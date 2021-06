Sœur dit qu’elle est fière de Britney Spears pour avoir pris la parole | Nouvelles des gens

Los Angeles: Jamie Lynn Spears, la sœur cadette de Britney Spears, a déclaré lundi qu’elle était fière de la superstar de la pop pour avoir parlé de sa vie sous la tutelle supervisée par leur père et soutenu tout ce qui rendrait la chanteuse heureuse.

Dans une vidéo publiée sur Instagram, Jamie Lynn Spears a déclaré qu’elle sentait qu’elle pouvait désormais commenter publiquement la situation parce que sa sœur en avait témoigné devant le tribunal.

« Depuis le jour de ma naissance, je n’ai aimé, adoré et soutenu que ma sœur », a déclaré Jamie Lynn Spears.

« Je suis tellement fière d’elle pour avoir utilisé sa voix », a-t-elle déclaré, ajoutant que « je ne me soucie que de son bonheur » et « n’ai rien à gagner ou à perdre de toute façon ».

La semaine dernière, Britney Spears, 39 ans, a déclaré à un juge de Los Angeles que la tutelle avait été abusive et qu’on l’avait empêchée de retirer un contraceptif pour qu’elle puisse essayer d’avoir un bébé.

« Je m’en fiche si elle veut s’enfuir dans une forêt tropicale et avoir des millions de bébés au milieu de nulle part, ou si elle veut revenir et dominer le monde », a déclaré Jamie Lynn Spears.

La jeune Spears, une actrice qui est apparue dans la série Netflix « Sweet Magnolias », a ajouté qu’elle soutiendrait Britney Spears « en mettant fin à la conservation ou en s’envolant vers Mars ou tout ce qu’elle veut faire pour être heureuse ».

L’arrangement juridique a commencé en 2008 lorsque Britney Spears a subi une crise de santé mentale. Un an plus tard, elle fait son retour, sort de nouveaux albums et se produit en live pendant 10 ans jusqu’à fin 2018.

En 2020, Britney Spears a entamé la procédure judiciaire pour retirer son père, Jamie Spears, de la gestion d’affaires personnelles allant de ses soins médicaux à la visite de sa villa isolée à l’extérieur de Los Angeles. Jamie Spears est également co-conservateur des finances du chanteur.