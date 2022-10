Société exploitant le transport en commun régional de Kelowna vendue – Kelowna Capital News

Une société française rachète First Transit à un groupe d’investissement suédois

Un accord est en cours pour vendre First Transit, la société qui exploite le système de transport régional de Kelowna, à une entreprise basée en France.

Un communiqué de presse du groupe Transdev indique qu’il a signé un accord pour acquérir First Transit, qui appartient actuellement à la société d’investissement mondiale suédoise EQT. Transdev opère dans 18 pays, dont le Canada, et exploite des systèmes de transport en commun au Québec et en Ontario.

Amalgamated Transit Union (ATU) 1722, qui représente les travailleurs des transports en commun dans le centre de l’Okanagan, a été impliqué dans un conflit de travail avec First Transit qui a abouti à une grève d’une journée le 5 octobre. Les deux parties ont convenu de laisser l’arbitre Ken Saunders règle leur différend.

Capital News a contacté ATU 1722 pour commentaires.

