SocialAI est un réseau social où tout le monde, sauf vous, est un robot

J’ai aussi pour vous une nouvelle paire de lunettes AR vraiment géniale, une série sur Batman sur HBO, un nouveau livre génial sur la fin de Twitter, une tournure amusante sur les réseaux sociaux et bien plus encore. Beaucoup de bonnes nouveautés télé cette semaine ! Allons-y.

SocialAI . La réaction à ce « réseau social » pour iOS, où vous publiez et où un millier de robots IA répondent immédiatement, a été très drôle. Certaines personnes ont adoré, d’autres ont détesté, la moitié d’entre elles ont semblé penser que c’était une blague. Ce n’est pas une blague, et c’est en fait une approche très réfléchie de la façon d’interagir avec les LLM. Cela ressemble aussi étrangement à ce que l’on fait sur les réseaux sociaux de nos jours. Peut-être même mieux.

Un excellent ajout à la série de livres sur la prise de contrôle et la refonte du réseau social que nous connaissions autrefois par Musk. Il contient également de nombreux détails intéressants sur le chaos qui a suivi la transformation de X — une très bonne lecture. Snapchat simple . J’aimerais vous dire d’acheter le nouveau Snap Lunettes mais ils sont ridicules et ne sont pas disponibles à l’achat pour les gens ordinaires. Mais vous volonté Vous pourrez profiter du nouveau design de Snapchat, qui est beaucoup plus épuré et accessible que l’application l’a été ces dernières années. Je ne suis pas sûr que cela attirera beaucoup de nouveaux utilisateurs, mais Snapchat reste l’une des meilleures applications de messagerie du marché.

Les AirPods 4 ont fait sensation cette semaine, mais je suis fan des écouteurs de Bose depuis un moment : ils sonnent très bien, ont une excellente batterie et j’adore le nouveau mot de réveil « Hey Headphones » sur le nouveau modèle. Et à 179 $, ils constituent une alternative solide à Apple. Boucle Omni . Le constat que l’on peut tirer de ce film de voyage dans le temps avec Ayo Edebiri et Mary-Louise Parker est que les partisans de la continuité seront frustrés, mais il y a des choses intéressantes et très amusantes à faire. Je m’amuserai dès que possible.

. « Une série Batman audacieuse sur HBO » est tout ce dont vous avez besoin pour me convaincre que The Penguin est à 100 %. Les critiques sont pour l’instant un peu mitigées : j’ai vu « la meilleure série depuis toujours » et « plutôt médiocre », et beaucoup de gens la comparent défavorablement aux Sopranos. Personnellement, j’ai hâte. Tripsy 3.0 . Je voyage beaucoup cet automne, alors je suis de nouveau à la recherche d’un bon endroit pour mettre tous mes numéros de confirmation, les détails de mes vols et mes dépenses. Tripit est bien, mais Tripsy a l’air bien meilleur. J’aime aussi la vue cartographique, qui est une façon étonnamment utile de planifier une journée.

. WandaVision est la seule série Marvel que je recommande aux personnes qui ne s’intéressent pas à Marvel, car l’ensemble était si inhabituellement structuré et intelligent. Ce spin-off semble tout aussi inventif et tout aussi cool. Plus de Kathryn Hahn, c’est toujours une bonne chose. OVNI 50 . En 2024, un groupe de développeurs a décidé de créer une série de jeux qui semblent sortir des années 1980. Dans l’ensemble, ce qu’ils ont créé est une sorte de document historique sur le jeu vidéo, mais aussi une série de jeux rétro vraiment amusants. Un concept vraiment cool.

Alex Goldmanl’excellent podcasteur et ancien co-animateur de best-tech-pod-ever Répondre à tousa un nouveau spectacle ! Il s’appelle Hyperfixeet en gros, le travail d’Alex consiste à résoudre les problèmes des gens de toutes sortes. Les deux premiers épisodes sont idiots et profonds, et cette série va être géniale.

J’ai demandé à Alex de partager son écran d’accueil avec nous à l’occasion du lancement de sa nouvelle émission, car s’il y a une chose que je sais d’Alex, c’est qu’il est une personne aux nombreux intérêts et obsessions. (J’ai toujours aimé le voir publier des articles sur les chansons qu’il a composées dans son grenier, pour ne citer qu’un exemple.) J’étais curieux de savoir ce que son téléphone dirait de ce qu’il fait en ce moment.

Voici l’écran d’accueil d’Alex, ainsi que quelques informations sur les applications qu’il utilise et pourquoi :

Le fond d’écran : Une photo de mes enfants qui se détendent sur la plage.

Les applications : Appareil photo, Météo, Paramètres, Notes, App Store, FaceTime, Amazon, Proton Mail, Localiser, Overcast, Patreon, Koala, Messages, Google Voice, Gmail, Safari.

Je sais que mon écran d’accueil est en désordre, mais j’ai depuis longtemps renoncé à essayer de l’organiser. Il a atteint un état de stagnation inconfortable dans lequel je ne sais plus où tout se trouve, et cela fait un moment que je n’ai pas téléchargé une nouvelle application absolument essentielle.

Tout ce dont j’ai besoin est sur la première page : des jeux aux exercices, des applications pour regarder la télévision et écouter de la musique, des plateformes de médias sociaux, etc. Mes applications de prédilection sont Notes (chaque matin, je fais une liste à puces des choses que je dois faire), Voice Memos (c’est super pratique si vous pensez à une idée ou si une bonne mélodie vous vient à l’esprit pour simplement l’enregistrer avant qu’elle ne disparaisse) et Trois. Trois est un jeu dans lequel vous essayez de combiner des blocs du même nombre sur un terrain de jeu sans manquer de place, et je n’ai vraiment pas progressé au cours des trois ou quatre dernières années, mais j’y joue toujours environ quatre fois par jour. Juste par habitude nerveuse. Et puis Overcast est l’application de podcast. Tout le reste est nul en comparaison.

J’ai également demandé à Alex de partager quelques-unes de ses passions actuelles. Voici ce qu’il m’a répondu :

Carte du flipper . J’adore le flipper. Mais aimer le flipper signifie que vous êtes un snob du flipper et que vous préférez certains jeux à d’autres. Pour moi, les jeux de flipper Midway/Williams du milieu des années 90 ont été une renaissance, alors j’essaie constamment de trouver des copies d’Attack From Mars, Medieval Madness, Twilight Zone, Monster Bash, Creature from the Black Lagoon et Bride of Pinbot. Heureusement, la carte du flipper m’aide à les localiser.

. J’adore le flipper. Mais aimer le flipper signifie que vous êtes un snob du flipper et que vous préférez certains jeux à d’autres. Pour moi, les jeux de flipper Midway/Williams du milieu des années 90 ont été une renaissance, alors j’essaie constamment de trouver des copies d’Attack From Mars, Medieval Madness, Twilight Zone, Monster Bash, Creature from the Black Lagoon et Bride of Pinbot. Heureusement, la carte du flipper m’aide à les localiser. Koala . Koala est une application d’échantillonnage incroyablement puissante. Vous pouvez enregistrer des sons directement depuis votre téléphone ou charger des sons, ou extraire le son directement d’une vidéo. Il possède presque toutes les fonctionnalités des échantillonneurs classiques Roland SP-404, sauf que ceux-ci coûtent 500 $, mais Koala coûte environ 5 $.

. Koala est une application d’échantillonnage incroyablement puissante. Vous pouvez enregistrer des sons directement depuis votre téléphone ou charger des sons, ou extraire le son directement d’une vidéo. Il possède presque toutes les fonctionnalités des échantillonneurs classiques Roland SP-404, sauf que ceux-ci coûtent 500 $, mais Koala coûte environ 5 $. Le synthétiseur LXR-02 d’Erica . Une boîte à rythmes portable bon marché sur laquelle vous pouvez charger des sons ou avec laquelle vous pouvez créer des sons. Je suis plutôt du genre à faire des petits beats dans les transports en commun.

. Une boîte à rythmes portable bon marché sur laquelle vous pouvez charger des sons ou avec laquelle vous pouvez créer des sons. Je suis plutôt du genre à faire des petits beats dans les transports en commun. Attention au blog de la WFMU. Un blog pour une station de radio à but non lucratif de New York qui a été fermée il y a près de dix ans, mais qui regorge d’enregistrements fantastiques et obscurs, de bandes dessinées et d’histoires culturelles bizarres. Probablement plus célèbre pour être le seul endroit où vous pouvez trouver l’histoire de la façon dont Paul Simon aurait volé un tas de chansons sur Graceland de Los Lobos.

