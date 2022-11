Soccer North: Underdog Canada prêt à étourdir la compétition de haut niveau en Coupe du Monde de la FIFA

L’attente touche à sa fin.

Seulement cinq jours séparent l’équipe nationale masculine de soccer du Canada, classée 41e au monde, d’un match contre la Belgique, no 2 (mercredi, 14 h HE) pour lancer sa campagne en Coupe du monde masculine de la FIFA.

La dernière action du Canada avant son premier match sur la plus grande scène de soccer en 36 ans a été une victoire de dernière minute 2-1 contre le Japon, 24e, jeudi, et a sûrement ajouté de la confiance et de l’élan à l’équipe.

Maintenant, c’est parti, et les 26 joueurs prêts à représenter le Canada au Qatar veulent faire les choses en grand.

“Je pense que les joueurs sont clairs sur le fait qu’ils veulent aller aussi loin qu’ils le peuvent et choquer le monde”, a déclaré l’entraîneur-chef du Canada John Herdman à Andi Petrillo lors du dernier épisode de CBC Sports. Football Nord.

“Mais en même temps, les petits pas ont été très clairs. Pouvons-nous marquer notre premier but? Pouvons-nous obtenir notre première feuille blanche? Pouvons-nous obtenir notre premier résultat? Pouvons-nous obtenir notre première victoire? Pouvons-nous sortir de la phase de groupes ?”

REGARDER | Épisode 4 : L’entraîneur-chef John Herdman rejoint le spectacle:

Football Nord diffusé tous les vendredis sur Gemme de Radio-CanadaCBCSports.ca et le Chaîne YouTube de CBC Sports. Pendant la Coupe du monde, l’émission sera diffusée en direct après tous les matchs du Canada tant qu’elle restera dans le tournoi.

Étant donné que la seule apparition du Canada à la Coupe du monde en 1986 s’est terminée avec zéro but marqué et trois défaites en trois matchs, Herdman voit le tournoi au Qatar comme une énorme opportunité pour l’équipe nationale masculine de continuer à écrire l’histoire après une série sans précédent de matchs de qualification de la CONCACAF.

“Je sais que si nous marquons notre premier but, ce pays va basculer d’est en ouest. Ça va être un énorme cri à travers tout le pays parce que nous n’avons jamais célébré un but sur cette scène auparavant”, a déclaré Herdman, qui a dirigé l’équipe canadienne. l’équipe nationale féminine de 2011 à 2018 avant de passer à l’équipe masculine.

“Nous avons tellement d’opportunités d’être pionniers ici. Il s’agit de garder l’équipe vraiment connectée et de s’assurer que certains joueurs poussent vraiment des records personnels. Et, qu’à la fin, nous sommes fiers de la mémoire que nous avons créée ici.”

REGARDER l 1 contre 1 avec l’entraîneur-chef John Herdman avant la Coupe du monde:

L’entraîneur-chef de Canada Soccer, John Herdman, 1 contre 1 avant la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022 L’animateur Andi Petrillo s’entretient avec l’entraîneur de l’équipe nationale masculine du Canada, John Herdman, pour discuter de l’héritage, de la mentalité pionnière de l’équipe et de la confrontation avec les meilleurs joueurs du monde.

L’ancien gardien de but de l’équipe canadienne de soccer masculin Craig Forrest s’est également joint à Soccer North, se portant garant de Milan Borjan, qui est maintenant le gardien partant du Canada, et pour discuter du match à venir avec la Belgique.

“Avec la qualité que nous avons à l’avant et avec ce que John Herdman fera, mettant les équipes sous pression, ce sera une tâche difficile pour la Belgique de garder une feuille blanche”, a déclaré Forrest, qui a eu 56 sélections pour le Canada de 1988 à 2002.

Forrest, un ancien joueur de Chelsea, West Ham et Ipswich Town, a remporté la Gold Cup 2000 pour le seul titre du Canada dans la compétition et a remporté les honneurs MVP dans le processus. Il pense que ne pas hésiter à attaquer et à essayer de blesser des gens comme la Belgique et la Croatie n ° 12 est le moyen de le faire.

“Ils ne connaissent pas d’autre façon de jouer. Ils ne mettent pas 11 personnes derrière le ballon. Ce n’est pas ce que le Canada a fait, ce n’est pas ce qu’il fait vraiment bien. Pourquoi commencer à le faire maintenant?”, a déclaré Forrest. “Continuez à jouer avec leurs forces, les joueurs vont vraiment l’apprécier et ils vont avoir la chance de marquer des buts.”

REGARDER | Le vainqueur de la Gold Cup 2000 et MVP Craig Forrest discute du match contre la Belgique:

Preview : Le Canada peut-il obtenir un résultat face à une Belgique vieillissante ? L’hôte Andi Petrillo s’assoit avec Craig Forrest pour prévisualiser le match d’ouverture de la Coupe du monde de Canada Soccer contre la Belgique.

Le Canada affrontera également la Croatie, finaliste de 2018, le 27 novembre à 11 h et le Maroc, 22e, le 1er décembre à 10 h, en match de groupe. La Belgique s’est classée troisième de la Coupe du monde 2018 en Russie.

Les deux équipes les mieux classées de chacun des huit groupes se qualifieront pour les huitièmes de finale.

L’épisode 4 se termine par une entrevue avec le défenseur central canadien Doneil Henry, qui a raté l’alignement de la Coupe du monde en raison d’une blessure tardive subie lors de l’échauffement d’un match amical contre Bahreïn vendredi dernier.

REGARDER l Andi Petrillo de CBC Sports s’assoit avec Doneil Henry:

