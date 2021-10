Soccer-Kalimuendo Double facilite l’objectif de haut vol vers la victoire sur Reims

L’attaquant adolescent Arnaud Kalimuendo a marqué deux fois alors que Lens poursuivait son excellent début de saison en Ligue 1 avec une victoire dominante 2-0 sur Reims à 10 devant les tribunes vides du stade Bollaert-Delelis vendredi.

Lens a dû jouer le match sans supporters après une invasion de terrain lors de sa victoire sur Lille le mois dernier, mais a gagné quatre points d’avance à la deuxième place avec la victoire. Ils ont six points de retard sur le leader du Paris St Germain après avoir joué un match de plus.

Reims chute à la 12e place après avoir joué la seconde mi-temps après un carton rouge pour un défi élevé de l’attaquant Hugo Ekitike qui a permis à Kalimuendo, prêté par le Paris St-Germain, d’ouvrir le score avec un penalty juste avant la pause pour son premier but de la saison.

Le milieu de terrain de Lens Przemyslaw Frankowski a eu la première vue claire du but lorsque sa reprise de volée à bout portant a été superbement sauvée par le gardien Predrag Rajkovic, mais depuis le corner résultant, le jeu a fortement basculé en faveur de l’équipe locale.

La botte d’Ekitike face à Kevin Danso alors que le joueur rémois tentait de dégager le ballon était une pénalité définitive et a été suivie d’un carton rouge pour l’attaquant, qui a d’abord été montré en jaune mais renvoyé après un examen par l’arbitre assistant vidéo.

Rajkovic a mis la main sur le tir au but de Kalimuendo mais n’a pas pu garder le ballon, et l’attaquant de 19 ans a doublé l’avantage de son équipe sept minutes après le début de la deuxième période après avoir été joué au but par une passe soignée de Florian Sotoca.

