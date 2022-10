Sœur dans une dispute amère avec ses frères et sœurs au sujet de l’héritage de 900 000 £ de maman – affirmant qu’ils se sont ligués pour la tromper

UNE SŒUR qui est enfermée dans une dispute amère avec ses frères et sœurs au sujet de l’héritage de 900 000 £ de leur mère prétend qu’ils se sont ligués pour la tromper.

La révérende Anne Lettice, 70 ans, a poursuivi ses cinq frères et sœurs en justice après le décès de leur mère Margaret Lettice à l’âge de 99 ans en 2019 – partageant sa fortune entre tous ses enfants et petits-enfants.

La révérende Anne Lettice est enfermée dans une bataille acharnée avec ses frères et sœurs au sujet du testament de sa mère Crédit : Nouvelles des champions

Brian Lettice, Sylvia Ricks, Linda Lettice et Nina Ricks (la fille de Sylvia) devant la Haute Cour

La maison au centre du litige devant la Haute Cour Crédit : Nouvelles des champions

Le ministre de l’église, qui avait vécu avec sa mère dans sa maison de 875 000 £ au nord de Londres, s’est retrouvé avec un héritage d’environ 105 000 £.

Mais le testament a déclenché une dispute amère, le révérend Lettice lançant une réclamation pour un paiement plus important de la succession que ses frères et sœurs.

Elle affirme maintenant que ce qu’elle a reçu l’a empêchée de se loger ou de subvenir à ses besoins quotidiens.

Combattant sa famille devant la Haute Cour, elle dit que le testament ne prévoyait pas de “dispositions raisonnables” pour elle et qu’elle devrait en obtenir plus, après avoir consacré près de deux décennies à s’occuper de sa mère âgée après la mort de son père Frederick en 2001.

Anne affirme que – en niant avoir fourni des soins à leur mère – ses cinq frères et sœurs se sont ligués contre elle pour tenter de battre sa prétention à plus d’argent de la succession.

La Haute Cour de Londres a entendu la maman d’un enfant Rev Lettice est une ancienne infirmière en santé mentale, qui a consacré sa vie à Dieu pendant plus de 20 ans.

La révérende Lettice a déclaré au tribunal qu’elle avait fourni “des soins 24 heures sur 24” à sa mère, l’aidant à prendre ses repas, à s’habiller et à prendre ses médicaments, et à être là pour tout ce dont elle avait besoin.

Mais ses frères et sœurs nient qu’elle était la principale soignante de leur mère et disent qu’elle n’est pas plus redevable qu’eux de l’argent de l’héritage.

Donnant des preuves, son frère basé à Tottenham, Brian, a mis en doute l’affirmation du révérend Lettice d’avoir été le soignant 24 heures sur 24 de sa mère, disant au tribunal qu’elle était souvent absente du domicile de sa mère.

“Elle était la plupart du temps absente de la maison, généralement de 7h à 22h chaque jour”, a-t-il déclaré dans son témoignage.

“Ma mère craignait souvent que personne ne sache où elle allait et ce qu’elle faisait.

“Nous ne savons toujours pas ce qu’elle faisait, mais elle ne s’occupait certainement pas de ma mère.”

Le petit-fils de Margaret, Samuel Lettice – qui héritera d’environ 43 750 £ – a déclaré au juge qu’il avait rendu visite à sa grand-mère et qu’il était resté avec elle lorsqu’il est venu au Royaume-Uni pour sa lune de miel depuis l’Australie en 2010.

Il a décrit sa grand-mère comme “drôle, sociable et vive d’esprit”.

Elle était toujours debout tôt et prête à bavarder, alors qu’il voyait rarement sa tante Anne, qui “ne se souciait certainement pas de” Margaret lors de sa visite.

Et son fils, Frederick Lettice, témoignant via un lien vidéo depuis l’Australie, a affirmé que c’était Linda – qui a également vécu pendant des années avec sa mère – qui était la “soignante prédominante”.

