Sommes-nous déjà au sommet des médias sociaux ? C’est une question intéressante à se poser après le lancement d’une application iOS offrant une expérience de médias sociaux rien que pour une personne. En un coup d’œil, SocialAI — qui est présenté comme un pur « réseau social IA » — ressemble à Twitter, mais il présente une différence majeure par rapport au microblogging traditionnel : il n’y a pas d’autres utilisateurs humains ici. Juste vous.

En un mot, SocialAI vous permet de partager vos pensées avec une réserve infinie de robots alimentés par l’IA toujours disponibles et qui peuvent discuter à l’infini.

Pensez-y : aucune remarque que vous publiez sur SocialAI ne sera jamais accueillie par le silence ni ne manquera d’intéresser un grand nombre de personnes. Vous ne pouvez tout simplement pas vous faire ghoster. Les faux utilisateurs de l’application existent pour s’accrocher à chacun de vos mots, en exploitant l’enthousiasme programmé pour ajouter des commentaires prédéfinis à vos réponses (même les robots sarcastiques, narquois et pessimistes ne peuvent pas résister à se joindre à ces piles de commentaires à défilement continu).

Et le mieux, c’est que vous pouvez être assuré qu’il n’y a aucun humain réel pour perturber votre ambiance.

Nous avons déjà vu des réseaux sociaux associant humains et IA, mais il s’agit ici d’un réseau purement robotisé (sans vous). En tant que seul humain dans la salle de discussion, vous êtes, par défaut, « le personnage principal » de votre propre drame en ligne privé, chaque jour où vous choisissez de vous connecter.

Si un univers rempli de robots peut sembler être une description assez précise du X d’Elon Musk (anciennement Twitter) de nos jours, la grande différence est que sur SocialAI, vous pouvez être sûr à 100 % qu’il s’agit à 100 % de robots, 100 % du temps. Parce que littéralement tout le reste est constitué de robots.

SocialAI est totalement transparent : chaque utilisateur que vous rencontrez est un code. Il garantit également que toutes vos fausses rencontres sociales sont totalement privées. Ainsi, même si l’interface imite l’apparence des applications de réseaux sociaux classiques, il s’agit en réalité d’un espace social sans aucun regard indiscret et d’un tas d’IA pour vous aider à explorer votre curiosité.

Le fondateur Michael Sayman, un développeur de 28 ans basé à New York qui a passé une partie de son adolescence à travailler pour Facebook à coder des fonctionnalités de style Snap, qualifie l’ambiance de l’application de « libératrice ». Son entreprise, Friendly Apps, a levé 3 millions de dollars en mai 2022 avant d’avoir créé le moindre produit. En discutant de la réaction au lancement de l’application lundi soir, il exprime sa surprise et sa joie que le MVP ait déclenché un tel engouement. buzz précoce.

« C’était fou », a-t-il déclaré à TechCrunch. « C’est drôle parce que j’ai passé tellement de temps à réfléchir à ce à quoi devrait ressembler le flux d’invitations ? Comment devrais-je, vous savez, essayer d’aider les gens – parce que j’avais vu d’autres applications sociales et elles mettaient tellement l’accent sur la façon d’inciter les gens à partager leurs idées avec d’autres… Et puis je me suis dit que je devais sortir ça. »

« Je pense que cela témoigne du potentiel que cela pourrait avoir. Je suis donc tout simplement bouleversé. »

Sayman dit qu’il a eu l’idée de créer SocialAI pendant des années, dans le but de créer un espace sécurisé où les gens pourraient partager leurs idées et obtenir des retours privés. Mais ce n’est que plus récemment que la technologie de l’IA, et plus particulièrement les grands modèles de langage qui sous-tendent l’essor de l’IA générative, ont rejoint sa vision d’un « réseau social privé » où l’utilisateur peut échanger des idées avec une communauté diversifiée d’IA.

