“Sœur Vivian”, visionnaire de Joliet, s’est occupée sans relâche des détenus de la prison du comté de Will – Shaw Local

Sœur Rosemary Schuster a dit en riant qu’elle hésitait parfois à répondre au téléphone quand elle l’appelait.

Parce que Whitehead, l’ancienne professeure de biologie de Schuster au lycée, a toujours eu un programme ou un ministère qui, selon elle, convenait bien à Schuster. Mais si quelqu’un était un visionnaire, c’était Whitehead, dit-elle.

“Sœur Vivian était une personne très prévoyante”, a déclaré Schuster. “Tout ce qu’elle a fait, elle l’a fait de tout son cœur.”

Whitehead, le fondateur du Center for Correctional Concerns, est décédé le 3 décembre à 95 ans. Les visites sont prévues pour 8 h 30 lundi, à la maison de retraite Our Lady of Angels à Joliet. La messe funéraire de Whitehead suivra à 9 heures, également à Notre-Dame des Anges.

Le Center for Correctional Concerns est une agence de services sociaux à but non lucratif 501(c)(3) située dans le Will County Adult Detention Facility, unselon le site du CCC. Et Whitehead y travaillait encore jusqu’à peu de temps avant sa mort, selon Dave Adams, chef adjoint du bureau du shérif du comté de Will, qui connaissait Whitehead depuis 22 ans et a déclaré que son “niveau d’énergie ne correspondait pas à son âge”.

La Will County Bar Association rend hommage à sœur Vivian Whitehead pour 40 ans de service au Center for Correctional Concerns, qu’elle a fondé en 1979. Christian Spesia, président de la Will County Bar Association à l’époque, est vu avec Whitehead. (Photo avec l’aimable autorisation des Sœurs de Saint François de Marie Immaculée)

Tout récemment, elle a demandé si elle pouvait se garer temporairement près de la porte de la prison (le stationnement est de l’autre côté de la rue) parce qu’elle avait « quelques livres » à apporter. Adams a dit que « certains livres » pesaient près de 100 livres. Mais Whitehead n’était pas du genre à demander de l’aide car “toute sa vie a consisté à servir les autres”, a-t-il déclaré.

“Étonnante. Humble. Serviteur. Heureux. Amical », a déclaré Adams. “Il n’y a probablement pas assez d’adjectifs pour décrire sœur Vivian Whitehead.”

Adams a déclaré qu’il venait d’apprendre que Whitehead avait un doctorat en biologie ou travaillait à l’Université Notre Dame dans l’Indiana; elle était si humble. Elle a encouragé tout le monde, très apprécié car “travailler à l’intérieur d’une prison peut être très difficile pour le personnel”, a-t-il déclaré.

“Elle se souciait vraiment de tout le monde”, a déclaré Adams.

Sœur Vivian Whitehead est vue en train d’aider plusieurs étudiants résidents du centre de détention du comté de Will à Joliet sur cette photo non datée. (Photo gracieuseté des Sœurs de Saint François de Marie Immaculée)

Une vie au service de ceux qui en ont besoin

Selon les Sœurs de Saint François de Marie Immaculée, Whitehead a fréquenté l’école primaire St. Dorothy et la Loretto Academy Woodlawn à Chicago. Elle a obtenu son baccalauréat du College of St. Francis (aujourd’hui University of St. Francis) à Joliet et a commencé à enseigner en 1950 à la St. Mary High School de Columbus, Ohio.

Elle a ensuite enseigné pendant 10 ans – de 1952 à 1962 – à la St. Francis Academy de Joliet, aujourd’hui Joliet Catholic Academy. Après avoir obtenu son doctorat en biologie à l’Université St. Bonaventure de New York, Whitehead a été professeur agrégé de biologie au College of St. Francis de 1965 à 1968.

Margaret Benoit de Joliet a déclaré que Whitehead était son professeur de biologie qui est devenu le bon ami de Benoit depuis plus de 50 ans, a-t-elle déclaré. Elle a dit que Whitehead faisait toujours ressortir le meilleur des gens.

“La marche faisait partie de sa vie quotidienne, et nous marchions et parlions souvent ensemble”, a déclaré Benoit dans une déclaration écrite. “C’était une visionnaire qui m’a guidé à travers les différents chapitres de ma vie et elle m’a inspiré à toujours faire de mon mieux.”

Whitehead a été élu au conseil d’administration des Sœurs de Saint-François de Marie Immaculée et a été conseiller et coordinateur de 1968 à 1976.

Sœur Vivian Whitehead, fondatrice du Center for Correctional Concerns à Joliet. (Photo gracieuseté des Sœurs de Saint François de Marie Immaculée)

De 1974 à 1975, Whitehead a été avocat pastoral à temps partiel pour les soins de crise dans la salle d’urgence de l’hôpital Silver Cross à Joliet, avant son déménagement à New Lenox en 2012.

