Sœur : la randonneuse décédée à Badlands était en voyage de fin d’études

RAPID CITY, SD (AP) – La sœur d’un homme de Saint-Louis décédé lors d’une randonnée dans les Badlands du Dakota du Sud a déclaré vendredi qu’il campait dans le cadre d’un voyage pour célébrer l’obtention de son diplôme universitaire et s’est perdu en essayant de trouver son chemin retour à sa voiture.

Le bureau du shérif du comté de Pennington a tweeté que Maxwell Right, 22 ans, s’était effondré mercredi sur un sentier non balisé dans le parc national des Badlands. Lui et un ami qui voyageait avec lui avaient manqué d’eau, selon le tweet. Les températures dans les Badlands avaient approché 100 degrés Fahrenheit (38 degrés Celsius) au cours de la première moitié de la semaine.

La sœur de Right, Lucille, a déclaré que le National Park Service avait dit à la famille que son frère était mort entouré de rangers. Les autorités n’ont pas identifié son ami, qui, selon le bureau du shérif, a été transporté par avion dans un hôpital de Rapid City et placé sous observation pour exposition et déshydratation.

Le bureau du shérif a déclaré dans son tweet que le sentier non balisé avait été présenté dans un défi sur les réseaux sociaux. Lucille Right a déclaré que son frère et son ami ne participaient à aucun défi sur les réseaux sociaux, affirmant qu’ils étaient en voyage plus important pour célébrer l’obtention du diplôme de Maxwell du Missouri S&T et avaient prévu de visiter le mont Rushmore mercredi soir.

La porte-parole du bureau du shérif du comté de Pennington, Helene Duhamel, a renvoyé les questions vendredi au National Park Service. Les messages laissés aux bureaux des Badlands du parc n’ont pas été immédiatement renvoyés.

The Associated Press