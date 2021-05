Soccer United Marketing, propriété de US Soccer MLS, se sépare après près de 20 ans

La Fédération américaine de football et Soccer United Marketing – la branche marketing de la Major League Soccer – ont annoncé dimanche qu’ils ne renouvelleraient pas leur partenariat de droits commerciaux lorsque l’accord actuel expirera à la fin de 2022.

Le journal des affaires sportives a été le premier à annoncer la nouvelle.

En conséquence, l’USSF se chargera de vendre en interne des articles tels que les parrainages et les droits médiatiques. Bien que cela nécessitera une dotation en personnel accrue qui atteindra probablement bien dans les deux chiffres, l’USSF dit qu’il est maintenant temps de franchir cette étape et de reprendre la propriété du côté des droits commerciaux de l’entreprise. Plusieurs sources ayant connaissance de la décision ont ajouté que le plan est pour l’USSF et la MLS de ne plus regrouper leurs droits.

« Alors que US Soccer a pris cette décision commerciale importante, la Fédération est profondément reconnaissante à [MLS commissioner] Don Garber, Gary Stevenson et tout le personnel de SUM pour nous avoir aidés à atteindre tant de nos buts et objectifs au cours des deux dernières décennies », a déclaré le secrétaire général et PDG du football américain Will Wilson dans le cadre d’une déclaration conjointe entre l’USSF et SUM.

« En raison des incroyables relations professionnelles et personnelles développées entre SUM et US Soccer et de l’engagement des deux organisations à collaborer ensemble sur tous les aspects de l’entreprise, US Soccer a un brillant avenir dans le paysage sportif alors que nous cherchons à passer à l’étape suivante. dans l’évolution du football américain et continuer à s’efforcer d’être le sport par excellence du pays. »

SUM a été fondée en 2002 après le fait qu’aucun diffuseur de langue anglaise n’avait présenté de candidature pour les droits des Coupes du monde 2006 et 2010. SUM et l’USSF sont partenaires depuis 2004, date à laquelle SUM a racheté les anciens détenteurs de droits commerciaux IMG. SUM a également une relation avec la Fédération mexicaine de football pour promouvoir les matchs amicaux des équipes nationales aux États-Unis et gère les droits de parrainage mondiaux de la CONCACAF.

Les critiques de la relation entre l’USSF et la SUM estimaient qu’il y avait un conflit d’intérêts inhérent étant donné que la fédération était en affaires avec une ligue qu’elle gouvernait en apparence. Une partie de la base d’une poursuite en cours déposée par la Ligue nord-américaine de football, désormais inactive, soutient que l’USSF a pris des décisions au profit de la MLS et au détriment de concurrents comme la NASL. Le fait qu’aucun accord ultérieur de droits commerciaux entre les deux parties depuis 2006 n’ait été soumis à un appel d’offres a également été critiqué, ce qui impliquait que l’argent était laissé sur la table.

Les partisans de l’accord ont rétorqué que la SUM avait versé plus de 300 millions de dollars de revenus garantis dans les coffres de l’USSF, ce qui lui a permis d’augmenter le financement de divers programmes. SUM a également soutenu qu’une grande partie des revenus qu’il avait gagnés avait été réinjectée dans le jeu. (Note de l’éditeur: ESPN fait partie des diffuseurs qui ont acheté via SUM les droits de diffusion des matchs de la MLS et des équipes nationales américaines.)

Quant au manque d’appels d’offres, le PDG de SUM et le commissaire de la MLS, Garber, ont déclaré précédemment qu’ils avaient été négociés lors de fenêtres de renégociation exclusives qui sont une pratique courante dans l’industrie.

Une source connaissant le raisonnement de la décision a déclaré que SUM s’attendait à ce déménagement depuis un certain temps, d’autant plus que Wilson et le directeur commercial de l’USSF, David Wright, sont tous deux d’anciens employés de SUM.

« Soccer United Marketing est fier d’avoir travaillé en étroite collaboration avec US Soccer pendant près de deux décennies pour élever le football dans ce pays », a déclaré Garber dans le communiqué conjoint. «Au cours des deux dernières décennies, le soutien de SUM à la fédération a été inébranlable et nous avons atteint tous nos objectifs visant à améliorer la valeur commerciale du football américain. Nous serons toujours disponibles pour collaborer avec eux dans notre objectif collectif de faire progresser le football dans le monde. États-Unis, Soccer United Marketing a hâte de se concentrer sur de nouvelles opportunités intéressantes et intéressantes pour la Major League Soccer et ses futurs partenaires. Une relation de représentation commerciale de 20 ans est extrêmement rare dans l’industrie du sport. Nous sommes fiers de tout ce que nous avons accompli ensemble, et nous Je souhaite bonne chance à US Soccer alors qu’ils se lancent dans ce prochain chapitre. »

Malgré la fin du partenariat qui débutera en 2023, les deux parties se sont déclarées déterminées à continuer à travailler ensemble.

« La relation étroite entre SUM, MLS et US Soccer restera une priorité et demeure un élément essentiel du développement global du sport au plus haut niveau, et nous attendons avec impatience les prochaines étapes de la croissance continue du football en les États Unis. »