Voici ce que le Installateur La communauté est à l’écoute cette semaine. Je veux savoir ce qui vous intéresse en ce moment aussi ! [email protected] ou envoyez-moi un message sur Signal — @davidpierce.11 ​​— avec vos recommandations sur tout et n’importe quoi, et nous présenterons ici certains de nos favoris chaque semaine. Pour encore plus de recommandations intéressantes, consultez les réponses à ce post sur Threads.

« C’est drôle de voir que vous mentionnez Short Film YouTube trois jours après que j’ai découvert une chaîne qui est un véritable trésor d’horreur. La chaîne s’appelle Huit millésimesqui est réalisé par un professeur de cinéma de l’Université de la Nouvelle-Orléans du nom de Paul Catalanotto. Ses vidéos les plus populaires sont Le virus Tangi, Le projet Oracleet Le procès humainqui sont également plus interconnectées que les autres vidéos de la chaîne. » — Drake

«Enfant est la meilleure fiction historique que j’ai jamais lue de toute ma vie. Quelqu’un a envie de Game of Thrones mais dans la vraie vie, ceux qui sont aussi fans des références de Tolkien aux langues anciennes de Grande-Bretagne / Anglo-Saxons / Saxons / vieux Norrois vont adorer. » — Christopher

«Caravane SandWitch est un jeu merveilleux et agréable. Il est présent partout et il est tout simplement adorable. » — Iain

« J’ai joué avec CarnetLM de Google. Un cas d’utilisation amusant mais utile consiste à prendre des articles de recherche et à générer des podcasts. J’ai lu un tas d’articles complexes sur le ML lorsque j’étais étudiant en ingénierie, alors je les convertis en podcasts et je les écoute pendant mon trajet. Une application TTS certainement intéressante. » — Kruti

« Dans les newsletters les plus récentes, quelqu’un a recommandé le Aucun rôle n’est interdit Chaîne YouTube mais a négligé de mentionner leur meilleur contenu : Du sang sur la tour de l’horlogeIl s’agit d’un jeu de déduction sociale du Pandemonium Institute pour 7 à 20 (!!) joueurs. Pensez comme Loup-garou ou Mafiamais plus amusant. Il y a une infinité de contenu sur YouTube que je ne peux pas arrêter de regarder, et j’adore organiser de grandes fêtes pour ça. » — Greg

« Avec Today in Tabs en pause, la newsletter de Caitlin Dewey Liens Je te contacterais sur Gchat si nous étions amis est devenue la liste de lectures organisées la plus fiable qui soit. (Ne manquez pas non plus son excellente rétrospective de 10 ans de G*mergate.) » — Kevin

« Après des années de loyauté envers Choses 3J’ai mordu la balle et je me suis déplacé vers Todoist. La saisie en langage naturel est un facteur important, mais j’en ai marre des longues listes dans Things — Kanban dans Todoist décompose bien les choses. Mais l’interface utilisateur de Things me manque. » — Scott

« C’était génial de suivre avec Saut de fusée sur leur Patreon pendant qu’ils écrivent, planifient et produisent leur film d’action-comédie indépendant ! Ils vont vraiment en profondeur sur tout, de la planification des lieux aux pitch decks en studio. » — Josh

« Je ne peux pas arrêter de jouer Astrobot. C’est comme une lettre d’amour aux 30 ans de PlayStation, et ayant été un fan de PlayStation toute ma vie, chaque niveau me fait simplement sourire. » — Nick

Mercredi, j’étais à l’événement Made on YouTube à New York (la foule était composée de moi et d’environ 200 créateurs extrêmement cool et amusants), où le PDG Neal Mohan et un groupe d’autres dirigeants ont présenté de nouvelles fonctionnalités. Mais oubliez les nouvelles fonctionnalités – le clou absolu de l’événement était le chanteur / auteur-compositeur / créateur D4vdqui a parlé d’un projet d’IA et a ensuite interprété en direct sa chanson très populaire, «Ici avec moi” C’était génial, et depuis, je n’ai cessé de lire et de regarder ses vidéos. Voici un grand GQ entretien avec beaucoup de détails sur son histoire, voici son TikToket voici sa chaîne YouTube.