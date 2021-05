SocGen affirme que la place de Bitcoin dans un portefeuille «  reste très contestée  »

Les analystes ont également remis en question les comparaisons souvent effectuées entre l’or et le bitcoin en raison de l’écart de volatilité ainsi que de l’ampleur de leurs mouvements de prix. Certains investisseurs ont fait valoir que la crypto-monnaie est un concurrent potentiel de l’or en tant que réserve de valeur.

Alain Bokobza et Arthur Van Slooten

La seule récompense potentielle pour les investisseurs en Bitcoin et en or provient de leur mouvement de prix positif, qui est essentiellement la seule chose qu’ils ont en commun, mis à part leur capacité à déclencher des achats urgents.

« Nous avons convenu que les investisseurs perçoivent les deux comme offrant une protection (ou au moins des alternatives) contre la monnaie officielle de la banque centrale, dont la valeur est minée par des mesures de relance monétaire et budgétaire sans précédent », ont déclaré Bokobza et Van Slooten.

En 2020, les autorités ont injecté des liquidités record dans les économies du monde entier afin de maintenir les marchés financiers à flot alors que le monde se battait pour limiter les dommages causés par la pandémie de Covid.

De son côté, Société Générale attribue actuellement une pondération directe de 5% à l’or dans son portefeuille multi-actifs en tant que stabilisateur.

Dans le cas d’une hausse de l’inflation, l’or peut « compenser partiellement les pertes en capital sur les obligations », ont déclaré les analystes. En outre, l’or a également un «rôle protecteur en compensant partiellement les pertes» sur les actions en cas d’inflation galopante ou de retour à la déflation.

« L’histoire montre qu’au fil du temps, le prix de l’or suit de près les rendements obligataires réels », ont déclaré les analystes. « De plus, le rapport des prix du cuivre (le métal le plus cyclique) à l’or (le plus défensif) s’est avéré un bon modèle pour anticiper la hausse des rendements des bons du Trésor américain. »