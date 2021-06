Sofia Hayat accusée d’avoir eu des relations sexuelles avec Abhinav Shukla, fustige les trolls

La célébrité de » Bigg Boss « , Sofia Hayat, a récemment été maltraitée par un troll des médias sociaux qui l’a accusée d’avoir eu une relation sexuelle avec Abhinav Shukla et l’a insultée. Le troll a déclaré qu’elle avait prié pour que Sofia et ses parents meurent bientôt et a ajouté qu’elle engagerait une action en justice contre l’acteur. Le troll a également appelé Sofia une star du porno.

Partageant la capture d’écran du message sur son compte Instagram, Sofia a écrit : « Quelqu’un m’a envoyé ce message. C’etait mon erreur. Je ne vérifie pas mes DM d’habitude. Mais elle a commencé par dire qu’elle avait désespérément besoin d’aide. Après quelques minutes, j’ai réalisé qu’elle était une menteuse alors je l’avais bloquée. Elle a créé un autre compte et envoyé ce message ! »

Elle a ajouté que personne ne devrait avoir peur des trolls et des tyrans qui ont une tristesse intérieure qu’ils infligent aux autres.

« Je comprends l’énergie et je sais que c’est son énergie et non la mienne, alors quand je reçois un message comme celui-ci, je me sens désolé pour quelqu’un avec une telle tristesse et haine pour lui-même et je ne peux qu’espérer qu’il travaille sur lui-même pour libérer cette douleur au lieu de blesser les autres. Mais alors, je ne me blesse pas, car je ne suis pas investie dans cette personne », a écrit Sofia.

Sofia a également partagé une vidéo où elle explique la relation entre Abhinav et elle déclarant qu’elle ne l’a jamais rencontré. « Je ne l’ai jamais rencontré, je n’ai jamais travaillé avec lui et je ne lui ai même jamais parlé », a déclaré Sofia dans sa vidéo.

« Je ne sais pas qui est Abhinav Shukla jusqu’au moment où je l’ai googlé. Et je n’ai pas une telle relation avec lui. Je ne suis jamais sorti avec lui ni travaillé avec lui. Les gens qui mettent en doute ma dignité et créent les fausses rumeurs ont besoin d’une vérification de la réalité. Si ces déclarations stupides ne disparaissent pas, je devrai recourir à l’aide juridique », a déclaré Sofia à propos de sa relation avec le mari de Rubina Dilaik.

Sofia est connue pour être souvent entourée de controverses. En 2016, l’actrice a annoncé qu’elle avait embrassé la spiritualité et qu’elle était devenue nonne, mais y est revenue plus tard. Sa biographie Instagram dit actuellement « ancienne nonne ». Pendant ce temps, après son passage dans ‘Bigg Boss 14’, Abhinav Shukla sera désormais vu dans ‘Khatron Ke Khiladi 11’ avec des concurrents comme Divyanka Tripathi, Rahul Vaidya, Shweta Tiwari entre autres.