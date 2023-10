Au cours de ses 25 années de réalisation de films, Sofia Coppola a toujours trouvé la poésie derrière les gros titres, la banalité dans le glamour, l’âme dans le superficiel. Ses portraits oniriques et lyriques de la culture des filles et de ses cages dorées l’ont amenée au Versailles du XVIIIe siècle, à la banlieue du Michigan des années 1970, au Sud des années 1860, à Calabasas des années 2000 et à Tokyo, West Hollywood et Manhattan d’aujourd’hui.

Dans Priscilla Presley Dans ses mémoires de 1985, « Elvis and Me », Coppola a vu quelque chose de glamour et de sauvage, quelque chose qui offrirait l’opportunité de réaliser de beaux films dans un décor qu’elle n’avait pas encore exploré : le monde de la royauté du rock américain des années 1960. Mais même elle a été un peu surprise de trouver dans cette histoire totalement hors de propos quelque chose de vraiment pertinent : une jeune femme isolée, découvrant qui elle est, dans l’ombre d’un homme puissant.

« Priscille » qui joue actuellement à New York et à Los Angeles et s’étend dans tout le pays vendredi, est sortie d’une déception : l’adaptation ambitieuse de Coppola de « Custom of the Country » d’Edith Wharton s’était effondrée, et un ami l’a encouragée à se plonger dans autre chose.

“(Priscilla) ne cherchait pas à faire un film à partir de cette histoire”, a déclaré Coppola à l’Associated Press dans une récente interview. “Mais elle a dit que parce qu’elle aimait mes films, elle me laisserait le faire.”

Faire un film sur – et pour – quelqu’un qui allait le voir était un défi unique. Elle souhaitait rendre justice à son sujet, tout en conservant son expression créative. Mais la tension a fonctionné : « Priscilla » a valu à Coppola certaines de ses meilleures critiques depuis “Perdu dans la traduction,” et déjà gagné son étoile, Cailee Spaeny, le prix de la meilleure actrice du Festival du Film de Venise.

« Priscilla » est une sorte de point culminant de toutes ses expériences antérieures, tant thématiques que pratiques. Coppola a appris il y a quelque temps que pour avoir la véritable liberté créative dont elle rêvait, elle devait faire preuve de créativité par d’autres moyens, principalement en termes de budgets et de délais. Pour « Priscilla », elle n’a eu que 30 jours pour tourner une histoire qui emmène son héroïne d’Allemagne. à Graceland, avec des détours à Las Vegas, Los Angeles et Palm Springs, et couvre plus d’une décennie d’une vie opulente et bien documentée, avec de très nombreux costumes.

“C’est un grand moment”, a déclaré Coppola. «Notre budget était assez petit par rapport à ce que nous essayions de réaliser.»

Surtout, Coppola voulait que tout cela semble « assez grand pour son histoire ».

Cela impliquerait de nombreuses « solutions créatives » avec son équipe de cinéastes de confiance, dont le directeur de la photographie Philippe Le Sourd, la décoratrice Tamara Deverell et la costumière Stacey Battat. Ils ont tourné en numérique plutôt que sur pellicule. Pour économiser de l’argent sur les costumes sans compromettre la qualité, ils ont fait appel à des maisons de couture de premier plan : Chanel confectionnait la robe de mariée pendant que Valentino s’occupait des tricots et des costumes d’Elvis. Ils ont emprunté quelques murs à une émission Netflix qui venait de se terminer sur une scène voisine que Deverell a ensuite réutilisée pour une suite à Vegas. Ils ont utilisé des plates-formes pour tromper la différence de hauteur entre Spaeny, qui mesure 5’1″, et Jacob Elordi, qui mesure 6’5″, et les mettre dans un cadre ensemble. Ils ont tourné dans le désordre : certains jours, Spaeny était Priscilla adolescente le matin et Priscilla adulte et enceinte après le déjeuner.

Et après de nombreuses années de tournage en extérieur – notamment à Versailles, au Park Hyatt Tokyo, à Bemelmans et au Château Marmont – pour « Priscilla », Coppola a dû construire des décors et « trouver Graceland à Toronto ». Le salon de Graceland a même été construit à l’échelle, bien que le plafond ait été plus haut pour leur Elvis.

“Ils étaient vraiment en train de tout construire là-bas et c’était vraiment amusant de travailler sur une scène, presque comme dans un vieux studio hollywoodien, où le département des costumes était à côté des accessoires et le département artistique construisait les portes de Graceland”, a-t-elle déclaré. “C’est un peu la magie du cinéma.”

Le décor de Graceland est également devenu un lieu spécial. Un soir, Coppola et ses enfants s’y sont faufilés et ont dégusté un gâteau d’anniversaire dans la salle à manger pour le 16e anniversaire de sa fille. Une fois la production terminée, l’équipe a bu du champagne dans le salon.

“Il y avait quelque chose dans le fait de faire ce film où je me sentais tellement dans mon élément”, a-t-elle déclaré. “C’était un travail difficile mais je me suis vraiment beaucoup amusé.”

