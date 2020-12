Tech Advisor offre aux lecteurs une licence d’un an entièrement gratuite pour Soda PDF Desktop Standard 12! Suite au succès de notre cadeau Revo Uninstaller Pro 3 plus tôt cette semaine, le deuxième de nos cadeaux de Noël vous est offert en collaboration avec nos collègues de PC-Welt.

L’éditeur PDF coûte généralement 6 £ par mois et est facturé annuellement, mais suivez les instructions ci-dessous en échange d’une licence entièrement gratuite, valable un an. Il s’agit de la version de bureau du logiciel; vous devez vous abonner si vous souhaitez y accéder en ligne.

Il y a un hic – vous devez le télécharger aujourd’hui . Cette offre est valable pour une seule journée et se termine le vendredi 4 décembre à 23h59.

Il y a d’autres goodies à venir au cours des prochaines semaines, alors gardez les yeux ouverts!

Télécharger Soda PDF Desktop Standard 12

Pourquoi installer Soda PDF Standard 12?

Il existe des dizaines de lecteurs PDF, mais en ce qui concerne l’édition et la conversion de fichiers PDF, tous ne sont pas à la hauteur de la tâche.

Soda PDF offre un contrôle d’édition complet sur n’importe quel PDF, vous permettant de jouer avec les polices, de modifier le texte et les mises en page. Vous pouvez ajouter ou supprimer des pages, des liens, des images et des paragraphes, remplir des formulaires et réenregistrer les fichiers.

Il est facile de créer des PDF à partir de n’importe quel fichier, et également de convertir des PDF en fichiers image, texte ou HTML, ainsi que des formats Office, notamment Word, Excel ou PowerPoint.

L’interface conviviale vous permet de basculer entre les modes de visualisation côte à côte, continu et plein écran. Vous pouvez même utiliser Soda PDF comme liseuse.

Comment profiter de cette offre gratuite

Saisissez votre adresse e-mail sur la page d’inscription de Soda PDF Desktop 12 Standard. Vous recevrez un email vous demandant de confirmer votre inscription (vérifiez votre dossier spam s’il n’arrive pas). Votre clé de licence vous sera ensuite envoyée par e-mail.

Muni de votre clé d’enregistrement, téléchargez le logiciel d’installation Soda PDF 12 Desktop 12 Standard. Double-cliquez sur le fichier .exe pour commencer l’installation, puis suivez les invites. Entrez votre clé de licence lorsque cela vous est demandé.

