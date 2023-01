Sœur André, la personne connue la plus âgée du monde, décède à 118 ans

“Depuis que je suis venue au monde, je n’ai vu que des guerres et des combats”, a déclaré sœur André dans une interview alors qu’elle célébrait son 118e anniversaire.

L’histoire de sœur André de survivre à Covid-19 au début de 2021 a été une nouvelle édifiante pendant la pandémie de coronavirus, les maisons de retraite étant particulièrement à risque. Presque tous les 88 résidents de sa maison de retraite avaient été infectés et plusieurs sont finalement décédés.

“Il est difficile d’imaginer qu’une personne née avant le brevetage du plastique, des fermetures éclair ou même des soutiens-gorge ait été bien vivante au 21e siècle et suffisamment robuste pour battre Covid-19”, a déclaré Craig Glenday, rédacteur en chef de Guinness World Records, dans une déclaration.

La religieuse française est devenue la personne connue la plus âgée au monde après la mort du Japonais Kane Tanaka, décédé l’année dernière à 119 ans, selon Guinness World Records. Avec la mort de sœur André, la personne la plus âgée connue, selon le groupe de recherche en gérontologie, qui valide ceux que l’on pense avoir 110 ans ou plus, est Maria Branyas Morera. Elle est née aux États-Unis, vit en Espagne et a 115 ans.

M. Glenday a déclaré que sœur André était «la quatrième personne la plus âgée jamais authentifiée».

Aveugle et en fauteuil roulant au cours de ses dernières années à la maison de retraite, sœur André s’est parfois sentie seule et dépendante, a-t-elle déclaré aux médias français lors d’entretiens ces dernières années.

Elle était connue pour être une gourmande. Pour son 117e anniversaire, elle a mangé du foie gras, du chapon rôti, du fromage et un dessert semblable à un alaska au four. Elle a déclaré dans plusieurs interviews qu’elle appréciait un régime quotidien de vin et de chocolat.

“Peut-être son secret de longévité”, a déclaré M. Tavella.