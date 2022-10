Sociétés secrètes : Clubs réservés aux membres inoffensifs ou graves menaces pour la démocratie ?

Une caractéristique curieuse de nos temps modernes est le nombre de sociétés secrètes opérant parmi nous, définissant l’agenda mondial à huis clos.

« Le mot même ‘secret’ est répugnant dans une société libre et ouverte ; et nous sommes en tant que peuple intrinsèquement et historiquement opposé aux sociétés secrètes, aux serments secrets et aux procédures secrètes.

– John F. Kennedy, 27 avril 1961

Bien avant que l’écrivain de fiction Dan Brown n’arrive sur la scène littéraire avec ses histoires ésotériques, les gens ont été intrigués par l’idée de sociétés secrètes travaillant dans l’ombre, menant des complots diaboliques contre eux. Sur ce point, il serait difficile de battre les francs-maçons.

Voici un groupe de personnages qui a piqué l’imagination des hommes à travers les siècles. En 1798, John Robison, professeur de philosophie naturelle et secrétaire de la Royal Society of Edinburgh, a publié un livre qui a fait sensation dans toute l’Europe. La publication portait le long titre, “Preuves d’un complot contre toutes les religions et tous les gouvernements d’Europe, mené dans les réunions secrètes des francs-maçons, des Illuminati et des sociétés de lecture.” Si John Robison avait tenté de publier un tel livre de nos jours, il aurait été rapidement considéré comme un cinglé de théoricien du complot à l’instar d’Alex Jones. Mais en 1798, le livre est pris très au sérieux.

Robinson, lui-même maçon, a tenté de prouver que non seulement la Révolution française, mais de nombreux autres événements historiques de l’époque étaient le résultat des machinations de cette fraternité secrète.

« J’ai vu cette Association s’exercer avec zèle et systématiquement, jusqu’à ce qu’elle soit devenue presque irrésistible : Et j’ai vu que les chefs les plus actifs de la Révolution française étaient membres de cette Association, et menaient leurs premiers mouvements selon ses principes, et par moyens de ses instructions et de son assistance, l’anciennement demandé et obtenu. Et enfin, j’ai vu que cette Association existe toujours, travaille toujours dans le secret, et que non seulement plusieurs apparitions parmi nous montrent que ses émissaires s’efforcent de propager parmi nous leurs détestables doctrines…”

Outre la question de savoir si Robison avait raison dans son accusation, il y a une question tout aussi importante : si les francs-maçons ne font vraiment rien de bon, continuent-ils leurs manigances aujourd’hui ?

Beaucoup de gens croient qu’ils le sont, et beaucoup s’expriment avec des révélations de différents niveaux de crédibilité. Beaucoup sont rejetés comme théoriciens du complot (ce qui, à son tour, renforce la croyance de beaucoup d’autres dans la volonté des sociétés secrètes d’« étouffer la vérité »). L’ancien auteur-compositeur-interprète et vainqueur de The X Factor Australia, Altiyan Childs, par exemple, a partagé une vidéo de cinq heures où il proclame que presque toutes les institutions occidentales ont été infiltrées par les francs-maçons, au point qu’il est presque impossible de s’élever jusqu’à haute fonction – du monde du divertissement à la politique et tout le reste – sans le signe de tête silencieux de cette fraternité internationale. Cette vidéo a été visionnée près de quatre millions de fois.

Bien qu’il soit facile de se moquer de ces affirmations farfelues basées sur les “Illuminati” et d’autres groupes similaires, il existe d’autres sociétés qui ne cachent pas leur secret et ont une prétention beaucoup plus tangible à contrôler le monde.

Forum économique mondial

PHOTO DE FICHIER. Forum économique mondial à Davos, en Suisse, le 25 mai 2022.

