Sofía Jirau revient sur le fait d’être devenue le premier mannequin trisomique de Victoria’s Secret : “Il n’y a pas de limites”

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Sofía Jirau est entrée dans l’histoire cette année en devenant la première mannequin de Victoria’s Secret atteinte du syndrome de Down.

La jeune femme de 25 ans s’est rendue sur Instagram en février pour révéler qu’elle, avec 17 autres femmes, avait rejoint la marque de mode pour une nouvelle campagne, la Love Cloud Collection.

“Je peux enfin vous dire mon grand secret”, a légendé la native portoricaine dans son message. “Je suis le premier mannequin de Victoria’s Secret atteint du syndrome de Down !”

Le mannequin a déclaré à Fox News Digital qu’elle se sentait “très heureuse et très reconnaissante” de briser les barrières.

SI SWIM MODEL ELLA HALIKAS PARLE DEVENIR VIRAL APRÈS AVOIR RECRÉÉ LE STYLE DE JULIA FOX: “VOUS DEVEZ POSSÉDER VOTRE CORPS”

“Quand j’ai vu mes photos [for the first time], j’ai sauté d’excitation », dit-elle. « J’ai tout aimé. Cette expérience a changé ma vie. Je peux maintenant motiver les gens à réaliser leurs rêves. Et j’en suis très reconnaissant parce que c’est aussi mon rêve, inspirer les autres.”

Raúl Martinez, directeur créatif en chef de Victoria’s Secret, a révélé dans un communiqué que la collection Love Cloud “est un moment majeur dans l’évolution de la marque”.

“Du casting de femmes incroyables qui donnent vie à la collection, à l’incroyable esprit inclusif sur le plateau, cette campagne est une partie importante de la nouvelle norme Victoria’s Secret que nous créons.”

Victoria’s Secret a été fondée par Roy Larson Raymond à la fin des années 70 après qu’il se soit senti gêné d’acheter de la lingerie pour sa femme. Lex Wexner, le fondateur de Limited Stores Inc. à l’époque, a acheté Victoria’s Secret en 1982 et l’a transformé en une puissante force de vente au détail. Au milieu des années 90, Victoria’s Secret a illuminé les podiums et plus tard rempli Internet avec ses mannequins et une émission spéciale télévisée annuelle mêlant mode, beauté et musique.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

Ne pas s’adapter à l’évolution des goûts a fait chuter les ventes. Son spectacle annuel a été annulé en 2019 en raison des inquiétudes croissantes concernant les stratégies marketing de la marque. Il y avait également une concurrence accrue avec des marques rivales comme Adore Me et ThirdLove, qui se sont fortement commercialisées sur les plateformes de médias sociaux. En 2020, L Brands a annoncé avoir vendu une participation de 55 % dans Victoria’s Secret pour environ 525 millions de dollars. Ils ont également révélé que Wexner, 84 ans, quitterait ses fonctions de président-directeur général de L Brands.

Après que Hulu ait publié une série documentaire en trois parties intitulée “Victoria’s Secret: Angels and Demons” plus tôt cette année qui se concentrait sur Wexner, un porte-parole a déclaré à Fox News Digital que la marque avait évolué depuis sa refonte en tant qu’entreprise en 2021.

“L’entreprise présentée dans cette docu-série ne reflète pas Victoria’s Secret & Co d’aujourd’hui. Lorsque nous sommes devenus une entreprise autonome en août 2021, nous avons décidé de regagner la confiance de nos clients, associés et partenaires”, lit-on dans leur déclaration. “Aujourd’hui, nous sommes fiers d’être une entreprise différente, avec une nouvelle équipe de direction et une mission pour accueillir, célébrer et défendre toutes les femmes. Cette transformation est un voyage, et notre travail continue de devenir le Victoria’s Secret que nos clients et associés méritent – où chacun se sent vu, respecté et valorisé.”

En 2019, Jirau a lancé sa carrière à Porto Rico. Elle a ensuite fait ses débuts de mannequin à la Fashion Week de New York en 2020.

‘BAYWATCH’ ALUM DONNA D’ERRICO POSE EN BIKINI APRÈS QUE TROLL L’A APPELÉ ‘TOO OLD’: ‘FEELING PRETTY DAMN GOOD’

“Depuis que je suis toute petite, j’ai toujours dit que je voulais être mannequin”, a déclaré Jirau. “Un jour, j’ai pris les talons de ma mère et je les ai modelés partout dans la maison comme un mannequin. Pour moi, c’est vraiment important d’inspirer les autres. Et c’est un privilège que j’ai… Je travaille dur pour réaliser mon rêve.”

“Je vais au gymnase tous les jours de la semaine”, a-t-elle poursuivi. “Je me concentre également sur une alimentation très saine dans ma maison. Je fais attention à ce que je mange et je m’assure de me sentir bien. J’aime mon café. J’ai une belle journée quand je mange ce que je veux. Mais la volonté est très importante pour moi.”

Jirau a insisté sur le fait qu’elle ne s’était jamais sentie découragée de poursuivre une carrière de mannequin. Après avoir modelé pour Marisa Santiago à NYFW, elle s’est sentie encore plus déterminée à trouver du travail et à montrer son talent sur le plateau.

“Je dirai à chaque personne de ma communauté qui a le syndrome de Down, vous pouvez trouver un emploi”, a-t-elle partagé. “Vous pouvez rêver grand. Il n’y a pas de limites. La clé est de sortir du lit, de mettre le téléphone de côté et de travailler dur. Je [never] se sentait découragé en tant que modèle parce que tout peut être accompli. Nous devons mettre nos peurs de côté et le faire. Tout est possible même si les gens vous disent non.”

KELLY HUGHES, LE PREMIER MODÈLE SI SWIM À DÉCOUVRIR SA CICATRICE EN C, RÉAGIT AUX COMMENTAIRES NÉGATIFS SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

Jirau a partagé que depuis l’annonce de la campagne, elle a reçu une vague de soutien de la part d’adeptes qui continuent de l’encourager.

“Tant de gens m’arrêtent dans la rue pour prendre des photos”, a-t-elle déclaré. “Et j’adore ça. J’adore prendre des photos avec les gens et apprendre à connaître mes abonnés. J’adore discuter avec eux. Si vous voulez être mannequin, contactez-moi. Je vais vous apprendre et nous pouvons le faire ensemble. .”

Jirau a dit qu’elle ne faisait que commencer. Elle a lancé sa propre ligne appelée Alavett, qui vend des tasses, des portefeuilles, des t-shirts, des étuis de téléphone, etc. La marque, qui porte le nom de la façon dont Jirau énonce sa phrase préférée – “Je l’aime” – présente son doodle en forme de cœur.

“Je suis une entrepreneure”, a-t-elle déclaré. “Et j’adore ça ! Je dirai à tout le monde de suivre sa passion. Entraînez-vous beaucoup et n’abandonnez jamais. Si vous avez les mouvements, l’attitude et la confiance, vous pouvez y parvenir.”

L’Associated Press a contribué à ce rapport.