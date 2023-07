Sofia Kenin surprend Coco Gauff dans un match 100% américain à Wimbledon

WIMBLEDON, Angleterre (AP) – Sofia Kenin a de nouveau surpris Coco Gauff lors d’un tournoi du Grand Chelem en la battant 6-4, 4-6, 6-2 au premier tour de Wimbledon lors d’un aller-retour lundi entre deux Américains. des femmes qui ont toutes deux atteint la 4e place du classement et participé à une finale majeure.

Une différence clé: Kenin était le champion de l’Open d’Australie 2020, battant Gauff sur le chemin de ce trophée; Gauff était le finaliste de l’Open de France 2022.

Et tandis que Gauff était tête de série n ° 7 au All England Club, Kenin a chuté si bas après trois sorties consécutives au premier tour lors de tournois majeurs qu’elle est classée 128e cette semaine et devait se frayer un chemin à travers les tours de qualification juste pour entrer dans Tableau principal de Wimbledon.

« Je suis juste super », a commencé Kenin, avant de s’interrompre, lors de son entretien sur le terrain. Puis elle reprit : « Oh, mon Dieu. Je ne peux même pas parler. Je suis super content. Coco a joué un match difficile. Je savais que je devais jouer de mon mieux pour gagner.

Gauff a joué un style plus agressif lundi. Kenin était plus stable, avec beaucoup moins de gagnants mais aussi beaucoup moins de fautes directes.

Cela reflétait l’état d’esprit de Kenin, qu’elle a décrit comme suit : « Ne soyez pas anxieux ou super excité. »

Il y a eu de nombreux moments forts, dont une séquence dans laquelle une joueuse est tombée dans l’herbe, s’est relevée et a fini par prendre le point.

C’est à Wimbledon en 2019 que Gauff a fait sa percée et a commencé à s’imposer comme un nom familier à 15 ans.

Elle est devenue la plus jeune joueuse à se qualifier au All England Club, puis a battu la septuple championne majeure Venus Williams au premier tour en route pour se rendre jusqu’au quatrième tour avant de perdre face à l’éventuelle vainqueur du titre Simona Halep.

A tout juste 19 ans, Gauff est considérée comme l’une des étoiles montantes du tennis féminin. Cette étiquette a été appliquée à Kenin il y a à peine trois ans, lorsqu’elle s’est imposée à Melbourne Park alors qu’elle avait 21 ans après avoir battu Gauff au quatrième tour là-bas.

Howard Fendrich, Associated Press