L’avocate Anna Metcalfe, représentant les frères et sœurs, les nièces et les neveux du révérend Lettice, a affirmé qu’Anne n’avait pas prouvé qu’elle avait besoin de plus que les 105000 £ qui lui restaient dans le testament de sa mère, et que Margaret n’avait pas plus d’obligation envers elle que les autres enfants.

Margaret ne s’était pas considérée comme une obligation envers le révérend Lettice, ayant clairement indiqué dans son testament qu’elle voulait qu’elle quitte la maison afin qu’elle puisse être vendue à sa mort, a-t-elle déclaré.

Elle a poursuivi: “Ses intentions testamentaires sont importantes. Elles étaient réfléchies et claires, et elle voulait que tous ses enfants bénéficient de la même manière.”

Et elle a dit que neuf membres de la famille proche de Margaret avaient confirmé qu’elle n’était pas prise en charge “24 heures sur 24” par sa fille.

“Selon leurs déclarations, non seulement vous n’avez pas prodigué de soins 24 heures sur 24 pendant 17 ans, mais vous n’avez pas vraiment prodigué de soins du tout”, a-t-elle lancé au révérend à la barre des témoins.

Le testament de la mère, signé en 2014, a ordonné la vente de la maison de quatre chambres, le produit étant réparti entre toutes les familles de ses six enfants.

La révérende Lettice devait recevoir environ 105 000 £, son frère Brian, 63 ans, et sa sœur infirmière à la retraite Linda Lettice, 61 ans, chacun recevant 149 000 £, sa sœur Sylvia Ricks 105 000 £ et les frères australiens Frederick, 64 ans, et Peter 61 000 £ chacun.

Les petits-enfants de Margaret bénéficieraient également de l’obtention d’actions, de sorte qu’ils partageraient effectivement la maison et encaisseraient à parts égales entre les familles de ses enfants.

Répondant aux déclarations de ses frères et sœurs, le révérend Lettice a déclaré que l’affirmation de sa famille selon laquelle elle ne s’occupait pas de sa mère était un “mensonge total” et qu’ils s’étaient ligués contre elle pour la vaincre.

Elle a dit au juge : “Il est évident qu’ils ont pris un avocat contre moi.

“Si vous regardez leurs déclarations, ils disent pratiquement tous la même chose.

“Mes frères et sœurs et leurs enfants ont pris conseil et ont fait essentiellement la même déclaration.”

Elle a dit que sa mère avait voulu que tous ses enfants aient leur propre maison, mais qu’elle était plutôt restée avec sa mère pour “l’honorer” et prendre soin d’elle après la mort de son père.

“J’ai décidé de rester et de m’occuper de ma mère”, a-t-elle déclaré.

“Mes frères et sœurs avaient d’autres engagements qui étaient prioritaires pour eux, mais j’étais dans une position où je pouvais prendre soin de ma mère. Elle pouvait compter sur moi à 100 %.”

Elle a dit qu’elle avait aidé sa mère avec la nourriture, la lessive, le tri des vêtements, le nettoyage et les courses.

Le révérend Lettice a ajouté que si elle était parfois absente de la maison, c’était parce qu’elle se faisait rare lorsque les gens rendaient visite à sa mère.

La révérende a accepté que la maison devrait être vendue, mais a déclaré qu’elle avait demandé une “provision raisonnable” à la succession afin de pouvoir s’acheter une “habitation raisonnable” et de couvrir les frais de subsistance.

La révérende Lettice n’a pas révélé exactement combien elle voulait, mais a déclaré qu’elle pourrait probablement trouver une nouvelle maison avec environ 160 000 £, bien qu’elle aurait besoin de plus que cela pour couvrir d’autres frais de subsistance.

Elle a dit qu’elle n’avait actuellement rien pour vivre au-delà d’une petite pension d’État, mais l’avocat de ses frères et sœurs a souligné qu’elle n’avait contracté aucune dette au cours des trois années écoulées depuis le décès de sa mère.

La demande du révérend a été entendue à la Haute Cour de Londres la semaine dernière par un juge, le maître adjoint Katherine McQuail.

Cependant, la famille a dû faire face à une attente anxieuse après qu’elle ait retardé sa décision jusqu’à une date ultérieure.