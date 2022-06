Socially Determined remporte 26 millions de dollars pour la plate-forme de données SDOH

La startup d’analyse de données de santé Socially Determined a annoncé mardi qu’elle avait clôturé un cycle de financement de série B de 26 millions de dollars dirigé par Questa Capital.

Les autres participants à l’augmentation comprennent les investisseurs existants LRVHealth, OSF Healthcare, Ziegler Link-Age Funds et HealthWorx. La startup a bouclé son 11,1 millions de dollars Série A début 2020.

CE QU’IL FAIT

Socialement déterminé se concentre sur l’utilisation de données pour offrir un aperçu des déterminants sociaux de la santé, des facteurs tels que l’accès à la nourriture, au logement et au transport.

La plateforme SocialScape de l’entreprise comprend des données publiques et commerciales. Il permet à des clients tels que les prestataires de soins de santé, les assureurs, les sociétés de sciences de la vie et les organisations à but non lucratif de visualiser les facteurs sociaux potentiels à l’origine de la santé des patients et des populations.

Le Dr Trenor Williams, PDG et cofondateur de Socially Determined, a déclaré que les organisations de santé peuvent alors mesurer la performance de leurs initiatives sur les déterminants sociaux et travailler pour les améliorer.

“Un exemple que nous avons trouvé avec l’un de nos partenaires était un programme de prescription de produits axé sur les personnes atteintes de différentes maladies sensibles aux aliments. Et il y a un sous-segment de la population qui ne s’engageait pas et n’en profitait pas, ” il a dit MobiHealthActualités.

“En examinant les données, une partie de ce que nous avons réalisé est que le sous-segment présentait également un risque accru en matière de transport. Alors [you have] la capacité de commencer à réfléchir, comment moduler et faire évoluer les interventions pour continuer à s’améliorer et avoir un plus grand impact ?”

À QUOI ÇA SERT

La startup prévoit d’utiliser l’investissement pour embaucher dans toute l’entreprise, notamment dans les domaines de l’ingénierie, de la science des données, de la gestion de compte et du marketing. Il prévoit également d’utiliser des fonds pour assister à des conférences, étendre ses efforts de marketing et continuer à améliorer la plateforme.

“Nous continuerons à évaluer et à ajouter des sources de données tout le temps”, a déclaré Williams.

“Nous pensons qu’il s’agit d’un voyage sans fin avec nos clients pour continuer à affiner et à nous assurer que notre intelligence des risques sociaux est aussi exploitable que possible.”

APERÇU DU MARCHÉ

Une autre entreprise axée sur les déterminants sociaux de la santé est Unite Us, qui utilise des données pour identifier les domaines de besoin et connecter les patients aux services sociaux. L’année dernière, la société a acquis une société d’analyse NowPow axé sur la santé de la carotte et la santé de la population. Unite Us a également obtenu 150 millions de dollars en financement de série C en mars 2021.

Pendant ce temps, la société de logiciels et de services de santé WellSky a acquis l’année dernière la plateforme de coordination des services sociaux Healthify pour renforcer ses déterminants sociaux de l’offre de santé.