« J’ai vu des applications de journal intime et de journal intime, mais elles me semblaient toutes si vides », explique-t-il. « Quand les gens les utilisaient, elles ne fonctionnaient pas différemment d’une application de notes – et il y avait quelque chose de bizarre dans tout ça – et donc, à cet égard, j’ai vraiment pensé qu’il y avait du potentiel pour créer quelque chose qui ressemble à un journal intime magique. »

Crédits image : Applications conviviales

SocialAI semblera immédiatement familier à quiconque a déjà utilisé Twitter (ou l’un de ses clones). Mais grattez la surface et vous verrez rapidement la façade des médias sociaux traditionnels disparaître. Bien sûr, comme n’importe quelle application sociale, vous pouvez publier des commentaires et des réponses, et aimer les commentaires des autres, mais chaque interaction que l’application vous propose a été générée artificiellement.

La différence la plus évidente avec les applications sociales traditionnelles est que les utilisateurs de SocialAI doivent choisir les catégories de leurs « followers » — en choisissant parmi une longue liste de « types » de bots. Comme les « excentriques », les « nerds », les « intellectuels » et les « trolls », ou encore les « libéraux », les « conservateurs » et les « farceurs », et bien d’autres encore.

Vous devez sélectionner un minimum de trois types d’abonnés pour peupler votre réseau, mais il n’y a pas de limite supérieure ; vous pouvez opter pour chaque type proposé (32 au lancement) si vous voulez vraiment varier les choses. (Ou, eh bien, autant qu’un flux de contenu généré par l’IA peut vraiment s’écarter des rails préprogrammés.) Ou vous pouvez choisir de garder les choses plus propres et plus épurées avec seulement une poignée de types.

Les types que vous choisissez détermineront la saveur des conversations générées par l’IA qui vous seront renvoyées. Mais Sayman affirme que l’application est également conçue pour apprendre et s’adapter à son utilisateur au fil du temps, en fonction des types d’abonnés et du contenu avec lesquels vous interagissez.

Vous voulez que les pom-pom girls et les amoureux s’accrochent à vos pensées ? Sélectionnez « supporters », « fans », « pom-pom girls » et « charmeurs » et attendez-vous à ce que vos remarques les plus banales soient submergées par une flagornerie sans fin (« Tu es incroyable ! », « Oh chérie, tu es absolument enchanteresse ! », « Yasss, tu es incroyable ! », etc., ad nauseam.)

Pour pimenter un peu votre engagement artificiel, pourquoi ne pas opter pour un mélange de « trolls », de « critiques », de « sarcastiques » et de types « brutalement honnêtes » ? (« Waouh, révolutionnaire. » « Vraiment ? Tellement basique ! » « S’il vous plaît, ne me lancez même pas sur le sujet… ») Ou pour pêcher des conseils plus constructifs, peut-être que les « solutionneurs de problèmes », les « idéateurs » et les « enseignants » feront l’affaire ?

N’oubliez pas : vous êtes le seul cerveau aux commandes ici. Tout le reste est de la programmation. Et si vous n’aimez pas la coupe de certains robots, modifiez simplement votre sélection de types et réessayez.

Les résultats des bots tendent absolument vers le cliché, comme le suggèrent leurs étiquettes de types. Ainsi, l’expérience de l’application peut donner l’impression d’être aspergé de platitudes motivantes (c’est-à-dire si vous avez choisi des comptes trop positifs) ou d’un abîme sans fond de phoques (si vous avez trop indexé sur les types « anticonformistes »). Mais bon, vous obtenez ce que vous demandez. Et si vous choisissez un mélange de types, vous serez peut-être surpris de constater que certaines réponses se démarquent des bavardages les plus manifestement artificiels.

Vous vous demandez peut-être aussi combien d’heures de votre vie vous avez déjà dépensé discuter avec des robots sur les réseaux sociaux traditionnels.

