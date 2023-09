SodaStream Art Review : un fabricant de boissons gazeuses axé sur le design

En un coup d’oeil Note d’expert Avantages Sans fil

Conception de style art déco

Mécanisme de niveau

Bouteille de gaz à connexion rapide Les inconvénients Trop grand pour tenir sous certaines armoires

Compatible avec les bouteilles en plastique uniquement

Vous ne ferez pas d’économies avant de remplir neuf bouteilles de gaz Notre verdict La SodaStream Art est une merveilleuse machine au look rétro pour ceux qui aiment que leurs boissons pétillent et souhaitent réduire les déchets plastiques et économiser de l’énergie. Achetez ce modèle pour son joli design et son mécanisme à levier agréable.

Mince, élégant, un peu en forme de cygne, le SodaStream Art est une version moderne du siphon à soda classique. D’une hauteur de 16,9 pouces/43 cm, en noir brillant avec une garniture chromée, l’Art est entièrement mécanique, vous n’avez donc pas besoin de le brancher.

Ajoutez à cela la gamme de cordiaux artisanaux de SodaStream qui rivalisent avec certaines des marques les plus connues, et il est temps d’oublier toutes vos associations SodaStream des années 1980 et de revenir à la carbonatation maison.

Conception et mise en place

Fonctionnement manuel du levier

Construction élégante

Peut-être trop grand pour tenir sous les armoires de cuisine

Dans la boîte, vous recevrez le SodaStream Art, un manuel, une bouteille d’un litre allant au lave-vaisselle, le bouchon de la bouteille et une cartouche de CO2 Quick Connect.

Vous remarquerez immédiatement que l’Art n’a pas de prise, et je dois admettre qu’au début, je me méfiais un peu d’un appareil qui ne nécessitait aucune alimentation. Que puis-je dire ? Nous passons en revue la technologie.

La machine elle-même est charmante. Il a une base d’environ 9 pouces/23 cm de long et environ 5,5 pouces/14 cm de large au point le plus grand, un long corps vertical toujours très légèrement incliné et une tête en plastique si brillant que vous pouvez y voir votre visage, le tout encadré par une garniture chromée.

Nous testons le modèle noir, mais aux États-Unis, il est également disponible en blanc, rouge ou bleu pâle. Au Royaume-Uni, les options sont limitées au noir ou au blanc.

À droite se trouve le levier chromé et noir que vous utilisez pour distribuer le gaz, et sous la tête se trouve le support chromé Snap & Lock qui vous permet d’insérer le goulot de la bouteille SodaStream dans le distributeur de gaz.

C’est une gorgée de pur plaisir, appartenant au monde des fontaines à sorbet et des soucoupes volantes en papier de riz.

Le seul petit problème est qu’avec une hauteur de 16,9 pouces/43 cm, certains peuvent trouver que l’Art est un peu trop haut pour tenir entre le comptoir de leur cuisine et le bas de leurs armoires murales, en particulier s’ils ont une garniture ornementale.

Créer l’Art est une affaire simple. Déballez-le, retirez l’arrière de la machine et relevez la trappe noire. Vous prenez ensuite le cylindre Quick Connect, déballer le haut et retirer le capuchon, placer le bas du cylindre dans l’Art, glisser le col dans le cadre et rabattre la trappe – c’est une connexion instantanée. Il ne reste plus qu’à remettre le panneau sur la machine.

L’ensemble du processus est très simple. Comme il n’est pas nécessaire d’être à proximité d’un point de branchement, vous pouvez positionner votre Art où vous le souhaitez.

Comment utiliser l’illustration SodaStream

Agréable à utiliser

Niveau de carbonatation facile à régler

Prenez la bouteille de gazéification SodaStream fournie, remplissez-la de 840 ml d’eau fraîche du robinet et inclinez le repose-bouteille vers l’avant. Insérez ensuite la bouteille dans le mécanisme de verrouillage à pression et poussez-la vers le haut et vers l’arrière.

Il ne reste plus qu’à pousser le levier à fond et à le maintenir pendant une seconde. Si vous voulez un niveau d’éclat standard, faites-le trois fois ; pour un fort niveau d’éclat, faites cela cinq fois.

Et le résultat ?

Un éclat standard ressemble beaucoup au niveau de carbonatation que vous obtenez dans un soda typique que vous pourriez acheter dans un supermarché. Le fort éclat, cependant, est le genre de super éclat qui vous fait picoter la bouche et vous ramène à l’époque où vous aviez environ sept ans et où vous étiez autorisé à prendre votre toute première limonade.

C’est le genre de pétillant qui vous fait sourire – c’est une gorgée de pur plaisir, appartenant au monde des fontaines à sorbet et des soucoupes volantes en papier de riz.

Il y a quelque chose de délicieusement rétro dans l’utilisation du levier Art pour gazéifier votre eau. Appuyer sur un bouton semble un peu ennuyeux en comparaison.

Bien sûr, à ce stade, vous ne disposez que d’eau gazeuse, que vous pouvez utiliser comme bon vous semble, mais SodaStream propose également une variété de sirops.

Gamme de goûts SodaStream

Une gamme de mélangeurs

Boissons de marque, dont Pepsi et 7-Up

Sélection Bio

Selon que vous résidez aux États-Unis ou au Royaume-Uni, les saveurs de SodaStream varient mais incluent le Pepsi, le 7-Up, la root beer, le tonic et le soda au gingembre sous des formes originales et diététiques.