Elle, Le Sourd et ses acteurs ont également passé beaucoup de temps dans la chambre d’Elvis, filmant dans le seul endroit où les personnages ont jamais pu être vraiment seuls. Dans le livre, Presley écrit qu’ils se lançaient parfois dans des jeux de rôle costumés et les documentaient avec des Polaroïds. Bien qu’il existe une infinité de photographies et de séquences vidéo d’Elvis et Priscilla, ces photographies ont disparu, a déclaré Coppola.

«Je me suis senti tellement chanceux de pouvoir lui poser des questions tout au long du processus. Mais avec cette scène, j’ai dû lui demander : « Quel genre de costumes ? » », a déclaré Coppola avec un sourire. « Vous essayez d’entrer, mais sans forcer et en restant poli. Elle a en quelque sorte hésité et m’a dit : « Eh bien, vous savez, comme secrétaire. »

Le livre de Presley, vieux de près de 40 ans à ce stade, révèle des choses sur Elvis qui sont, au mieux, peu flatteuses. Tout le monde sait qu’ils se sont rencontrés quand elle avait 14 ans et lui 24 ans. Mais son comportement contrôlant et parfois instable, dictant exactement à quoi elle ressemblait, ce qu’elle était autorisée à faire et avec qui elle était autorisée à passer du temps, pourrait encore surprendre. à certains. Avant le première du film à Venise, Coppola a déclaré qu’elle ne faisait pas « Priscilla » pour les fans d’Elvis.

«Je ne voulais pas que ce soit effronté», a-t-elle déclaré. «J’étais juste sous pression pour supprimer tout ce qui était négatif à son sujet et j’étais ferme. J’ai été très clair sur le fait que je voulais raconter son histoire et c’était ma priorité.

“Je ne voulais vraiment pas faire de lui un méchant”, a-t-elle poursuivi. «Je sais qu’elle a tellement d’amour pour lui. Et une grande partie de son côté sombre vient de sa vulnérabilité et de ses frustrations et le montrer en quelque sorte comme un humain était important pour moi.

Le Domaine d’Elvis Presley n’a pas participé à « Priscilla » et n’a pas laissé Coppola utiliser aucune de ses musiques – même si cela n’a fait qu’ouvrir des possibilités. Elle travaille à nouveau avec Phoenix, le groupe de son mari Thomas Mars, utilise le Produit par Phil Spector chanson des Ramones “Baby I Love You” et, dans un grand coup, a obtenu Dolly Parton autorisation d’utiliser « I Will Always Love You » pour un moment charnière.

L’histoire a également fait penser à Coppola à sa propre mère, Eleanor Coppola, née neuf ans avant Priscilla, et qui a également eu du mal à trouver un débouché pour son expression créative.

“On attendait d’elle qu’elle soit totalement satisfaite, heureuse d’avoir une grande maison et un mari qui réussit, et cela devrait suffire pour qu’une femme soit épanouie”, a déclaré Coppola, qui a dédié le film à sa mère.

Même si les films de Coppola sortent parfois discrètement, ses fans sont passionnés. Ce sont les films qu’ils regarderont encore et encore dans leur chambre – des rites de passage, aussi importants que n’importe quel autre. Jeanne Didion essai ou Sylvia Plath poème, qui a transcendé les générations. Spaeny en fait partie.

“Je suis tombé sur ‘The Virgin Suicides’ quand j’avais environ 14 ou 15 ans, et c’était la première fois que je me demandais qui était derrière la caméra”, a déclaré Spaeny. “Elle a en quelque sorte ouvert les choses pour moi à un niveau personnel, en voyant des jeunes femmes représentées qui étaient complexes et avaient des côtés sombres, des désirs, des désirs et des besoins.”

Coppola le sait de manière anecdotique depuis un certain temps. Mais elle a pu observer le phénomène à grande échelle avec la sortie récente de son livre « Sofia Coppola Archive : 1999-2023 ». Et même si cela n’a pas facilité l’obtention du feu vert pour ses films, elle est simplement plus confiante maintenant que la personne qui a pensé à arrêter. après « Marie-Antoinette ».

«Je me sens tellement reconnaissante de pouvoir faire exactement ce que je veux faire sans aucun compromis», a-t-elle déclaré. « Avec la sortie de mon livre et les réactions des gens à mon travail, je me sens tellement chanceuse d’être appréciée. Certaines personnes ne sont pas appréciées de leur vivant et quand j’ai débuté, ça a pris du temps.

Mais, tout au long du film, elle a toujours trouvé des personnes qui se sont connectées à son travail, même s’il était à peine publié ou sous-estimé sur le moment. Et elle adore entendre les jeunes filles qui découvrent tout juste ses films.

« Cela a été vraiment agréable », a-t-elle déclaré, « de savoir que mon travail résonne toujours. Parce que je l’ai fait pour eux il y a longtemps.