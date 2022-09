Découvrez les entreprises qui font les gros titres dans le commerce de précommercialisation mercredi.

Starbucks – Les actions de Starbucks ont gagné près de 1 % après que la société a renforcé ses prévisions à long terme et a déclaré qu’elle s’attend à une croissance à deux chiffres des revenus et du bénéfice par action au cours des trois prochaines années.

Palo Alto Networks – La société de cybersécurité Palo Alto Networks a légèrement augmenté à la suite d’une division d’actions trois pour une, qui a eu lieu mardi. En outre, le PDG Nikesh Arora a déclaré à CNBC que la société ne constate pas le même ralentissement de l’impact macro sur la cybersécurité que les autres secteurs connaissent.

Nucor – Nucor a chuté de 5 % après que le producteur d’acier a publié des prévisions de bénéfices décevantes pour le troisième trimestre. La société s’attend à ce que le bénéfice par action se situe entre 6,30 $ et 6,40 $, bien en deçà des prévisions de StreetAccount de 7,56 $. “Nous nous attendons à ce que les bénéfices du segment des aciéries soient considérablement inférieurs au troisième trimestre 2022 par rapport au deuxième trimestre 2022, en raison de la contraction de la marge des métaux et de la réduction des volumes d’expédition”, a déclaré Nucor.

Nikola – Les actions de Nikola ont légèrement augmenté après que BTIG a mis à niveau le fabricant de véhicules électriques pour acheter à partir du neutre. BTIG a noté qu’il voit “le potentiel d’augmentation de la demande d’hydrogène vert grâce à l’augmentation de la production d’énergie éolienne et solaire”.

SoFi Technologies – SoFi a augmenté de plus de 2% après que Bank of America a mis à niveau le stock de fintech pour acheter à partir du neutre. “Nous voyons un potentiel pour un chemin de catalyseur significatif au cours des prochains trimestres alors que SoFi bénéficie de la fin du moratoire sur le paiement des prêts étudiants et que ses investissements marketing de haut niveau alignés sur la NFL stimulent la croissance et l’engagement des utilisateurs”, a déclaré BofA.

Moderna – Les actions de Moderna ont augmenté de 0,6% après que le PDG de la société l’a dit serait ouvert à la fourniture de vaccins covid à la Chine.

Bristol-Myers Squibb – Les actions de Bristol-Myers Squibb ont chuté de 0,7 % après que Berenberg a rétrogradé la société pour la retenir de l’achat. La société a déclaré que le stock manquait de place pour gagner.

Merck & Co – Les actions de Merck ont ​​​​augmenté de 0,7% après que Berenberg l’a mis à niveau pour acheter en attente et a augmenté son objectif de prix, signalant qu’il pourrait encore grimper de 17%.

Actions ferroviaires – Les actions des sociétés ferroviaires ont chuté mercredi alors que le secteur fait face à une grève potentielle qui pourrait limiter le service. Union Pacific a chuté de 1,9% tandis que CSX, Northern Southern Corp. a également glissé avant l’ouverture du marché.