Mais c’est la gamme Press et Organic de SodaStream qui nous a surpris. Au Royaume-Uni, vous pouvez choisir parmi les classiques de la limonade à l’ancienne et du soda au gingembre, ainsi que de nouvelles saveurs telles que la framboise et la menthe, la pomme croustillante biologique, le bonheur de mûre biologique, l’orange d’été biologique et un kombucha au fruit de la passion et à la mandarine. Il existe une sélection légèrement différente disponible aux États-Unis.

Nous avons testé le Crisp Apple et le Summer Orange et avons été sérieusement impressionnés. La pomme croustillante a un goût distinct d’Appletiser, et la Summer Orange a ce petit goût de Séville légèrement amer que l’on attend d’une marque artisanale haut de gamme.

Prix ​​et disponibilité

Achetez des lots avec bouteille et bouteille de gaz ou simplement la machine

Magasinez pour les meilleures offres

Aux États-Unis, le site Web SodaStream propose toutes les options de couleurs

Aux États-Unis, vous pouvez acheter l’Art auprès de SodaStream pour 149,99 $. Il est disponible en quatre options de couleurs – noir, blanc, rouge et bleu pâle – et est livré avec une bouteille d’un litre allant au lave-vaisselle et une bouteille de gaz à connexion rapide pour commencer. Il existe d’autres options groupées disponibles.

Amazon vend également des ensembles similaires et, au moment de la rédaction, ceux-ci sont légèrement moins chers, mais les machines Art sont uniquement noires. Si vous ne voulez que la machine elle-même, Walmart propose une bonne affaire sur le modèle blanc, en vente au prix de 107,99 $.

Au Royaume-Uni, vous pouvez l’acheter à partir de 149,99 £ auprès de SodaStream pour le pack de démarrage, qui comprend une bouteille en plastique et une bouteille de gaz allant au lave-vaisselle. Une offre similaire est disponible auprès de Currys et Argos. SodaStream propose également d’autres offres groupées, avec plus de bouteilles et d’arômes.

Si vous voulez juste la machine elle-même, le mieux au moment de la rédaction est d’acheter sur Amazon où elle coûte actuellement 94,99 £.

Mais n’oubliez pas qu’une fois que vous avez la machine, vous êtes obligé d’acheter des bouteilles de gaz. The Art utilise des cartouches Quick Connect, qui coûtent environ 16,99 $ plus frais d’expédition/12,99 £ plus un dépôt remboursable de 10 £ pour chaque commande.

Aux États-Unis, vous pouvez échanger vos bouteilles en ligne ou localiser un magasin pour le faire en personne via le site Web de SodaStream. Vous pouvez également acheter des bouteilles auprès de détaillants tels que Walmart et Amazon, même si cela peut être plus cher. Vous pouvez également opter pour un abonnement directement auprès de SodaStream, ce qui est probablement la meilleure option pour les utilisateurs réguliers.

Au Royaume-Uni, vous pouvez acheter de nouvelles bouteilles auprès de SodaStream ou auprès de nombreuses grandes chaînes de supermarchés telles que Sainsbury’s, Ocado ou Asda, avec le système de consigne en place. N’oubliez pas de vérifier au préalable qu’ils stockent les bouteilles Quick Connect.

On dit qu’une cartouche Quick Connect fournit jusqu’à 60 litres d’eau gazeuse. Ainsi, même au prix d’eau gazeuse de marque de supermarché d’environ 3,5 pence pour 100 ml au prix britannique, vous économiserez environ 50 % en utilisant une bouteille SodaStream au lieu d’acheter. bouteilles en plastique d’eau gazeuse.

Bien sûr, il faut toujours prendre en compte le coût de la machine Art elle-même, mais nous pensons que vous commencerez à économiser globalement une fois que vous aurez remplacé le cylindre neuf fois – et que vous n’aurez pas le gaspillage de bouteilles en plastique d’eau achetée en magasin.

Vous pouvez acheter des bouteilles supplémentaires auprès de SodaStream et d’autres fournisseurs. Par contre, si vous optez pour une bouteille sans BPA, vous ne pourrez pas la mettre au lave-vaisselle.

SodaStream propose un certain nombre d’autres modèles. Nous avons examiné l’E-Terra rechargeable et lumineux, qui est une machine amusante et facile à utiliser qui serait une excellente option si vous avez des enfants.

Si vous n’êtes pas fan de la marque SodaStream, nous avons également testé le Drinkmate OmniFizz, qui a l’avantage de pouvoir gazéifier n’importe quelle boisson de votre choix (y compris le lait – nous l’avons testé).

Verdict

Si vous buvez beaucoup d’eau gazeuse ou si vous aimez que vos boissons froides aient un peu de pétillant, nous vous recommandons d’envisager un SodaStream. Vous économiserez peut-être de l’argent à long terme et réduirez certainement vos déchets de recyclage de plastique, mais vous libérerez également de l’espace de stockage dans votre réfrigérateur et votre cuisine sans perdre de prise.

Nous pensons que l’Art est un excellent achat. Si vous êtes amateur d’eau gazeuse, foncez.