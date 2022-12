Société d’habitation du Nunavut, d’autres propriétaires entravent l’accès à Starlink

Lorsque l’Internet haute vitesse de Starlink est arrivé au Nunavut, les gens de tout le territoire se sont réjouis, mais certains locataires réalisent maintenant que les plus grands propriétaires du territoire entravent l’accès au service tant attendu.

La Société d’habitation du Nunavut (NHC) gère plus de 1 700 logements pour le personnel du gouvernement et près de 5 700 logements sociaux. Northview est un important propriétaire résidentiel au Nunavut et dans les Territoires du Nord-Ouest. Aucun des propriétaires ne laissera les locataires installer des antennes paraboliques Starlink sans autorisation, et aucun des deux n’a encore de politique pour ces antennes.

Le groupe d’entreprises EPLS possède plusieurs propriétés à Rankin Inlet et à Arviat au Nunavut et n’autorise pas les locataires à installer des plats Starlink pour le moment.

Starlink est le service Internet par satellite en orbite terrestre basse exploité par la société de lancement de vaisseaux spatiaux et de fusées d’Elon Musk, SpaceX.

Maisons à Rankin Inlet en octobre 2022, l’une des nombreuses communautés du Nord qui fait face à Internet “atroce”. (David Gunn/CBC)

Il promet aux utilisateurs des communautés éloignées des vitesses plus rapides et un téraoctet de données pour 140 $ CA par mois, plus 759 $ pour la parabole de 30 x 51 centimètres, que les utilisateurs peuvent installer eux-mêmes.

Le mois dernier, Starlink a annoncé qu’il avait étendu la couverture à tous les trois territoires et à l’Alaska.

Dans le Nord, où Internet peut être notoirement lent et incohérent, les experts en informatique prédisent que Starlink et d’autres fournisseurs d’accès Internet en orbite terrestre basse deviendront de plus en plus populaire .

L’Internet haut débit est un “droit de l’homme”, selon un locataire du NHC

Jonah McCavour, qui vit dans le logement du personnel du gouvernement du Nunavut à Rankin Inlet, au Nunavut, a déclaré qu’Internet dans la communauté était “absolument atroce”. Il est lent et souffre de pannes fréquentes.

McCavour a qualifié Starlink de «service qui change la vie pour nous au Nunavut», ce qui permettra aux résidents de gérer beaucoup plus facilement des entreprises en ligne, de faire leurs études en ligne et de faire des vidéoconférences avec des fournisseurs de soins de santé à Iqaluit ou dans le Sud.

“L’accès à Internet haut débit en 2022 est absolument un droit humain fondamental”, a-t-il déclaré.

Un plat Starlink sur un toit au Nouveau-Brunswick. Certains propriétaires du Nunavut ne permettent pas aux locataires d’installer des antennes Starlink pour le moment. “Permettre aux locataires d’installer leur propre équipement partout dans votre immeuble est très dommageable pour l’enveloppe et crée de nombreux autres problèmes”, a déclaré le chef de l’exploitation du groupe d’entreprises EPLS basé à Arviat. (Aniekan Etuhube/CBC News)

C’est aussi pourquoi il était si frustré lorsque ses espoirs de passer à Starlink ont ​​été anéantis.

Le propriétaire de son immeuble, EPLS, a rejeté la demande de McCavour d’installer une antenne parabolique Starlink, citant la disposition de son contrat de location avec NHC qui stipule que le locataire n’apporte aucune “modification ou ajout” aux locaux.

Le directeur de l’exploitation, Derrick Webster, a confirmé qu’EPLS ne permet pas encore aux locataires de ses bâtiments d’installer des antennes Starlink.

Permettre à un locataire d’installer une parabole ouvre la porte à tous les locataires, et “permettre aux locataires d’installer leur propre équipement partout dans votre immeuble est très dommageable pour l’enveloppe et crée beaucoup d’autres problèmes”, a-t-il déclaré.

Webster a déclaré que l’objectif d’EPLS était de permettre aux locataires d’utiliser Starlink, mais EPLS ne sait pas encore si, par exemple, un bâtiment pourrait obtenir une ou deux paraboles Starlink et fournir cet Internet à plusieurs unités.

De plus, a-t-il dit, Internet ne fait pas partie de l’accord d’EPLS avec NHC.

“Techniquement, mon locataire est NHC, pas les gens qui vivent dans les immeubles, donc [NHC] doivent vraiment être impliqués », a-t-il déclaré.

“S’ils veulent ce service, il est tout à fait possible de l’obtenir ici, mais la question est de savoir exactement comment l’obtenir, et ensuite comment est-il payé ?”

L’auto-installation pourrait endommager le bâtiment, selon le NHC

Eric Doiron, directeur des politiques et de la planification stratégique du NHC, a déclaré que la société de logement avait rejeté la demande de McCavour d’installer une parabole Starlink parce qu’il vivait dans un immeuble EPLS.

Comme le bail de McCavour avec NHC, le bail de la société de logement avec EPLS ne permet pas au locataire de faire “des modifications ou des ajouts aux locaux”.

“Le locataire ne peut pas simplement commencer à percer des trous dans les murs ou le toit d’un immeuble pour mettre [up] câblage du matériel de télécommunication », a déclaré Doiron.

“Cela pourrait endommager l’enveloppe du bâtiment ou entraîner, par exemple, des fuites, ou provoquer un grave incendie à l’intérieur de la structure du bâtiment.”

NHC a déclaré que les plats Starlink ne sont pas autorisés dans les bâtiments appartenant à NHC pour le moment, car la société de logement n’a pas encore de politique pour eux.

Il a déclaré qu’il souhaitait établir des directives afin que les demandes Starlink soient traitées de manière uniforme sur tout le territoire, mais il n’avait pas de date à laquelle ces directives pourraient être prêtes.

Doiron a déclaré qu’il ne savait pas combien de locataires du NHC avaient posé des questions sur l’installation de Starlink.

Il a dit que NHC commencerait à parler en interne et aux propriétaires fonciers de la façon de traiter ces demandes, bien qu’il n’y ait pas encore de calendrier pour ces discussions.

Derek McDonald, agent de programmes au NHC dans la région de Kivalliq, travaille avec des locataires de logements sociaux.

Il a déclaré que les locataires peuvent attacher une parabole Starlink à leur unité s’ils obtiennent d’abord la permission, et ils obtiendront la permission si la parabole est installée par un professionnel.

McDonald a déclaré que son bureau n’avait pas encore reçu de demandes liées à Starlink, ce qu’il attribue au prix élevé du plat et à l’embauche d’un professionnel pour le mettre en place.

Northview possède sept immeubles résidentiels à Iqaluit et des dizaines d’autres à Inuvik, dans les Territoires du Nord-Ouest et à Yellowknife.

Dans une déclaration envoyée par courrier électronique, la vice-présidente des opérations, Linay Freda, a déclaré que Northview était “consciente de l’intérêt croissant pour Starlink dans le Nord”, mais que les locataires ne sont pas autorisés à installer des équipements de télécommunications sur la propriété de Northview sans le consentement du propriétaire.

“Les problèmes liés à la sécurité des installations requises pour Starlink et d’autres problèmes de sécurité et d’intégrité des bâtiments, tels que le risque potentiel d’interférence avec les systèmes de câblage des bâtiments, doivent être pris en compte avant qu’une politique puisse être déterminée”, a-t-elle déclaré.