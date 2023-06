SodaStream E-Terra Review: Flux électriques

En un coup d’œil Note d’expert Avantages Carbonatation automatique

Bouteille de gaz facile à installer

Éclairage bleu

Accueille les enfants Les inconvénients Doit être branché

Non compatible avec les bouteilles en verre Notre avis Le E-Terra est sans aucun doute le modèle SodaStream le plus amusant que vous puissiez acheter. Il s’allume lors de la carbonatation et, comme il est simple à utiliser, c’est une excellente option si vous avez des enfants.

Prix ​​lors de l’examen

159,99 $

124,94 $ 159,99 $

Dans les maisons de tout le pays, il existe des machines SodaStream de différents types et millésimes, mais en ce moment, sur le site Web de Sodastream, il y a un choix de quatre nouvelles machines : la Terra – la plus simple du lot ; l’Art, qui a un design attrayant et une opération de levier inhabituelle ; puis soit le Duo, soit l’Aqua Fizz (selon votre lieu de résidence), qui fonctionnent avec des bouteilles en verre ; et le plug-in E-Terra.

Tous ces éléments sont compatibles avec les nouvelles bouteilles de gaz, qui ont été conçues pour être plus faciles à insérer dans la machine.

Nous examinons le E-Terra, le modèle électrique.

Concevoir et construire

Faible consommation d’énergie

Facile à configurer et à utiliser

Fonction d’éclairage amusante

L’E-Terra est une machine SodaStream simple et moderne, avec un design texturé sur son capot.

Il mesure 12 cm de large et seulement 18 cm de profondeur, il est donc facile de trouver une place sur votre plan de travail. Il mesure 42 cm, mais pas trop pour être utilisé sous des armoires de cuisine en surplomb. Il est disponible en noir ou en blanc aux États-Unis, mais nous n’avons pu trouver que le modèle noir disponible au Royaume-Uni.

Achetez un kit de démarrage E-Terra et dans la boîte, vous recevrez la machine, une bouteille en plastique réutilisable d’un litre sans BPA et une bouteille de gaz. La bouteille en plastique va au lave-vaisselle. Dommage que le E-Terra ne soit pas compatible avec les bouteilles en verre, tant pour des raisons environnementales qu’esthétiques. Pourtant, les bouteilles en plastique sont probablement plus sûres si vous avez des enfants plus jeunes susceptibles d’utiliser la machine.

Une simple pression sur un bouton et vous obtiendrez des bulles constantes à chaque fois

L’installation est aussi rapide que possible, bien que pour obtenir les meilleurs résultats pétillants, vous devrez d’abord remplir la bouteille d’eau en plastique jusqu’à la ligne de remplissage ondulée et la refroidir au réfrigérateur.

Préparez la bouteille de gaz en décollant le sceau et en retirant le couvercle. Retirez ensuite le dos de la machine, insérez le cylindre et appuyez sur le levier, ce qui met le cylindre en place. Plus besoin de le visser dans la machine. Nous n’aurions pas dit que c’était un processus particulièrement ardu – mais c’est encore plus facile.

Emma Rowley / Fonderie

Ensuite, branchez simplement la machine et vous êtes prêt à partir.

L’utiliser est également une entreprise simple. Ou du moins ça devrait l’être. La première fois que je l’ai testé, je n’ai pas réussi à verrouiller correctement la bouteille en place, créant un petit déluge de comptoir de cuisine lorsque la carbonatation a commencé. L’astuce consiste à s’assurer que la bouteille est suspendue – plutôt que debout – lorsque vous l’insérez.

Emma Rowley / Fonderie

Au-dessus de la machine se trouvent trois boutons, pour trois niveaux de carbonatation. Lorsque vous appuyez sur un et que le pétillement commence, une lumière bleue illuminera le processus de carbonatation. C’est un ajout amusant et funky à la machine qui lui donne un peu plus de présence dans le bar et plaira certainement aux enfants.

Les boutons ne nécessitent pas la pression dont les SodaStreams plus traditionnels ont besoin pour la carbonatation. Une simple pression sur un bouton et vous obtiendrez des bulles constantes à chaque fois. Encore une fois, cela en fait une bonne option si vous avez des enfants, qui pourront profiter du processus de création pétillant, plus une boisson décente à la fin.

