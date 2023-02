"Sœur dormait à côté de moi": Un garçon orphelin de Syrie sauvé après 42 heures

Des sauveteurs travaillant à la lueur des torches ont sorti Tariq Haidar, trois ans, des décombres environ 42 heures après qu’un tremblement de terre dévastateur a détruit sa maison familiale dans la ville syrienne de Jandaris. Sa famille n’a pas pu être sauvée.

Orphelin suite au tremblement de terre qui a frappé la Syrie et la Turquie en pleine nuit lundi, Haidar a été transporté dans un hôpital où les médecins ont été contraints de lui amputer la jambe gauche. Ils essaient de sauver son droit.

“Dès qu’il s’est réveillé et qu’il nous a vus devant lui, il a demandé : ‘Où est Miral ?’. Nous avons demandé ‘Qui est Miral ?’. Il a dit : ‘Ma sœur, elle dormait à côté de moi mais elle ne me répondait pas”, a déclaré Malek Qasida, un infirmier qui s’occupait de lui.

“Ils ont sorti son père et deux de ses frères et sœurs devant lui, morts”, a ajouté Qasida, s’exprimant à l’hôpital où Haidar était en soins intensifs, sa jambe amputée lourdement bandée.

Les corps de sa mère et d’un troisième frère ont été retrouvés plus tard dans les décombres, ont indiqué des habitants de la région. Son retrait de l’épave était le dernier d’une série de sauvetages accrocheurs filmés dans les régions de Syrie et de Turquie touchées par le tremblement de terre.

Jandaris a été gravement endommagé par le tremblement de terre, qui a tué au moins 1 930 personnes dans le nord-ouest de la Syrie tenu par les rebelles, selon les secouristes. Le gouvernement syrien affirme que le bilan dans sa partie du pays fracturé est de 1 347.

Le nombre de morts en Turquie est passé à 16 170 jeudi.

La défense civile syrienne, le service de secours du nord-ouest, a déclaré jeudi que de nombreuses familles restaient sous les décombres. Qasida a déclaré: “Il y a encore des centaines d’enfants sous les décombres.”