En 1975, Whitehead était le directeur de l’établissement vietnamien aux États-Unis pour deux familles parrainées par la congrégation. La congrégation s’est assurée que les familles étaient logées, habillées, nourries, installées dans leurs maisons, employées et apprenaient l’anglais. Leurs enfants ont reçu des bourses d’études dans les écoles primaires et secondaires catholiques de Joliet.

Elle a servi à l’Université Notre Dame dans l’Indiana de 1976 à 1979 au bureau des affaires étudiantes et, en tant que professeur auxiliaire, au département de théologie. À l’été 1978, Whitehead a effectué un stage dans le ministère des prisons au Benedict Center for Criminal Justice, Milwaukee, Wisconsin.

Whitehead est retourné à Joliet en 1979, a fondé le Center for Correctional Concerns et a été directeur jusqu’en 1988.

“Un mot gentil pour tout le monde”

Selon le Center for Correctional Concerns en 2008, Whitehead a fourni des conseils spirituels et un plaidoyer dès le début. Elle a interagi avec des détenus et (occasionnellement) leurs familles, ainsi qu’avec des avocats et des défenseurs publics. Whitehead a également assisté à certaines audiences du tribunal et a appris le fonctionnement du système.

Dale Santerelli, directrice de prison, a déclaré que Whitehead a continué à aider les étudiants du mieux qu’elle pouvait pendant COVID lorsque les programmes en personne ont été annulés. Elle a apporté des bonbons pour ses élèves et des fûts de root beer pour Santerelli après avoir appris son penchant pour eux.

“Elle était assez incroyable”, a déclaré Santerelli. “La défaite va laisser une marque, c’est sûr.”

Sœur Vivian Whitehead est vue en train d’aider plusieurs étudiants résidents du centre de détention du comté de Will à Joliet sur des ordinateurs sur cette photo non datée. (Photo gracieuseté des Sœurs de Saint François de Marie Immaculée)

Whitehead a été élue présidente de la congrégation en 1988, la même année, la ville de Joliet l’a nommée citoyenne du mois et la même année, Whitehead a également reçu un prix de service distingué de la St. Francis Academy Alumnae Association et des anciens médias distingués du Collège. de saint François.

En 1992, le College of St. Francis a décerné à Whitehead un doctorat en lettres humaines. La même année, Whitehead a déménagé à David, dans le Kentucky en 1992, et a passé six ans comme professeur d’éducation des adultes et d’alphabétisation familiale dans les Appalaches.

Elle est retournée à Joliet et au Center for Correctional Concerns en 1999, où elle s’est occupée des femmes au Will County Adult Detention Center. Whitehead a également siégé au conseil d’administration de Guardian Angel Community Services.

Ines Kutlesa, PDG de Guardian Angels Community Services, a déclaré que Whitehead était “le plus fervent défenseur et partisan” de Guardian Angel et “a toujours eu un mot gentil pour tout le monde”.

“Je savais à quel point notre organisation et les personnes que nous servons signifiaient pour elle”, a déclaré Kutlesa. “Elle les a toujours tenus dans ses prières, avec nous, afin que nous puissions faire le travail que nous faisons.”

En 2004, l’Université Lewis de Romeoville a honoré Whitehead pour ses idéaux chrétiens exceptionnels et ses services religieux et humanitaires louables en tant que fondateur du Center for Correctional Concerns.

Sœur Vivian Whitehead est vue le dimanche 17 octobre 2004, recevant un prix pour ses idéaux chrétiens exceptionnels et ses services religieux et humanitaires louables en tant que fondatrice du Center for Correctional Concerns à Joliet. Le frère James Gaffney, alors président de l’Université Lewis de Romeoville, a remis le prix. (Photo gracieuseté des Sœurs de Saint François de Marie Immaculée)

Et en 2019, la Will County Bar Association a honoré Whitehead pour ses 40 ans de service au Center for Correctional Concerns.

Natalie Bayci de Joliet, qui a organisé et participé à près de 20 voyages missionnaires pour le diocèse de Joliet, a rencontré Whitehead lorsque Bayci était étudiante à la St. Francis Academy dans les années 1950. Plusieurs années plus tard, le mentor de Whitehead Bayci lorsque Bayci est devenu associé de la congrégation.

Bayci a déclaré que Whitehead, qui redirigeait toujours la conversation loin d’elle, “prenait tout dans la foulée, ne s’énervait pas et était toujours calme et cool.”

“Je voulais être comme elle”, a déclaré Bayci. “Elle est très spéciale pour moi et elle va me manquer. Mais je sais qu’elle est avec le Seigneur.