Vous pourriez dire que l’E-Terra complique inutilement une conception autonome admirablement simple. Mais le câble d’alimentation est long d’environ 150 cm, vous aurez donc beaucoup d’options là où vous le placez. Et, comme il ne s’agit que d’un appareil de 12 W, sa consommation d’électricité est négligeable. Si vous êtes au Royaume-Uni et sur un tarif standard, l’utilisation d’une heure de l’E-Terra vous coûtera moins d’un centime.

La carbonatation est rapide – mais pas silencieuse. C’est une entreprise aussi bruyante et pétillante qu’on pourrait s’y attendre. Quand c’est fini, c’est à ce moment que vous ajoutez l’arôme – si vous le souhaitez. Selon le type, vous l’ajoutez directement dans la bouteille ou dans un verre individuel.

Prix ​​et frais courants

E-Terra est un modèle plus cher

Les arômes et les bouteilles de gaz augmentent le coût

L’E-Terra est l’un des modèles SodaStream actuels les plus chers. Le modèle le plus économique est le Terra (99,99 $ / 109,99 £ pour le kit de démarrage), qui est un modèle de base à pompe à pression. Vous pouvez voir tous les modèles disponibles sur SodaStream.

Si vous êtes aux États-Unis, le kit de démarrage E-Terra, contenant la machine, une bouteille de gaz et une bouteille en plastique, est au prix de 159,99 $ directement de SodaStream. Ou vous pouvez obtenir la machine seule chez Walmart pour seulement 115,90 $.

Au Royaume-Uni, il y a peu de variation de prix. Le kit de démarrage E-Terra est disponible auprès de SodaStream pour 144,99 £ et Amazon pour 149,99 £.

Mais acheter un SodaStream, c’est un peu comme acheter une machine à café à capsules : ce n’est pas un achat ponctuel. Il y a une dépense permanente sous la forme de cylindres de gazéification et (si vous les utilisez) d’arômes.

Selon SodaStream, une bouteille produira (jusqu’à) 60 litres d’eau gazeuse, ce qui signifie qu’elle durera de 4 à 6 semaines, selon la fréquence d’utilisation. Le cylindre à connexion rapide est au prix de 16,99 $ / 12,99 £, ce qui signifie que vous pourriez finir par payer jusqu’à 203,88 $ / 155,88 £ par an, si vous utilisez un cylindre par mois.

Il y a aussi un élément organisationnel à considérer : vous devrez commander des bouteilles et renvoyer les bouteilles vides.

Ensuite, il y a les arômes. Aux États-Unis, il y a beaucoup de choix. Les mélangeurs classiques coûtent 5,99 $ pour 9 litres (de boissons finies) tandis que les boissons biologiques coûtent 9,99 $ pour dix boissons.

Au Royaume-Uni, c’est un peu plus limité, avec des options telles que le régime et le 7-Up régulier, le Pepsi et le tonic, puis le soda au gingembre, la mangue orange, l’orange et une sélection de saveurs de fruits biologiques. Six packs (qui font 9 litres par bouteille) coûtent 29,94 £, tandis que les mélangeurs biologiques coûtent 11,98 £ pour un pack double (32 boissons en tout).

Vous voudrez probablement investir dans une ou deux bouteilles de gazéification de rechange également. Certains mélangeurs doivent être mélangés dans la bouteille plutôt que par verre, il est donc pratique d’avoir quelques bouteilles pour pouvoir réfrigérer les boissons prêtes à l’emploi.

Dans l’ensemble, nous dirions que vous ne devriez pas acheter un SodaStream dans l’espoir d’économiser de l’argent. Il est peu probable que ce soit plus économique que d’acheter des boissons gazeuses en bouteille et bien qu’il puisse produire moins de déchets plastiques, il y a aussi la livraison des bouteilles et les ramassages à prendre en compte dans le coût environnemental.

Verdict

Alors, pourquoi acheter un SodaStream – et devriez-vous acheter le E-Terra ?

Si vous avez une machine SodaStream, des arômes et une bouteille de gaz chez vous, vous pourrez toujours réaliser des mixeurs pétillants ou des boissons gazeuses en un clin d’œil. Si vous êtes des fêtards ou si vous avez des enfants, cela pourrait certainement en valoir la peine.

Il y a aussi le facteur plaisir. Et si cela fait partie de l’attrait, alors l’E-Terra est un excellent choix. Sa fonction d’éclairage et sa facilité d’utilisation en font une excellente option pour tous les membres de la famille.