© Dursun Aydemir/Agence Anadolu via Getty Images



S’il y avait un roi régnant sur les sociétés secrètes aujourd’hui, le titre reviendrait sans aucun doute au Forum économique mondial. Fondée en 1971 par l’ingénieur et économiste allemand Klaus Schwab, la fondation, qui regroupe les 1 000 entreprises les plus puissantes du monde, considère sa mission comme “améliorer l’état du monde en engageant les dirigeants d’entreprise, politiques, universitaires et autres de la société à façonner les programmes mondiaux, régionaux et industriels.” La procédure démocratique ne semble pas avoir sa place dans cette formule.

Comme l’auteur et critique social Nick Buxton a décrit la confab annuelle, qui s’est tenue dans les montagnes de Davos, en Suisse, “Ce rassemblement sur invitation uniquement, qui n’a aucun compte à rendre, est de plus en plus le lieu où les décisions mondiales sont prises et, de plus, devient la forme par défaut de la gouvernance mondiale.”

Schwab a déclaré publiquement que “l’Etat souverain est devenu obsolète” et que pour combler le vide du pouvoir, il faut un “Alliance sur les enjeux mondiaux” apparemment avec lui-même à la barre.

Non seulement Davos sert de cocktail élitiste pour “améliorer l’état du monde” loin des regards indiscrets de l’humanité, il travaille aussi à “pénétrer” gouvernements du monde entier avec leur protégé autodidacte.

“Alors on pénètre dans les armoires”. Voici Klaus Schwab en 2017 discutant de la façon dont le WEF a pénétré les gouvernements avec ses jeunes leaders mondiaux – comme Justin Trudeau.pic.twitter.com/07M6LDPHot —James Melville (@JamesMelville) 1 février 2022

“Ce dont nous sommes vraiment fiers maintenant, c’est la jeune génération, comme le Premier ministre [Justin] Trudeau », Schwab se vantait en 2017, qui nous permet de «pénétrer dans les armoires » des gouvernements du monde entier.

Le dirigeant de Davos a ensuite donné un exemple en disant qu’il avait “J’ai assisté à une réception pour le premier ministre Trudeau et j’ai vu que la moitié de son cabinet, voire plus, faisait partie du programme Young Global Leaders du Forum économique mondial.”

Il ne faut pas beaucoup d’imagination pour les gens ordinaires – sans parler des théoriciens du complot – pour trouver quelque chose de néfaste sur les personnes les plus puissantes de la planète. “pénétrant” gouvernements avec leurs représentants spécialement formés. Et c’est exactement ce qui s’est passé avec l’introduction de la pandémie de Covid-19 – de nombreuses personnes y ont vu une urgence fabriquée non seulement pour priver des millions de personnes de leur gagne-pain, mais pour enrichir davantage les individus mêmes qui composent les rangs du groupe de Davos. (les fermetures forcées des personnes et des entreprises privées ont provoqué l’un des plus grands transferts de richesse de l’histoire de l’humanité, car seules les très grandes entreprises pouvaient survivre dans de telles conditions).

Il y avait d’autres raisons de se méfier. En octobre 2019, le WEF, en collaboration avec l’Université Johns Hopkins et la Fondation Bill & Melissa Gates, a organisé un séminaire sur table intitulé Event 201 qui décrivait ce qui se passerait en cas de pandémie mondiale. Trois mois plus tard, tout ce que la simulation décrivait – du verrouillage de pays entiers à la fermeture forcée d’entreprises – s’est réalisé avec l’arrivée de la pandémie de Covid-19.

Bien sûr, cela ne veut pas dire que Klaus Schwab et l’élite de Davos ont profité d’une pandémie mortelle pour s’enrichir, mais beaucoup de gens croient exactement cela – ou du moins se méfient d’une organisation secrète qui pousse à une “grande réinitialisation”. Ces deux mots sont devenus le mot déclencheur pour beaucoup – alors que le WEF les présentait comme un plan de relance économique post-Covid bienveillant, les détracteurs ont pointé une vidéo de 2016 publiée par le Forum comme une prédiction de l’avenir et mettant en vedette les mots inquiétants « Vous ne posséderez rien. Et vous serez heureux. Le plan, affirment-ils, est de promulguer un nouvel ordre mondial mondial.

