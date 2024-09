SocialAI est une toute nouvelle façon de communiquer avec l’IA

Il y a environ un mois, Michael Sayman a réalisé qu’il pouvait enfin créer l’application à laquelle il pensait depuis des années : un réseau social dans lequel tout le monde, sauf vous, serait un robot IA. Les grands modèles de langage sont finalement suffisamment bons et bon marché pour que l’expérience puisse réellement paraître sociale et utile, et non comme un gadget ou un jeu. Et ainsi, après des années d’attente et des mois de tests des derniers modèles, Sayman s’est mis au travail.

L’application qu’il a créée s’appelle IA socialeet c’est devenu une sorte de phénomène viral depuis son lancement. (Tout ce qu’il m’a dit, c’est qu’il a été téléchargé 20 000 fois au cours des deux premiers jours – mais il affirme que ce nombre a considérablement augmenté depuis.) Certaines personnes ont trouvé que cela semblait amusant et utile ; d’autres pensaient que c’était profondément dystopique. Un réseau social est-il toujours un réseau social, se demandaient-ils, si vous êtes le seul humain présent ? D’autres encore pensaient qu’il s’agissait d’une sorte de projet artistique, d’un commentaire social sur l’état du monde en ligne.

Sur cet épisode de Le VergecastSayman dit que c’est vraiment tout ce qui précède. Mais surtout, il s’agit d’une tentative de créer une toute nouvelle façon d’interagir avec les modèles d’IA. Au lieu d’un chatbot, qui essaie de vous fournir la meilleure réponse à votre invite, SocialAI vous propose des options et des filtres sous forme de réponses. Lorsque vous répondez à un robot ou que vous préférez une réponse, cela en apprend davantage au modèle sur ce que vous recherchez et vous permet de choisir votre propre aventure d’IA au lieu d’espérer simplement que le modèle réussisse.

« Au cours des 10 dernières années, les géants des médias sociaux ont itéré sans relâche », explique Sayman, « avec toutes les données du monde, pour essayer de perfectionner une interface où les gens peuvent interagir avec autant de personnes et de points de vue que possible. , droite? » SocialAI ressemble à Twitter ou à Threads, dit-il, non pas pour vous faire oublier que toutes les réponses sont de l’IA, mais parce que nous savons tous exactement comment fonctionnent les réseaux sociaux. « Il ne s’agit pas de social pour le réseau social, mais de social pour l’interface sociale. »

SocialAI en est encore à ses tout débuts, ce que vous pourrez immédiatement constater à la qualité de certaines des réponses. Pourtant, Sayman dit qu’il constate déjà une utilisation et des commentaires encourageants – et il a beaucoup d’idées sur la prochaine étape vers l’utilisation de l’application. L’avenir de l’IA n’est probablement pas une zone de texte, mais ce n’est probablement pas non plus exactement un clone de Twitter. Nous parlons de certaines des fonctionnalités qu’il envisage de lancer, de la manière dont l’interface pourrait changer au fil du temps, des raisons pour lesquelles il considère la conception des réseaux sociaux comme le nouveau skeuomorphisme et de l’opportunité de SocialAI au fil du temps.

En fin de compte, Sayman ne considère pas SocialAI comme un cauchemar dystopique. Ce qui est vraiment dystopique, dit-il, c’est l’état actuel des choses, dans lequel on ne sait jamais qui est humain et qui ne l’est pas, et où tout le monde publie tout le temps sur des plateformes de plus en plus dangereuses et problématiques. « Je n’essaie pas de remplacer la connexion entre humains », dit-il. « J’essaie d’aider les gens à trouver un moyen d’avoir une option secondaire lorsque cet humain n’est pas là pour eux, afin qu’ils n’aient pas à se précipiter sur les réseaux sociaux. » La prochaine fois que vous aurez besoin de vous défouler, il espère que vous déciderez plutôt d’en parler aux robots. Ils seront là pour vous.

Si vous souhaitez en savoir plus sur tout ce dont nous discutons dans cet épisode, voici quelques liens pour vous aider à démarrer :

Source link