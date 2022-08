Sofia Kenin trouve la forme avant l’US Open avec une victoire à Cleveland

Une solide Sofia Kenin a éliminé la cinquième tête de série Irina-Camelia Begu du tournoi Tennis in the Land mardi alors que l’Américaine cherche à retrouver sa forme et à ajouter un deuxième trophée du Grand Chelem à son cas lorsque l’US Open débutera la semaine prochaine.

La championne de l’Open d’Australie 2020 a subi des sorties consécutives au premier tour lors de ses deux derniers événements de mise au point de l’US Open, mais a semblé beaucoup mieux à Cleveland, remportant 70% de ses premiers points de service et sauvant quatre des cinq points de rupture. elle a affronté la Roumaine.

Kenin, dont le père Alex est revenu dans son équipe d’entraîneurs plus tôt cette année, affrontera ensuite Barbora Krejcikova, championne de Roland-Garros 2021, ou l’Américaine Bernarda Pera en quarts de finale.

La Biélorusse Aliaksandra Sasnovich, la Polonaise Magda Linette, la Française Alize Cornet et la Russe Ludmilla Samsonova se sont également qualifiées lors de l’événement WTA 250 mardi.

