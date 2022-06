S’offrir des cadeaux peut vous aider à économiser plus d’argent

Vous offrir plus de cadeaux pourrait bien être ce dont vous avez besoin pour adopter de meilleures habitudes d’épargne.

Selon Charles Duhigg, auteur du livre “Le pouvoir de l’habitude”.

Travailler vers de grands objectifs financiers qui ne sont pas dans un avenir proche peut être difficile pour beaucoup, a déclaré Duhigg.

“Si vous essayez d’économiser de l’argent, il est essentiel que vous élaboriez une routine hebdomadaire dans laquelle vous vous récompensez”, a ajouté Duhigg. Les récompenses peuvent inclure une petite gâterie ou même une activité amusante qui n’implique pas d’argent.

Regardez cette vidéo pour découvrir les moyens les plus efficaces de vous récompenser et pour comprendre comment vous faire plaisir peut vous aider à économiser trois à quatre fois plus d’argent.

En savoir plus sur Investir en vous :

Conseils pour avoir une entreprise Amazon extrêmement prospère

La crypto est là. Es-tu prêt?

C’est pourquoi les Américains ne peuvent pas gérer leur argent

Divulgation: NBCUniversal et Comcast Ventures sont des investisseurs dans Glands.