Sur SocialAI, les comptes de bots sont nommés selon leur type — vous pouvez donc discuter avec « Rita Realist » si vous voulez des vérités, ou engager « Tina Troubleshooter » pour obtenir des conseils sur la façon de réparer les choses, ou parler à « Connie Patriot » pour connaître le point de vue conservateur du jour (« Que diriez-vous d’un événement barbecue à thème patriotique pour unir les gens ? Célébrons les valeurs américaines et servons de bons vieux hamburgers avec une tarte aux pommes ! »)

Le déterminisme nominatif constitue un changement rafraîchissant par rapport à la tentative de repérer les robots sur X/Twitter en fonction de la quantité de chiffres inclus dans leurs noms de compte.

Globalement, malgré la diversité des types d’IA disponibles, SocialAI donne l’impression d’être une expérience positive. Même si vous choisissez les « trolls » et les « haters », ces robots négatifs sont – franchement – ​​assez polis selon les normes en ligne. Ne vous attendez surtout pas à des insultes vicieuses sur demande. Le plus piquant, c’est quand nous avons réussi à faire en sorte qu’un compte me régurgite une phrase selon laquelle « les fausses personnes sont les pires ». (Ho-ho.)

Au-delà de ChatGPT ?

Sayman explique que l’idée de SocialAI lui est venue lorsqu’il a réfléchi à la manière dont les interfaces d’IA générative vont devoir évoluer pour que les utilisateurs puissent bénéficier de réponses plus diversifiées.

« Quand ChatGPT est sorti et que j’ai vu l’interface de chat, je me suis dit : « C’est cool, mais on ne va pas s’en tenir à l’interface de chat pour tout, n’est-ce pas ? » Et maintenant, deux ou trois ans plus tard, chaque application d’IA n’est qu’une interface de chat. Et je trouve ça vraiment déroutant », dit-il. « Je me suis donc demandé comment aider les gens à interagir avec de nombreux modèles d’IA différents, car idéalement, je pense que les gens veulent pouvoir comparer les réponses. Surtout dans un monde où ces modèles de langage vous donnent des réponses aléatoires à chaque fois que vous leur posez une question. Ce n’est pas comme s’ils vous donnaient la même réponse. »

« Nous n’avons pas besoin de réinventer la roue », ajoute-t-il. « Nous disposons déjà de produits de médias sociaux que les gens utilisent et qui sont assez intuitifs pour interagir avec un grand nombre de personnes et d’utilisateurs. Alors, construisons cela. Mais construisons ce que ChatGPT devrait être. »

Sayman affirme également avoir conçu l’application pour aider les gens à « se sentir écoutés, pour leur donner un espace de réflexion, de soutien et de retour d’information » dans un espace qui agit comme « une communauté soudée ».

L’idée, dit-il, lui est venue de son propre besoin d’avoir une sorte de caisse de résonance lorsqu’il se sentait isolé et n’avait personne vers qui se tourner. « Je sais que l’application ne résoudra pas les problèmes de tout le monde, mais je crois fermement que de nombreuses personnes comme moi l’utiliseront pour réfléchir. [and] grandir.”

En pratique, l’application ressemble davantage à une vitrine de la technologie de l’IA et à la façon dont elle est capable d’imiter la façon dont les gens parlent et écrivent, plutôt qu’à quelque chose vers lequel les utilisateurs se tourneraient régulièrement. (Mais cela pourrait au moins être un endroit sûr pour publier tous ces brouillons Twitter/X que vous n’avez jamais eu le courage de partager !)

SocialAI est la troisième application issue de la startup de Sayman Applications convivialesqui a expérimenté l’IA via un site de classements de musique en streaming, AI Hits, et dans les rencontres en ligne, avec Cosmic, qui associe les utilisateurs à des quiz de personnalité basés sur l’IA.

Pour l’instant, SocialAI est disponible en téléchargement gratuit sans achats intégrés. Sayman affirme qu’il n’a pas l’intention de lever des fonds supplémentaires avant d’avoir trouvé une solution adaptée au marché.

Reportage supplémentaire : Sarah Perez