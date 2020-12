Sheffield United ajoutera des renforts à court terme lors de la fenêtre de transfert de janvier alors qu’ils tentent de se sortir d’une bataille de relégation en Premier League, a déclaré dimanche le manager Chris Wilder.

Les Blades en ont surpris beaucoup la saison dernière en terminant neuvième à leur retour dans l’élite. Mais ils sont sans victoire et ancrés au bas du tableau avec deux points en 15 matchs, à 10 points de la sécurité, après la défaite 1-0 à domicile de samedi contre Everton.

« Nous avons parlé de faire entrer des joueurs à court terme », a déclaré Wilder avant le déplacement de son équipe mardi à Burnley.

Le joueur de 53 ans a appelé ses joueurs à montrer leur qualité après la défaite à Bramall Lane.

«C’est parfois un énorme écart à combler. Cela ne peut pas toujours être fait avec enthousiasme », a-t-il ajouté. «Cela doit être fait parfois, avec la qualité. Néanmoins, j’attends toujours plus de qualité de la part des joueurs que nous avons.

Wilder a déclaré que son équipe – la seule de la ligue toujours sans victoire – devait se battre pour avoir des opportunités de gagner des matchs.

«Nous n’avons rien à perdre parce que tout le monde regarde la position et dit que nous sommes enterrés et perdus», a-t-il déclaré. «Nous pourrions aussi bien y aller, et c’est mon message.

«Il ne devrait y avoir aucune pression sur nous. Les gens ne s’attendraient pas à ce que nous soyons dans cette position d’où nous étions il y a deux ou trois ans. Nous devons faire preuve de force de caractère. »