’elle partage avec son mari Joel Madden.

Sofia et Elliot ont rendu public leur relation en avril 2021.

La créatrice de mode a parlé de leur histoire d’amour des mois plus tard, en août, racontant à Who What Wear qu’elle « savait quand nous avons commencé à sortir ensemble qu’il était mon mari ».

« Quand nous avons commencé à être romantiques, il m’a juste donné un sentiment différent », se souvient-elle. «C’était un sentiment de sécurité. C’était le sentiment d’être vraiment apprécié.

Le directeur musical a posé la question en avril 2022.

Ils se sont mariés en France l’année suivante.

Le père de Sofia était présent à la cérémonie chic, parmi d’autres célébrités de premier plan, pour l’accompagner jusqu’à l’autel.