Social Bella, la start-up beauté de la génération Y, a levé plus de 225 millions de dollars

Lorsque la pandémie de Covid faisait rage en 2020, une grande partie du monde était confinée et davantage se tournait vers les achats en ligne. Mais Chrisanti Indiana a fait l’inattendu : elle a développé son activité de commerce électronique – hors ligne. Sa startup e-commerce beauté et soins personnels, Sociollan’avait que deux magasins physiques en Indonésie en 2019. À la fin de 2021, ce nombre a augmenté “10 fois” plus, a-t-elle déclaré. “Beaucoup de gens nous ont dit que c’était une décision très audacieuse d’ouvrir une présence hors ligne, alors que tout le monde fermait ses magasins hors ligne. [during the pandemic],” elle a ajouté. Mais c’était une décision “bien calculée” pour Social Bella, qui exploite Sociolla.

“Nous savons que c’est le moment pour nous de nous préparer réellement … pour nous assurer qu’après la pandémie, nous pourrons servir de plus en plus de consommateurs”, a-t-elle ajouté. Regarder loin devant s’est avéré être la bonne décision pour le joueur de 31 ans. Son approche en ligne et hors ligne a transformé sa startup de commerce électronique en un conglomérat de beauté de plusieurs millions de dollars. Depuis 2018, il a levé environ 225 millions de dollars et dressé une liste impressionnante d’investisseurs, dont East Ventures, Jungle Ventures, Temasek et Pavilion Capital. Indiana, cofondatrice et directrice du marketing de Social Bella, raconte à CNBC Make It comment elle a fait passer sa startup basée à Jakarta au niveau supérieur.

Lutte contre les contrefaçons

L’idée de Sociolla est née en 2015, lorsque Indiana est rentrée chez elle à Jakarta, après avoir étudié en Australie. La accro au maquillage s’est rendu compte qu’en Australie, elle avait facilement accès à une large gamme de produits de beauté de marques internationales. C’était un contraste frappant avec l’Indonésie. “Il y avait beaucoup d’options pour moi, mais je suis revenu et il n’y en avait pratiquement aucune”, a déclaré Indiana. “Il n’y avait pas de plate-forme qui avait tout ce qu’il fallait – je devais trouver des vendeurs spécifiques sur les réseaux sociaux, demander à des amis qui peuvent vous aider à acheter le produit [when they are] à l’étranger.” Ce qui a aggravé les choses pour elle, c’est la prolifération en ligne de produits de maquillage contrefaits qui se vendaient parfois à “une fraction” du prix de l’original.

“Je me souviens encore très bien qu’il y a beaucoup de vendeurs similaires en ligne, en particulier sur les réseaux sociaux, qui prétendent que leurs produits sont authentiques à 99 %. Qu’est-ce que cela signifie, authentique à 99 % ?” En effet, les contrefaçons fabriquées localement en Indonésie sont monnaie courante, grâce aux coûts de main-d’œuvre et aux matériaux bon marché. Selon un reportage localles autorités indonésiennes ont saisi des produits cosmétiques illégaux d’une valeur de 9 millions de dollars en 2018, soit le double du montant de l’année précédente. Voir des amis acheter ces produits a laissé Indiana perplexe. “C’est des soins de la peau, c’est du maquillage. C’est quelque chose que vous mettez sur votre peau. C’est juste bizarre pour moi”, a-t-elle déclaré.

Sociolla s’est étendu aux magasins physiques. Elle compte désormais 47 magasins en Indonésie et 16 au Vietnam. Bella sociale

Déterminée à créer un espace où les consommateurs peuvent obtenir des produits sûrs et authentiques, Indiana s’est associée à son frère et ami pour lancer Social Bella, avec un capital de départ de 13 000 $. “Depuis que nous avons commencé, nous veillons à ne travailler qu’avec des distributeurs agréés ou des propriétaires de marques”, a déclaré Indiana.

Construire un “écosystème”

Sociolla a peut-être commencé comme une plateforme de commerce électronique, mais le trio avait de plus grands rêves. Depuis, Social Bella est allé au-delà des boutiques hors ligne – c’est aussi un distributeur pour les fabricants de produits de beauté et de soins personnels du monde entier. “Nous devenons un partenaire associé pour de nombreuses marques mondiales en Indonésie. Nous les aidons non seulement à distribuer leurs produits en Indonésie, mais nous les aidons également à comprendre le marché”, a déclaré Indiana. En plus de cela, l’entreprise opère également Soco, qui, selon Social Bella, est le plus grand service d’évaluation en ligne de produits de beauté en Indonésie. Soco a amassé plus de 2,5 millions d’avis pour environ 36 000 produits, a ajouté la société.

Social Bella a été fondée en 2015 par Chrisanti Indiana, son frère et président Christopher Madiam (à gauche) et le PDG John Rasjid (à droite). Bella sociale

Le “voyage de beauté” pour les clients va au-delà de mettre quelque chose dans leur panier et de passer à la caisse, a déclaré Indiana. “Nous avons réalisé qu’il y a beaucoup de points de contact qui sont vraiment importants… trouver les bons produits pour vous-même ne consiste pas seulement à aller au magasin et à les ramasser. Vous vous assurerez de lire les critiques, de parler à vos amis ou Google d’abord”, a-t-elle ajouté. “Soco s’assure qu’ils peuvent accéder à des tonnes d’avis sur les produits avant d’acheter des produits.” En plus de cela, Social Bella gère également Journal Beauté — un site web lifestyle, et Lillaun détaillant en ligne pour les mères et les bébés. Tout cela fait partie de la construction de l'”écosystème” des entreprises, comme l’appelle l’Indiana.

Nous voulons nous assurer que nous nous développons et atteignons de plus en plus de consommateurs. Si Social Bella devient une licorne, c’est un bonus

“Nous voulons… servir de plus en plus de femmes, non seulement dans la beauté et les soins personnels, mais aussi dans d’autres industries.” La startup semble être sur la bonne voie – elle compte désormais plus de 30 millions d’utilisateurs dans toutes ses unités commerciales, a déclaré Social Bella, vendant un inventaire de 12 000 produits de 400 marques dans le monde.

La prochaine licorne indonésienne ?

Au cours des deux dernières années, Social Bella s’est développé de manière agressive, passant de seulement trois magasins Sociolla en Indonésie en 2020 à 47 magasins là-bas et 16 magasins au Vietnam aujourd’hui. Alors qu’une grande partie de l’expansion a eu lieu pendant la pandémie, l’Indiana a déclaré que cela avait toujours fait partie du plan de la plate-forme de commerce électronique, verrouillage ou non. “Il s’agit en fait de créer une expérience omnicanal transparente… parce que nous pensons que nous servons le même client, qu’il achète hors ligne ou en ligne”, a déclaré le Lauréate des 30 moins de 30 ans d’Asie de Forbes a dit. “Ils peuvent choisir de faire du click-and-collect ou … elle peut également livrer les achats chez elle. C’est s’assurer qu’elle peut faire ses courses comme elle l’aime.”