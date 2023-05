Sofia Kenin bat Aryna Sabalenka, Coco Gauff croise devant Yulia Putintseva, David Goffin se rallie par derrière pour battre Luca Nardi

La numéro deux mondiale Aryna Sabalenka a subi un choc précoce à l’Open d’Italie jeudi alors que la Biélorusse en forme s’est écrasée contre une défaite 7-6 (4) 6-2 contre l’Américaine Sofia Kenin lors d’un match de deuxième tour à indice d’octane élevé.

La No.5 mondiale Coco Gauff s’est qualifiée pour le troisième tour de l’Open d’Italie après avoir battu Yulia Putintseva 6-0, 6-1 lors de son match d’ouverture jeudi.

En route vers sa victoire en 59 minutes, l’Américaine de 19 ans a tiré 29 vainqueurs tout en limitant Putintseva à un seul. Alors qu’elle n’a servi qu’à 44% des premiers services, Gauff n’a pas fait face à un point de rupture dans le match. En revanche, Putintseva a servi à 72% de premières balles, mais a été breaké cinq fois.

A LIRE AUSSI| La Juventus obtient un match nul tardif contre Séville en demi-finale de la Ligue Europa

Gauff est entrée dans son match contre Putintseva avec une avance de 2-0 dans leur tête-à-tête. La Kazakhe a enduré un duel de trois heures 24 heures plus tôt, battant Viktorija Tomova, 6-7, 7-6, 6-0 au premier tour. La fatigue de cet effort était évidente contre Gauff, car Putintseva était à un pas de ses prouesses défensives. Gauff a répondu en la maîtrisant depuis la ligne de base.

« J’ai généralement de longs matchs avec elle. J’étais parfaitement préparé à cela. Mais je me suis dit de jouer selon mes conditions, pas ses conditions », a déclaré Gauff.

« Elle est évidemment une joueuse délicate, elle a de grosses victoires. A fait les quartiers des Français à quelques reprises. Je sais que l’argile est sa surface. C’est aussi un peu le mien, donc c’était un bon match aujourd’hui », a-t-elle ajouté.

La performance de l’Américaine a été une solide reprise après sa décevante défaite 6-3, 6-0 contre Paula Badosa au troisième tour de Madrid.

Gauff affrontera ensuite la 27e tête de série Marie Bouzkova pour une place en huitièmes de finale. Bouzkova s’est ralliée de 4-0 à Caty McNally pour remporter 10 matchs consécutifs avant de conclure une victoire 6-4, 6-3.

A LIRE AUSSI| L’AS Roma devance le Bayer Leverkusen en demi-finale aller de la Ligue Europa

David Goffin bat Luca Nardi

David Goffin a eu besoin de toute son expérience pour survivre à l’Italien Luca Nardi jeudi à l’Open d’Italie, où le Belge a échappé à une position précaire pour réserver sa place au deuxième tour de l’ATP Masters 1000 sur terre battue.

Le double quart de finaliste Goffin l’a emporté 3-6, 6-4, 6-2 pour se qualifier pour affronter le champion 2017 Alexander Zverev dans la capitale italienne. Bien qu’il ait devancé le favori local de 19 ans Nardi 3-6, 2-4, Goffin a converti quatre de ses cinq balles de break au cours des deuxième et troisième sets pour sceller un triomphe de deux heures et 22 minutes au Foro Italico.

« J’étais un peu serré en début de match et il jouait bien. Il ne m’a rien laissé [chances] dans le premier set et au début du second. Ce sont quelques points qui ont fait la différence, car il a eu le break, et j’étais très proche de revenir dans de longs matchs », a déclaré Goffin.

L’ancien numéro 7 mondial Goffin a abandonné le Top 100 du classement ATP pour la première fois depuis juillet 2014 lundi après avoir lutté pour la cohérence et sa forme physique cette année.

Le joueur de 32 ans était satisfait de la façon dont il avait creusé profondément pour remporter sa première victoire au Masters 1000 de 2023.

« Si cela aurait été [6-3, 6-4] pour lui, ça aurait été ‘OK, félicitations’, mais j’ai dû me battre et j’ai gagné quelques points importants dans la seconde pour renverser la vapeur », a déclaré Goffin.

« Après cela, j’ai commencé à jouer encore mieux et il était un peu déprimé mentalement. J’ai commencé à jouer plus dans le troisième, donc je suis très heureux d’avoir réussi à gagner celui-ci », a-t-il ajouté.

(Cette histoire n’a pas été éditée par le personnel de News18 et est publiée à partir d’un flux d’agence de presse syndiqué)