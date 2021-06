Sofia Hayat s’en prend à Salman Khan et révèle qu’elle a choisi de ne pas apparaître avec lui sur la scène de Bigg Boss | Buzz News

New Delhi: L’ancienne candidate et mannequin de Bigg Boss Sofia Hayat a une fois de plus accaparé les projecteurs. Elle a publié un post sur Instagram avec une longue note dédiée à la superstar Salman Khan. Elle a critiqué l’acteur pour diverses raisons – des scénarios clichés au casting d’une jeune actrice – Sofia a tout pointé du doigt.

Sofia Hayat a également révélé qu’elle a elle-même choisi de ne pas partager la scène finale de Bigg Boss avec lui en raison de sa moralité.

Elle a écrit: Salman Khan utilise les mêmes astuces à chaque fois qu’il sort un film. Il sort le jour de l’Aïd, utilisant la fête religieuse comme journée promotionnelle, profitant d’une journée spirituelle. Il publie également les mêmes intrigues clichées, les mêmes regards ringards devant la caméra, la même histoire cliché de fille rencontre un garçon (en utilisant toujours un modèle plus jeune à chaque fois, n’est-il pas temps de choisir une fille de votre âge pour jouer en face de vous ?) , et les mêmes lignes de fromage clichées. Ce qu’il n’a pas fait, c’est de grandir. Son public a clairement grandi et en a marre des mêmes histoires régurgitées qui sont assez clairement abrutissantes, même en regardant la bande-annonce de Radhe, pensais-je, n’ai-je pas vu tout cela auparavant?

Regarder Randeep Hooda était douloureux. C’est un bon acteur, et son jeu d’acteur a été gaspillé pour un rôle aussi exagéré et mal écrit. A-t-il pris le rôle parce qu’il a travaillé avec Salman parce que cela lui donne de la crédibilité ? C’est le problème avec l’industrie. Les rôles sont pris pour le prestige. Imaginez si Randeep disait, « le personnage est mal écrit, et très cliché ». Il aurait probablement été expulsé de Bollywood. J’ai moi-même choisi de ne pas apparaître sur scène lors de la finale BB aux côtés de Salman parce que ma moralité et ma vérité sont plus fortes que mon ego.

Nous sommes entrés dans l’âge d’or et l’humanité a évolué dans tous les sens.

Les Indiens ne sont pas stupides, ils sont intelligents et évoluent chaque jour. Peut-être que Salman devrait essayer ça. Namaste Shalom Salaam Satnam

Mère Sofia Maria Hayat

Mère cosmique

#radhe

Kamaal Rashid Khan, alias KRK, a réagi rapidement à son message, qui a reçu un avis de diffamation de Salman Khan pour avoir dénigré sa fondation Being Human. KRK a qualifié Sofia de fille courageuse et a tweeté en sa faveur.

Tu es une fille courageuse @sofiahayat! Continue comme ça! – KRK (@kamaalrkhan) 8 juin 2021

Sofia a également exprimé à plusieurs reprises sa ferme opinion contre Salman Khan.