PAMPLONA, Espagne: Le Real Madrid doit passer une troisième nuit à Pampelune après le match nul 0-0 de samedi à Osasuna en raison des perturbations continues dans la capitale espagnole causées par une tempête de neige, a déclaré un porte-parole du club.

Le voyage de Real dans la ville de Navarre, dans le nord de l’Espagne, a été fortement retardé après que leur avion ait dû attendre quatre heures sur la piste glacée de l’aéroport de Barajas vendredi avant de décoller.

L’équipe a finalement atterri à Pampelune à minuit.

Après un match nul frustrant contre le deuxième bas de la ligue, ils n’ont pas pu rentrer dans la capitale espagnole après le match comme prévu ou dimanche.

Le porte-parole a ajouté qu’ils se rendraient désormais directement à Malaga lundi pour leur prochain match contre l’Athletic Bilbao en Super Coupe d’Espagne jeudi.

Le vrai gardien Thibaut Courtois et l’entraîneur Zinedine Zidane avaient vivement critiqué l’organisation organisatrice de la Liga pour avoir permis au match de se dérouler.

«Nous sommes arrivés au stade avec les routes pleines de neige. Nous devons donner la priorité à la sécurité des personnes », a déclaré Courtois.

«Nous faisons ce qu’on nous demande. Nous savions que si nous ne venions pas ici, nous pourrions perdre les points, mais tout ce que vous avez à faire est de jeter un coup d’œil et les routes. Nous avons aussi des familles et nous ne sommes pas des marionnettes qui doivent jouer tout le temps.

Zidane, qui évite généralement les explosions lors des conférences de presse, a également évacué sa colère.

«Le jeu n’aurait pas dû être joué. Ce que nous avons vu là-bas n’était pas un match de football », a-t-il déclaré.

Mais le milieu de terrain Toni Kroos a déclaré que les conditions météorologiques défavorables affectaient également le Real et Osasuna, ajoutant que son équipe ne devrait pas trouver d’excuses pour ne pas gagner.

Un porte-parole de la Liga a déclaré que les clubs, et non la ligue, étaient responsables de leur propre horaire de voyage et que tous les clubs avaient été avertis de la tempête depuis lundi dernier.

La tempête de neige, qui a paralysé certaines parties de l’Espagne, a conduit à l’annulation du match à domicile de l’Atletico Madrid avec l’Athletic Bilbao le jour du match, tandis que le match à domicile d’Elche contre Getafe a été déplacé de dimanche à lundi.