Champion d’Australie Sofia Kenin des États-Unis est revenu de la balle de match pour battre Yulia Putintseva et atteindre les quarts de finale de l’Open d’Abu Dhabi samedi. Kenin a commis 57 fautes directes contre les 43 de Putintseva, mais a quand même prévalu 3-6, 7-6 (5), 6-4 sur Putintseva, 13e tête de série.

« J’avais l’impression qu’aujourd’hui était plus un match mental. Je m’entraîne beaucoup avec elle, donc je connais bien son jeu », a déclaré Kenin. « Je suis juste content de la façon dont je me suis battu même si je ne me sentais pas à 100 % sur le court. »

Kenin a abandonné le premier set pour le deuxième match consécutif à Abu Dhabi. Putintseva avait une balle de match au service à 6-5 dans le deuxième set, mais Kenin a sauvé le point et a cassé le service de Putintseva pour amener le set à un bris d’égalité.

La prochaine étape est un match de quart de finale avec Maria Sakkari, neuvième tête de série, qui a battu l’ancien champion de Roland-Garros et de Wimbledon, Garbine Muguruza 7-5, 6-4, affichant 33 vainqueurs contre cinq pour le Muguruza, plus défensif. Kenin a remporté ses deux matchs précédents contre Sakkari, tous deux en trois sets en 2018.

En outre, Elina Svitolina a sauvé deux balles de match dans un jeu décisif final pour battre Ekaterina Alexandrova 6-2, 6-7 (5), 7-6 (8) pour une place en quarts de finale. L’Ukrainienne, deuxième tête de série, affrontera une autre adversaire russe, Veronika Kudermetova, au tour suivant.

Aryna Sabalenka a enregistré sa 12e victoire consécutive en matches de tournée avec une victoire 6-2, 6-4 sur Ons Jabeur. Sabalenka, quatrième tête de série, s’est vengée de sa défaite contre Jabeur lors de leur seul match précédent au troisième tour de Roland-Garros en octobre.

« Je ne lui ai pas donné le temps de jouer, de faire ses coups de piège », a déclaré Sabalenka. « A Roland Garros, les courts étaient vraiment lents et elle avait le temps et c’était vraiment difficile au tennis. Je pense que c’était la clé de la victoire d’aujourd’hui. »

Sabalenka a remporté tous les matchs qu’elle a disputés depuis la défaite contre Jabeur à Roland Garros et a terminé la saison dernière avec des titres aux tournois en salle d’Ostrava et de Linz.

La victoire sur Jabeur met en place un match de quart de finale contre Elena Rybakina, sixième tête de série, qui a battu Daria Kasatkina 6-3, 6-4 lors de leur match de troisième tour.