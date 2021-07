Société, gains en capital et hausse des revenus incertains

Près de six mois après le début de l’administration du président Joe Biden, Wall Street reste divisé sur la probabilité et l’impact de l’une des principales promesses de campagne des démocrates : des impôts plus élevés.

Alors que le président et son cabinet ont fait des progrès pour persuader des partenaires étrangers de soutenir un taux d’imposition minimum mondial sur les sociétés, l’équipe Biden ne semble pas plus près d’adopter les types de réforme fiscale radicale qu’il a promis lors de sa campagne 2020.

Parmi les nombreuses composantes du plan fiscal Biden figurent une augmentation du taux d’imposition national des sociétés à 28 % contre 21 % et le taux d’imposition le plus élevé sur le revenu des particuliers à 39,6 % contre 37 %. La Maison Blanche souhaite également augmenter le taux d’imposition des gains en capital de ceux qui gagnent plus d’un million de dollars par an, de 20 % à 39,6 %.

Mais avec le GOP déterminé contre les augmentations d’impôts, et avec une poignée d’économistes préoccupés par le fait que l’augmentation des impôts maintenant pourrait risquer la reprise économique, certains disent que les perspectives des plans fiscaux de l’administration se sont assombries ces derniers mois.

Les chances d’une grande réforme fiscale à court terme semblent réduites, a déclaré Tony Fratto, qui a été fonctionnaire du Trésor dans l’administration de George W. Bush.

« Je ne veux pas dire que le combat est terminé là-dessus pour le moment, car je sais qu’il y a encore des partisans de cela. Mais je pense que ce sont des combats difficiles », a-t-il déclaré mardi matin. « Du côté des entreprises, en sortant de la situation économique dans laquelle nous nous trouvons, vous pouvez faire valoir que vous ne voulez pas étouffer le retour à la croissance et à la création d’emplois, alors qu’il y a encore des millions de personnes sans travail par rapport à l’avant-Covid. »