Sofia Carson est éblouissante dans une robe verte spectaculaire alors qu’elle foule le tapis rouge avec Andrea Bocelli lors de la première de son concert du 30e anniversaire en Italie.

Sofia Carson avait l’air tout simplement sensationnelle lorsqu’elle a rejoint Andrea Bocelli à la première d’Andrea Bocelli 30 : The Celebration, dans lequel elle apparaît également, dimanche en Italie.

L’actrice et chanteuse américaine de 31 ans a attiré l’attention dans une robe vert émeraude spectaculaire dotée d’un énorme nœud et d’une jupe ample.

Elle a renoncé à un collier, laissant la robe parler d’elle-même, mais accessoirisée d’une paire de boucles d’oreilles en diamant éblouissantes.

Pendant ce temps, la star de l’opéra Andrea, 66 ans, a fait une silhouette pimpante dans un costume trois pièces noir qu’il a associé à une chemise blanche impeccable et un petit nœud.

Le concert de trois jours a été filmé en Italie plus tôt cette année pour marquer le 30e anniversaire du show business et a réuni de nombreuses stars, dont Kim et Khloe Kardashian.

Sofia Carson, 31 ans, avait l’air tout simplement sensationnelle lorsqu’elle a rejoint Andrea Bocelli, 66 ans, à la première d’Andrea Bocelli 30 : The Celebration, dans lequel elle apparaît également, dimanche en Italie.

L’actrice et chanteuse américaine a retenu l’attention dans une robe vert émeraude spectaculaire dotée d’un énorme nœud et d’une jupe ample.

Andrea a été soutenu lors de l’événement par sa famille bien-aimée, dont son fils Matteo (deuxième à gauche) et sa fille Virginia (troisième à droite), qui ont également participé au concert.

Le concert de trois jours a été filmé en Italie plus tôt cette année pour marquer le 30e anniversaire du show business et a réuni de nombreuses stars, dont Kim Kardashian (photo).

Kim a présenté sa célèbre silhouette en sablier dans une robe noire à bretelles, couverte de paillettes et un décolleté décolleté.

Tandis que Khloé a également montré ses courbes incroyables dans une robe en maille transparente, montrant son soutien-gorge noir et ses sous-vêtements en dessous.

Kim a déjà déclaré Andrea comme son « chanteur masculin préféré de tous les temps » et il s’est produit lors de son mariage avec Kanye West en 2014.

Le ténor a donné le coup d’envoi des concerts au Teatro del Silenzio, dans sa ville natale de Lajatico, avec des performances de Sodia, Jon Batiste, Christian Nodal, Elisa et les enfants d’Andrea, Matteo et Virginia.

Avant de rejoindre Ed Sheeran pour une performance acoustique de Perfect Symphony, qui figure également sur le prochain album Duets d’Andrea.

L’icône a également joué du piano alors que Russell Crowe interprétait Take This Waltz de Leonard Cohen, tandis que Will Smith interprétait You’ll Never Alone en création orale.

Tandis que Johnny Depp a également rejoint Andrea pour une performance émouvante en hommage au défunt ami et collaborateur de l’acteur, Jeff Beck.

Prêt à sortir en salles, le synopsis officiel se lit comme suit : « Un amphithéâtre naturel à couper le souffle en Toscane, en Italie, prend vie avec des mélodies enchanteresses alors que le ténor italien de renommée mondiale Andrea Bocelli honore son 30e anniversaire avec un concert de trois jours dans sa ville natale ».

Kim a déjà déclaré qu’Andrea était son « chanteur masculin préféré de tous les temps » et il s’est produit lors de son mariage avec Kanye West en 2014.

Le ténor a donné le coup d’envoi des concerts au Teatro del Silenzio, dans sa ville natale de Lajatico, avec des performances de Sodia, Jon Batiste, Elisa et les enfants d’Andrea, Matteo et Virginia.

Ed Sheeran est monté sur scène aux côtés d’Andrea pour une performance acoustique de Perfect Symphony, qui figure également sur le prochain album Duets d’Andrea.

« Voyage au Teatro del Silenzio (Théâtre du Silence), Lajatico, où des performances uniques mettent en valeur le vaste et apprécié répertoire du Maestro, aux côtés de duos captivants avec un casting sans précédent de superstars mondiales, dont Ed Sheeran, Shania Twain, Will Smith, Jon Batiste, Sofia Carson, Lang Lang, Nadine Sierra et plus encore.

« Avec une mise en scène, une production et des visuels extraordinaires, dans un paysage d’une beauté inégalée parmi les collines toscanes, la carrière sensationnelle d’Andrea Bocelli prend vie dans une expérience vraiment inoubliable ».

« Réalisé par Sam Wrench, nominé aux Grammy Awards et lauréat d’un Emmy Award (Taylor Swift : The Eras Tour, Billie Eilish : Live at the O2), c’est une célébration d’une icône internationale et d’une voix classique vénérée, avec une grandeur et une ampleur qui atteignent de nouveaux sommets ».

Andrea Bocelli 30 : The Celebration sort en salles le 16 novembre