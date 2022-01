Soccer-Villa signe les chambres du défenseur d’Arsenal

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici.

Villa est 11e au classement de la ligue avec 26 points en 21 matchs et accueille Leeds United, 15e, le 9 février.

Chambers est le dernier d’une série de signatures sous Gerrard, le club des Midlands faisant également venir Lucas Digne d’Everton et Philippe Coutinho de Barcelone en janvier.

«Le manager (Steven Gerrard) a très bien réussi aux Rangers. C’est un jeune manager passionnant et j’ai hâte de travailler avec lui. »

« C’est (Villa) un endroit très excitant et tout le monde peut le voir de l’extérieur », a déclaré Chambers. « Les choses se passent ici et cela va définitivement dans la bonne direction.

Le joueur de 27 ans, qui peut jouer à l’arrière central et à l’arrière, rejoint Villa après 7 ans et demi à Arsenal, où il a fait 122 apparitions dans toutes les compétitions, remportant la FA Cup en 2015.

Aston Villa a signé le défenseur polyvalent Calum Chambers de son compatriote de Premier League Arsenal pour un contrat de 3 ans et demi, ont annoncé jeudi les clubs.