Crâne et os

© Wikipédia



Dans un bâtiment indescriptible (pour une vue complète de cette structure, qui est surnommée “la tombe” – et pour une bonne raison – regardez la vidéo) sur le campus de l’université de Yale se trouve la maison de Skull and Bones, une fraternité secrète qui est apparu pour la première fois sur la scène en 1832 (les femmes n’ont pas été admises à devenir membres de Skull and Bones avant 1992).

Skull and Bones, également connu sous le nom de The Order, Order 322 ou The Brotherhood of Death, est notoirement sélectif pour déterminer qui peut devenir un soi-disant «Bonesman». La société sélectionne de nouveaux membres parmi les étudiants chaque printemps dans le cadre de son soi-disant «Tap Day» où seulement 15 personnes âgées sont invitées.

Malgré son intense exclusivité, de nombreux membres ont accédé après l’obtention de leur diplôme à des postes de premier plan dans le monde du renseignement, des affaires et du gouvernement. Trois d’entre eux – William Howard Taft, George HW Bush et George W. Bush – sont devenus présidents des États-Unis. Ce fut la cause d’un moment gênant lors de l’élection présidentielle américaine de 2004 entre George W. Bush et John Kerry, tous deux membres de Skull and Bones.

Le regretté journaliste de NBC, Tim Russert, a confronté les deux hommes à leur appartenance à l’organisation et à “ce que cela signifie pour l’Amérique”. Bush a juste ri et a dit: «C’est tellement secret qu’on ne peut pas en parler. Kerry a répondu presque la même chose, disant qu’il ne pouvait pas parler de son appartenance “Parce que c’est un secret.” Et avec cela, le peuple américain a été contraint de choisir entre deux hommes des côtés opposés du spectre particulier qui partageaient des secrets que l’électeur ne connaîtrait jamais.

Bilderberg

photo du dossier. Une voiture de police passe devant l’hôtel Fairmont Le Montreux Palace à Montreux le 29 mai 2019, qui doit accueillir la réunion annuelle de Bilderberg.

© Fabrice COFFRINI / AFP



Ce groupe tire son nom de l’hôtel Bilderberg, situé à Oosterbeek, aux Pays-Bas, où les Bilderberg ont eu leur première réunion en mai 1954. Mais contrairement à Skull and Bones, Bilderberg a une portée très mondiale. En fait, il est si global que l’une des théories du complot auxquelles il doit faire face est qu’il essaie de créer un gouvernement mondial unique.

Denis Healey, l’un des fondateurs originaux du groupe, a donné du crédit à cette théorie lorsqu’il a déclaré à un journaliste : “Dire que nous aspirions à un gouvernement mondial unique est exagéré, mais pas totalement injuste. Ceux d’entre nous à Bilderberg sentaient que nous ne pouvions pas continuer à nous battre éternellement pour rien, à tuer des gens et à rendre des millions de sans-abri. Nous avons donc pensé qu’une seule communauté à travers le monde serait une bonne chose.”

LIRE LA SUITE: « C’est quelque chose que seuls les Juifs russes peuvent faire » : comment le sionisme moderne a été créé il y a 125 ans

Les invités ont tendance à provenir d’un éventail restreint de professions – PDG, ministres des finances et chefs d’État. Pour le ou les journalistes qui reçoivent une invitation, le privilège est largement symbolique puisqu’ils ne sont pas autorisés à écrire sur ce qu’ils voient et entendent. Bilderberg publie une liste annuelle de ceux qui seront présents et des sujets dont ils discuteront, mais au-delà, peu de choses sortent des murs de l’hôtel.

Nous voilà donc face à la question : y a-t-il une place pour les sociétés secrètes à l’intérieur de nos démocraties, surtout lorsque les membres de ces groupes travaillent toujours au nom de leurs propres intérêts particuliers ? La réponse semble évidente, mais dans l’état actuel des choses, aucune loi n’empêche les gens – même ceux qui disent nous représenter – de se réunir en privé. En conséquence, la seule option pour les gens ordinaires est de protester contre ces réunions clandestines à chaque occasion. Et c’est tout.