Sofia et Heidi pleurent sur l’audition de 2 mamans – Hollywood Life

Crédit d’image : NBC

L’édition du 18 juillet de L’Amérique a du talent commence par le dégagement des deux premières rangées derrière les juges pour des raisons de sécurité. Les juges sont très confus quant à la raison. Vol poétique de France montent sur scène pour faire voler leurs avions miniatures à travers la foule. Simon Cowell et Heidi Klum appuyez sur leur X rouge. « Je pensais que c’était spectaculaire » Sofia Vergara dit. Heidi pense que ses enfants seraient « ennuyés » par cet acte. Simon est d’accord et ne pense pas que ce soit un spectacle à Vegas. Heidi s’en tient à son « non », mais Simon écoute le public et donne à l’acte le dernier « oui » dont il a besoin.

Violoncelliste chanteur B.J. Griffin impressionne avec une performance stellaire de « Let’s Stay Together » de Al Vert. Sa voix est au top. « En ce moment, en chant, tu es mon préféré, » Howie Mandel dit. Simon ajoute : « C’est ce que vous appelez un moment. Ta voix, c’est si distinctif. En fait, c’est époustouflant. BJ avance !

Phil Wright et The Parent Jam montez sur scène pour une performance amusante de danse et de tours pleine d’étincelles et de cœur. Cependant, Howie ne pense pas que cet acte soit assez important pour gagner 1 million de dollars. « C’est L’Amérique a du talent. C’est l’Amérique », dit Heidi avant d’ajouter que c’était une « super audition ». Simon pense que « cette idée est géniale ». Howie dit toujours « non », mais cela n’a pas d’importance parce que la loi a l’approbation des autres juges.

Enishi apparaît sur AGT et ne dit pas un mot lorsqu’il se dirige initialement vers la scène. Il est couvert d’un masque bleu au début. Du coup, il change de masque pour ressembler à tous les juges. « C’était vraiment effrayant », dit Sofia. Heidi s’extasie sur le fait qu’Enishi est « super original », et elle n’a jamais vu un acte comme celui-ci auparavant. Simon rejette Enishi et il est hué par le public. Enishi le supplie de reconsidérer. Enishi peut encore continuer dans la compétition grâce à Sofia !

Le batteur Timothée Fletcher a voyagé depuis Baltimore. Il joue de la batterie sur différentes chansons comme « In Da Club » et « Level Up ». Sofia pense que la performance de Timothy était « tellement amusante ». Howie admet qu’il a été « hypnotisé » par Timothy. Heidi qualifie la performance de Timothy de « première audition parfaite ».

Après une série d’auditions pas si géniales, Les jumeaux Rybka font leur chemin jusqu’à la scène. Ces jumeaux sont tombés sur les auditions l’année dernière et ont parlé à Simon. Ils éblouissent avec leur routine parfaitement synchronisée. De la danse aux acrobaties, on ne s’ennuie jamais. Mais Howie est en fait sur la clôture à propos des filles. « J’ai combattu ça un peu ringard », dit-il.

Sofia est d’accord avec Howie dans une certaine mesure. Elle pense que les jumeaux devraient rendre leur routine plus moderne. « Je ne suis pas du tout d’accord avec Sofia et Howie. J’ai adoré cette audition », dit Simon. Howie donne toujours un «non» aux Rybka Twins, mais Sofia veut revoir ces filles sur scène.

Duo acrobatique Juste deux hommes sont venus d’Ukraine pour concourir sur AGT. Ils ne déçoivent en rien. Leur incroyable travail aérien choque les juges. L’un des hommes se tient en équilibre sur la tête de son partenaire alors qu’il est suspendu dans les airs. Heidi s’extasie sur le fait que ces deux-là ont « des mouvements que nous n’avons jamais vus ». Howie ne pense pas que leur acte avait l’air réel ! « C’était à couper le souffle », dit Sofia. Just Two Men sera à surveiller cette saison !

Cakra Khan commence par chanter « Make It Rain », mais Simon l’arrête à mi-performance. Il ne ressent pas la chanson. Il veut que Cakra chante une deuxième chanson. Cakra étourdit avec sa performance de « No Woman No Cry ». Heidi dit à Cakra qu’il a une voix « très spéciale ». Simon ajoute : « C’est tellement rare d’entendre des voix comme ça », dit Simon. Cakra obtient un « oui » de tous les juges.

Magie Mike Jacobson impressionne complètement les juges avec ses compétences magiques. Howie est abasourdi par la fin de l’acte. « C’était incroyable », dit Heidi. Sofia admet qu’elle est totalement « hypnotisée ». Simon pense que c’est ce que Magic Mike Jacobson est « né pour faire ».

Quatre hommes montent sur scène alors que Spectacle Atai. Ils tordent leur corps de la manière la plus contre nature alors qu’ils poussent leur contorsion à l’extrême. Ils apportent un peu de plaisir à leur acte en dansant sur « Everybody » par le Garçons de la rue. « Vous êtes incroyables », a déclaré Heidi au groupe. Simon dit que cet acte est « exactement ce que nous recherchons cette année ».

Le dernier acte de la nuit est 2 mamans unies par un seul cœur. Holly est de New York, tandis que Kim est de l’Oregon. Ils sont devenus liés pour toujours après le décès du fils de Holly. Il était donneur d’organes et son cœur allait au fils de Kim, Beckham. Ils ne se sont rencontrés que plusieurs années plus tard. Holly révèle que la dernière chanson qu’elle a chantée à son fils, Jake, était « For Good » de Méchant. Ils sont venus AGT faire connaître le don d’organes.

Heidi et Sofia commencent à pleurer pendant la performance émotionnelle. Une fois qu’ils ont terminé, Howie interroge les mères sur Beckham. Il est dans les coulisses et a grandi maintenant. Howie admet que c’est « le moment le plus magique que j’ai jamais vécu sur L’Amérique a du talent.” Une Heidi en larmes est à « perdre ses mots ». Simon déclare que cette performance « fera une différence ». Ces mamans se dirigent vers le tour suivant, unies comme toujours.

