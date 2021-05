Socrates aurait été ANNULÉ aujourd’hui, a déclaré le législateur de Floride – et Twitter passe à la banane – RT USA News

Le représentant Sabatini a obtenu un baccalauréat en philosophie et histoire de l’Université de Floride en 2012 et un diplôme JD de l’UF en 2017. Il sait donc probablement ce qui est arrivé à Socrate, et c’est de la démagogie, pas de l’ignorance. https://t.co/uJiz4ZXVM3

– Jeffrey Bergman (@JeffRWLawyer) 21 mai 2021